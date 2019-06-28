Папарацци показали, как выглядит Синди Кроуфорд в бикини без фотошопа
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Синди Кроуфорд запечатлена на отдых вместе со своей 17-летней дочерью Кайей. Девушке предсказывают такое же блестящее будущее, как и ее мамы, поскольку она уже сейчас с успехом дефилирует на многочисленных модных показах. Сама Синди была в бикини черного цвета и белой накидке. Фотограф заснял их в тот момент, когда они наслаждались отдыхом на лежаке.
Другой снимок демонстрирует Синди Кроуфорд в тот момент, когда она встала. На фотографии можно увидеть, что фигура женщины является довольно подтянутой и не содержит ни малейшего намека на лишний вес.
Звездная семья находилась у бассейна в полном составе. Вместе с женой и дочкой там был и бизнесмен Рэнди Гербер Кроуфорд. Их брак с Синди длится уже на протяжении 20 лет. В СМИ периодически возникали слухи о расставании пары по той причине, что чувства давно угасли, и поскольку в семье уже нет маленьких детей, отношения сохранять не обязательно.
Супруги не давали никаких комментариев по этому поводу, а лишь показывали своими действиями, что они по-прежнему вместе, и в их семье все прекрасно.
Краткая информация о Синди Кроуфорд
Имя: Синди Кроуфорд
День рождения: 20.02.1966
Возраст: 53 года
Место рождения: г. Де-Калб, Иллинойс, США
Рост: 177 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: супермодель, ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А Вам понравилась фигура Синди Кроуфорд без фотошопа? 5
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Лана Эр / 29.06.19 02:25Синди прекрасна в своем возрасте, но лишний раз убеждаюсь, что первыми у женщины стареют шея и колени.
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Ольга / 28.06.19 19:06Синди, безусловно, прекрасна, как всегда! Но вот недавно обсуждали Алессандру Амбросио, у неё нашли кучу недостатков... Мне кажется, несправедливо!
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Космополит / 28.06.19 17:41Поджарая. Но выглядит на свой полтиник. Время не обмануть
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Алиса / 28.06.19 13:29Синди смотрится потрясающе, нигде нет ни малейшего намека на лишний вес. Ей можно только позавидовать и взять ее в качестве примера для подражания. к которому должны стремиться женщины ее возраста. Хотя не исключено, что определяющую роль играют природные особенности
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Нелли / 28.06.19 13:27Я считаю, что для своего возраста она выглядит более чем хорошо. Понятно, что на лице присутствуют мимические морщинки, и фигура не столь идеальна, как у юной девушки, но многим женщинам ее возраста далеко до нее, Синди выглядит моложе лет на 10 как минимум