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Папарацци показали, как выглядит Синди Кроуфорд в бикини без фотошопа


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Знаменитая модель Синди Кроуфорд славится своими потрясающими внешними данными, которые ей удалось сохранить даже в своем 53-летнем возрасте. Она не бросает работу и периодически появляется на обложках глянцевых журналов. У многих возникают сомнения по поводу того, что в жизни без фотошопа звезда выглядит так же отлично. Недавно папарацци удалось заснять знаменитость возле бассейна и продемонстрировать фото без всякой обработки.

Синди Кроуфорд запечатлена на отдых вместе со своей 17-летней дочерью Кайей. Девушке предсказывают такое же блестящее будущее, как и ее мамы, поскольку она уже сейчас с успехом дефилирует на многочисленных модных показах. Сама Синди была в бикини черного цвета и белой накидке. Фотограф заснял их в тот момент, когда они наслаждались отдыхом на лежаке.

Другой снимок демонстрирует Синди Кроуфорд в тот момент, когда она встала. На фотографии можно увидеть, что фигура женщины является довольно подтянутой и не содержит ни малейшего намека на лишний вес.

Звездная семья находилась у бассейна в полном составе. Вместе с женой и дочкой там был и бизнесмен Рэнди Гербер Кроуфорд. Их брак с Синди длится уже на протяжении 20 лет. В СМИ периодически возникали слухи о расставании пары по той причине, что чувства давно угасли, и поскольку в семье уже нет маленьких детей, отношения сохранять не обязательно.

Супруги не давали никаких комментариев по этому поводу, а лишь показывали своими действиями, что они по-прежнему вместе, и в их семье все прекрасно.

Краткая информация о Синди Кроуфорд

Имя: Синди Кроуфорд

День рождения: 20.02.1966

Возраст: 53 года

Место рождения: г. Де-Калб, Иллинойс, США

Рост: 177 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: супермодель, ведущая, актриса

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5 Не нравится 1 Нравится 28.06.2019 Теги: Синди Кроуфорд

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  • Лана Эр / 29.06.19 02:25
    -
    0
    +
    Синди прекрасна в своем возрасте, но лишний раз убеждаюсь, что первыми у женщины стареют шея и колени.
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  • Ольга / 28.06.19 19:06
    -
    0
    +
    Синди, безусловно, прекрасна, как всегда! Но вот недавно обсуждали Алессандру Амбросио, у неё нашли кучу недостатков... Мне кажется, несправедливо!
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  • Космополит / 28.06.19 17:41
    -
    3
    +
    Поджарая. Но выглядит на свой полтиник. Время не обмануть
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  • Алиса / 28.06.19 13:29
    -
    2
    +
    Синди смотрится потрясающе, нигде нет ни малейшего намека на лишний вес. Ей можно только позавидовать и взять ее в качестве примера для подражания. к которому должны стремиться женщины ее возраста. Хотя не исключено, что определяющую роль играют природные особенности
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  • Нелли / 28.06.19 13:27
    -
    4
    +
    Я считаю, что для своего возраста она выглядит более чем хорошо. Понятно, что на лице присутствуют мимические морщинки, и фигура не столь идеальна, как у юной девушки, но многим женщинам ее возраста далеко до нее, Синди выглядит моложе лет на 10 как минимум
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