Папарацци показали, как выглядит Синди Кроуфорд в бикини без фотошопа

Знаменитая модель Синди Кроуфорд славится своими потрясающими внешними данными, которые ей удалось сохранить даже в своем 53-летнем возрасте. Она не бросает работу и периодически появляется на обложках глянцевых журналов. У многих возникают сомнения по поводу того, что в жизни без фотошопа звезда выглядит так же отлично. Недавно папарацци удалось заснять знаменитость возле бассейна и продемонстрировать фото без всякой обработки.

Синди Кроуфорд запечатлена на отдых вместе со своей 17-летней дочерью Кайей. Девушке предсказывают такое же блестящее будущее, как и ее мамы, поскольку она уже сейчас с успехом дефилирует на многочисленных модных показах. Сама Синди была в бикини черного цвета и белой накидке. Фотограф заснял их в тот момент, когда они наслаждались отдыхом на лежаке.

Другой снимок демонстрирует Синди Кроуфорд в тот момент, когда она встала. На фотографии можно увидеть, что фигура женщины является довольно подтянутой и не содержит ни малейшего намека на лишний вес.

Звездная семья находилась у бассейна в полном составе. Вместе с женой и дочкой там был и бизнесмен Рэнди Гербер Кроуфорд. Их брак с Синди длится уже на протяжении 20 лет. В СМИ периодически возникали слухи о расставании пары по той причине, что чувства давно угасли, и поскольку в семье уже нет маленьких детей, отношения сохранять не обязательно.

Супруги не давали никаких комментариев по этому поводу, а лишь показывали своими действиями, что они по-прежнему вместе, и в их семье все прекрасно.