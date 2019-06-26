Шоумен Рустам Солнцев уверен, что Марину Хлебникову надо спасать от алкогольной зависимости
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Известный шоумен Рустам Солнцев вслед за певцом Шурой забил тревогу, всерьез обеспокоившись за здоровье популярной в 90-е исполнительницы Марины Хлебниковой. Так же, как и Шура, Солнцев уверен, что певица злоупотребляет алкоголем.
Своими рассуждениями на этот счёт Рустам поделился в шестиминутном видео, появившемся на его YouTube-канале. А еще чуть ранее он принял участие в передаче "Привет, Андрей!", где и увидел сегодняшнее состояние Хлебниковой. "Перед нами предстал скелетик обтянутый кожей, который пьёт все спиртосодержащее", - поделился мужчина своими впечатлениями. По его словам, он несколько раз обращался к Марине во время съемок и предлагал свою помощь, однако певица вела себя "как противная тетка" и несколько раз просила Малахова убрать Солнцева из студии.
При этом сама исполнительница продолжает настаивать, что все подозрения в алкоголизме абсолютно беспочвенны. А ее экстремальная худоба (сейчас Марина весит 41 кг) является результатом сильнейшего стресса, который она продолжает переживать после самоубийства бывшего супруга Антона Логинова. Ведь именно после его кончины Хлебникова пропала с экранов и стала вести затворнический образ жизни. Исключение она сделала лишь для шоу Малахова, которое было посвящено Бари Алибасову. Однако появившись на нём, певица шокировала всех своим внешним видом.
Более того, Рустам Солнцев уверен, что и в студию ток-шоу Хлебникова пришла не совсем трезвая. И для него это стало еще одним поводом бить тревогу. Здесь же он вспомнил и некоторых исполнителей из 90-х, например, Криса Кельми и Евгения Осина, которые, не справившись со своими пагубными пристрастиями, ушли из жизни. "Спаслась только Дана Борисова", - заявил шоумен. - "И вот теперь на очереди Мариночка". Солнцев убежден, что если ее не вытащить прямо сейчас, то "она скоро протянет ноги". Именно поэтому он призвал всех своих поклонников и поклонников Хлебниковой оказать певице посильную помощь и поддержку.
К слову, примерно того же мнения придерживается и Дана Борисова. Так, сразу после выпуска передачи "Привет, Андрей!" в сторис своего микроблога в Instagram она опубликовала две фотографии с надписью "Марину Хлебникову надо спасать."
Краткая информация о Марине Хлебниковой
Имя: Марина Хлебникова
Отчество: Арнольдовна
День рождения: 06.11.1965
Возраст: 53 года
Место рождения: г. Долгопрудный, Московская обл.
Рост: 160 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: певица, актриса и телеведущая
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с предположением Рустама? 5
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Анна П. / 26.06.19 20:39Уж как Солнцев все это преподнес - никогда не поверю, что он хочет помочь. Столько пафоса, позерства дешевого, столько трепа бестолкового... Неужели нормально нельзя было рассказать о проблеме. А так, он просто посмеялась на несчастной артисткой.
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Елена, 34 / 26.06.19 20:00Как же она изменилась! Увидела бы эту женщину на улице, никогда бы не подумала, что она - Марина Хлебникова! Такая высохшая, на себя совершенно не похожая. Ей надо в рехаб... И тут нечего стыдиться. Проблема, что называется, на лицо. Солнцев, хоть я и терпеть его не могу, в чем-то прав - если все оставить, как есть, все может закончиться трагедией.
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Л.П. / 26.06.19 16:13Я не знаю, какой ей смысл отрицать очевидное? Выглядит Хлебникова и правда ужасно. Но все поправимо. если примет помощь и бросит выпивать. Просто анорексия, до которой она себя довела, это одно. А то, что "показывает" ее лицо - явный алкоголизм.
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Викторовна Воронеж / 26.06.19 13:43По Марине было с первого взгляда понятно что у нее большие проблемы с алкоголем, человек пьющий, к сожалению...
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121212 / 26.06.19 11:57Алкогольная зависимость, депрессия или что-то еще - тут уже не важно... Хлебниковой действительно нужна помощь специалистов. Выглядит она очень нехорошо ((( Жалко артистку.