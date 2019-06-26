Шоумен Рустам Солнцев уверен, что Марину Хлебникову надо спасать от алкогольной зависимости

Известный шоумен Рустам Солнцев вслед за певцом Шурой забил тревогу, всерьез обеспокоившись за здоровье популярной в 90-е исполнительницы Марины Хлебниковой. Так же, как и Шура, Солнцев уверен, что певица злоупотребляет алкоголем.

Своими рассуждениями на этот счёт Рустам поделился в шестиминутном видео, появившемся на его YouTube-канале. А еще чуть ранее он принял участие в передаче "Привет, Андрей!", где и увидел сегодняшнее состояние Хлебниковой. "Перед нами предстал скелетик обтянутый кожей, который пьёт все спиртосодержащее", - поделился мужчина своими впечатлениями. По его словам, он несколько раз обращался к Марине во время съемок и предлагал свою помощь, однако певица вела себя "как противная тетка" и несколько раз просила Малахова убрать Солнцева из студии.

При этом сама исполнительница продолжает настаивать, что все подозрения в алкоголизме абсолютно беспочвенны. А ее экстремальная худоба (сейчас Марина весит 41 кг) является результатом сильнейшего стресса, который она продолжает переживать после самоубийства бывшего супруга Антона Логинова. Ведь именно после его кончины Хлебникова пропала с экранов и стала вести затворнический образ жизни. Исключение она сделала лишь для шоу Малахова, которое было посвящено Бари Алибасову. Однако появившись на нём, певица шокировала всех своим внешним видом.

Более того, Рустам Солнцев уверен, что и в студию ток-шоу Хлебникова пришла не совсем трезвая. И для него это стало еще одним поводом бить тревогу. Здесь же он вспомнил и некоторых исполнителей из 90-х, например, Криса Кельми и Евгения Осина, которые, не справившись со своими пагубными пристрастиями, ушли из жизни. "Спаслась только Дана Борисова", - заявил шоумен. - "И вот теперь на очереди Мариночка". Солнцев убежден, что если ее не вытащить прямо сейчас, то "она скоро протянет ноги". Именно поэтому он призвал всех своих поклонников и поклонников Хлебниковой оказать певице посильную помощь и поддержку.

К слову, примерно того же мнения придерживается и Дана Борисова. Так, сразу после выпуска передачи "Привет, Андрей!" в сторис своего микроблога в Instagram она опубликовала две фотографии с надписью "Марину Хлебникову надо спасать."