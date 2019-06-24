Семён Слепаков довольно популярный в России юморист. Он прославился благодаря участию в шоу "Comedy Club", где под гитару исполняет сатиристические песни собственного сочинения. Нередко шутки этого шоумена касаются и острых социальных тем. Как, например, его недавний стёб над зарплатами врачей.

Так, в своем микроблоге артист опубликовал снимок, на котором он в костюме медицинского работника запечатлен рядом с невероятно дорогим автомобилем, стоимостью около 50 миллионов рублей. Возможно, пользователи отнеслись бы к данному фото равнодушно, если бы не подпись, которая возмутила огромное количество врачей и подписчиков Слепакова, считающих такие шутки неуместными. "А говорят у нас врачам мало платят", - написал артист, позирующий на фоне авто класса "Люкс". Однако эта шутка тут же вызвала огромный резонанс, и в комментариях к посту на Семена тут же обрушилась волна критики.

"Врачам платят мало, а Семёну Слепакову немало, и он этим хвастается", "Не смешно совсем, шутка плоская и противная", "Ни разу не смешно! Врачи очень мало получают, не хватает даже элементарно на еду нормальную. Надеюсь, вы принесете публичные извинения", "Семён, перед операцией врачу про это скажи", "Глупая шутка!", "Не смешно! Не надо подчеркивать малообеспеченность основной массы врачей. Врачи работают сутками, спасают жизни, несут ответственность за других. А позволить себе не могут даже "Ладу" в кредит. Зато шутить и острить все могут, а ты попробуй 7 лет отучиться и проработать на 300-400 долларов, принимая жизненно важные решения каждый день", - писали разгневанные подписчики Слепакова в социальной сети Instagram.

К слову, уже несколько часов спустя Семён опубликовал еще один пост, в котором выразил свое удивление той волне хейта, обрушившейся на него. "Если вы серьёзно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. Конечно, очень радует, что в нашей стране у них так много заступников, готовых немедленно схватиться за свои гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценного времени на борьбу с несправедливостью. От этого врачам, конечно, намного легче", - написал артист в своем обращении ко всем возмущенным. Отдельно он подчеркнул, что его фраза являлась абсолютным сарказмом, "когда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное". И вообще, Слепаков уверен, что у большинства врачей с юмором всё в порядке, и они нисколько не оскорбились, увидев его предыдущий пост.