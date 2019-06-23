В Сети обсуждают поздравление Меган и Гарри, адресованное принцу Уильяму

21 июня Его Королевское Высочество принц Уильям отпраздновал свой 37 день рождения. Удивительно, но благодаря поздравлению, которое адресовали ему Гарри и Меган, пользователи Сети получили лишнее доказательство того, что между братьями действительно существует конфликт.

Ещё пару лет назад Гарри и Уильям были друг для друга не только братьями, но и лучшими друзьями. И даже после прихода в семью Кейт Миддлтон в 2011 году отношения между принцами оставались хорошие. Гарри, Уильям и Кейт практически везде появлялись вместе, и их называли "прекрасным трио". А с 2016 года трио стало "великолепной четверкой", когда в жизнь Гарри вошла Меган Маркл. Но идиллия длилась недолго.

Вскоре в СМИ начала просачиваться информация, что отношения между Уильямом и Гарри стали натянутые. Официально это никак не подтверждалось, но поклонники принцев видели явный разлад. И два дня назад эти домыслы получили еще одно подтверждение. "С днем рождения герцога Кембриджского!", - так звучало поздравление четы Сассекских. Сухо, официально и без пожеланий чего-то хорошего. Для сравнения, принца Филиппа с 98-летием Гарри и Меган поздравляли гораздо более торжественно, с перечислением всех его титулов, теплыми словами и сердечными пожеланиями. И конечно, пользователи не могли не задаться вопросом, почему же Уильям не удостоился таких теплых слов.

Сухое обращение Гарри и Меган к близкому человеку вызвало настоящую бурю среди пользователей социальной сети Instagram, где и было опубликовано поздравление. В комментариях к посту многие подписчики выражали свое негодование, называя такое отношение к будущему королю Великобритании вызывающим, и даже грубым. "Вы могли бы быть чуточку сердечнее", "Звучит так, как будто вы вообще никому ничего не желаете", "Похоже, они поздравляют совершенно незнакомого человека с днём рождения. Зачем вообще беспокоиться?", "Вы - две половины сердца одной матери. А Гарри позволил встать между вами женщине", - осуждали люди чету Сассекских.

Впрочем, тогда же 21 июня произошло и еще одно событие, косвенно доказывающее серьёзный разлад между Уильямом и Гарри. Речь идёт о разрыве сотрудничества между братьями в рамках благотворительного фонда "The Royal Foundation", который Уильям и Гарри десять лет назад создавали вместе. После того, как оба принца женились, благотворительная организация стала называться "Фонд герцога и герцогини Кембриджских и герцога и герцогини Сассекских". Теперь же он остался полностью под руководством Уильяма и Кейт, а весь мир получил ещё одно доказательство того, что Меган и Гарри не желают иметь ничего общего со своими ближайшими родственниками.

И к сожалению для всех поклонников братьев-принцев, надежды на их сближение после рождения у Гарри сына, не оправдались.