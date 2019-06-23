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В Сети обсуждают поздравление Меган и Гарри, адресованное принцу Уильяму


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21 июня Его Королевское Высочество принц Уильям отпраздновал свой 37 день рождения. Удивительно, но благодаря поздравлению, которое адресовали ему Гарри и Меган, пользователи Сети получили лишнее доказательство того, что между братьями действительно существует конфликт.

Ещё пару лет назад Гарри и Уильям были друг для друга не только братьями, но и лучшими друзьями. И даже после прихода в семью Кейт Миддлтон в 2011 году отношения между принцами оставались хорошие.  Гарри, Уильям и Кейт практически везде появлялись вместе, и их называли "прекрасным трио". А с 2016 года трио стало "великолепной четверкой", когда в жизнь Гарри вошла Меган Маркл. Но идиллия длилась недолго.

Вскоре в СМИ начала просачиваться информация, что отношения между Уильямом и Гарри стали натянутые. Официально это никак не подтверждалось, но поклонники принцев видели явный разлад. И два дня назад эти домыслы получили еще одно подтверждение. "С днем рождения герцога Кембриджского!", - так звучало поздравление четы Сассекских. Сухо, официально и без пожеланий чего-то хорошего. Для сравнения, принца Филиппа с 98-летием Гарри и Меган поздравляли гораздо более торжественно, с перечислением всех его титулов, теплыми словами и сердечными пожеланиями. И конечно, пользователи не могли не задаться вопросом, почему же Уильям не удостоился таких теплых слов.

Сухое обращение Гарри и Меган к близкому человеку вызвало настоящую бурю среди пользователей социальной сети Instagram, где и было опубликовано поздравление. В комментариях к посту многие подписчики выражали свое негодование, называя такое отношение к будущему королю Великобритании вызывающим, и даже грубым. "Вы могли бы быть чуточку сердечнее", "Звучит так, как будто вы вообще никому ничего не желаете", "Похоже, они поздравляют совершенно незнакомого человека с днём рождения. Зачем вообще беспокоиться?", "Вы - две половины сердца одной матери. А Гарри позволил встать между вами женщине", - осуждали люди чету Сассекских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎈 Thank you everyone for your lovely wishes on The Duke of Cambridge's birthday!

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Впрочем, тогда же 21 июня произошло и еще одно событие, косвенно доказывающее серьёзный разлад между Уильямом и Гарри. Речь идёт о разрыве сотрудничества между братьями в рамках благотворительного фонда "The Royal Foundation", который Уильям и Гарри десять лет назад создавали вместе. После того, как оба принца женились, благотворительная организация стала называться "Фонд герцога и герцогини Кембриджских и герцога и герцогини Сассекских". Теперь же он остался полностью под руководством Уильяма и Кейт, а весь мир получил ещё одно доказательство того, что Меган и Гарри не желают иметь ничего общего со своими ближайшими родственниками.

И к сожалению для всех поклонников братьев-принцев, надежды на их сближение после рождения у Гарри сына, не оправдались.

Краткая информация о Принце Уильяме

Имя: Принц Уильям

День рождения: 21.06.1982

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 191 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: герцог Кембриджский

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2 Не нравится 5 Нравится 23.06.2019 Теги: принц Уильям

А как вы думаете, из-за чего произошел разлад в отношениях Уильяма и Гарри? 2  

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  • Марианна / 23.06.19 23:03
    -
    2
    +
    Грустно, когда близкие люди так друг с другом холодны. Два брата, которые пережили смерть матери рука об руку, теперь как чужие. И в этом плане, если причиной их разногласий действительно стала Меган, ей минус сто очков. Нельзя из-за собственной эгоистичности и самодурства разлучать братьев. И если на то пошло, она сделала это не из-за любви к Гарри, а чтобы потешить собственное эго.
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  • Самира / 23.06.19 15:30
    -
    4
    +
    Сам Гарри не решился бы на ссору с любимым братом. Между ними действительно всегда чувствовалась искренняя привязанность... до прихода в жизнь Гарри одной американской актрисы, которая сумела загнать принца под каблук. А о причинах, которые предшествовали разладу, можно только гадать Мало ли что там Меган не понравилось.
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