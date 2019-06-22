Поправившаяся после болезни Аврил Лавин стала подбирать новые образы
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Ранее основу гардероба Аврил Лавин составляла одежда, которую можно назвать мальчишеской – это всевозможные брюки, джинсы, футболки с неординарными рисунками и надписями, и прочие атрибуты молодежного стиля.
Однако знаменитость перенесла тяжелое заболевание, которое длилось на протяжении пары лет. Ей было затруднительно передвигаться, употреблять пищу и даже дышать. После того, как она выздоровела, Аврил приобрела лишние килограммы.
Не сумев прийти в прежнюю форму после болезни, звезда решила кардинально сменить тактику и перейти к женственным предметам гардероба. Теперь в него входят платья в пол с расклешенными юбками и декольтированным верхом.
Стоит отметить, что поклонники по достоинству оценили смену имиджа своего кумира, многие из них считают, что прибавка в весе пошла Лавин только на пользу, и выглядеть в настоящее время она стала значительно лучше.
Краткая информация об Авриле Лавине
Имя: Аврил Лавин
День рождения: 27.09.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: Бельвиль, Онтарио
Рост: 157 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: певица, актриса, дизайнер
Фотографии
Фотографии
А Вам нравится новый имидж Аврил Лавин? 5
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Extrimalka / 22.06.19 15:34Блин ну она так то уже не девочка, чтобы как подросток выглядеть. Так то 35ый год тёте. Тут не болезнь, а возраст свое берет.
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*** / 22.06.19 11:42Текст как будто иностранец писал. Или человек, который рерайтит новость, пытается набрать 98% уникальности, поэтому использует странные сочетания слов
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Ната / 22.06.19 10:03Раньше у меня Аврил Лавин ассоциировалась даже не с молодежным, а с подростковым стилем. Сейчас же она будто расцветала, несомненно, стала выглядеть значительно лучше. Наряд на этой фотографии делает ее похожей на принцессу, еще ей очень идет этот цвет волос
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Лиля / 22.06.19 10:00Мне очень нравится как сейчас выглядит Аврил Лавин, новые параметры фигуры ей очень к лицу, она стала невероятно женственной. К таким формам очень подходит новый имидж, видно, что стилисты постарались на славу. Образ на фото максимально подчеркивает достоинства.