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Поправившаяся после болезни Аврил Лавин стала подбирать новые образы


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Популярная певица Аврил Лавин в свое время получила прозвище «панк принцесса». Этому способствовало как ее творчество, так и одежда, которая зачастую подбиралась в дерзком, неординарном стиле. Однако в последние годы звезда страдала от тяжелого заболевания, известного как болезнь Лайма, которое у нее возникло от укуса инфицированного клеща. В результате знаменитость поднабрала в весе, что способствовало кардинальной смене ее имиджа.

Ранее основу гардероба Аврил Лавин составляла одежда, которую можно назвать мальчишеской – это всевозможные брюки, джинсы, футболки с неординарными рисунками и надписями, и прочие атрибуты молодежного стиля.

Однако знаменитость перенесла тяжелое заболевание, которое длилось на протяжении пары лет. Ей было затруднительно передвигаться, употреблять пищу и даже дышать. После того, как она выздоровела, Аврил приобрела лишние килограммы.

Не сумев прийти в прежнюю форму после болезни, звезда решила кардинально сменить тактику и перейти к женственным предметам гардероба. Теперь в него входят платья в пол с расклешенными юбками и декольтированным верхом.

Стоит отметить, что поклонники по достоинству оценили смену имиджа своего кумира, многие из них считают, что прибавка в весе пошла Лавин только на пользу, и выглядеть в настоящее время она стала значительно лучше. 

Краткая информация об Авриле Лавине

Имя: Аврил Лавин

День рождения: 27.09.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: Бельвиль, Онтарио

Рост: 157 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: певица, актриса, дизайнер

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7 Не нравится 8 Нравится 22.06.2019 Теги: Аврил Лавин

А Вам нравится новый имидж Аврил Лавин? 5  

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  • Extrimalka / 22.06.19 15:34
    -
    3
    +
    Блин ну она так то уже не девочка, чтобы как подросток выглядеть. Так то 35ый год тёте. Тут не болезнь, а возраст свое берет.
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  • *** / 22.06.19 11:42
    -
    9
    +
    Текст как будто иностранец писал. Или человек, который рерайтит новость, пытается набрать 98% уникальности, поэтому использует странные сочетания слов
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  • Ната / 22.06.19 10:03
    -
    5
    +
    Раньше у меня Аврил Лавин ассоциировалась даже не с молодежным, а с подростковым стилем. Сейчас же она будто расцветала, несомненно, стала выглядеть значительно лучше. Наряд на этой фотографии делает ее похожей на принцессу, еще ей очень идет этот цвет волос
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  • Лиля / 22.06.19 10:00
    -
    4
    +
    Мне очень нравится как сейчас выглядит Аврил Лавин, новые параметры фигуры ей очень к лицу, она стала невероятно женственной. К таким формам очень подходит новый имидж, видно, что стилисты постарались на славу. Образ на фото максимально подчеркивает достоинства.
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