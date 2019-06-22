Поправившаяся после болезни Аврил Лавин стала подбирать новые образы

Популярная певица Аврил Лавин в свое время получила прозвище «панк принцесса». Этому способствовало как ее творчество, так и одежда, которая зачастую подбиралась в дерзком, неординарном стиле. Однако в последние годы звезда страдала от тяжелого заболевания, известного как болезнь Лайма, которое у нее возникло от укуса инфицированного клеща. В результате знаменитость поднабрала в весе, что способствовало кардинальной смене ее имиджа.

Ранее основу гардероба Аврил Лавин составляла одежда, которую можно назвать мальчишеской – это всевозможные брюки, джинсы, футболки с неординарными рисунками и надписями, и прочие атрибуты молодежного стиля.

Однако знаменитость перенесла тяжелое заболевание, которое длилось на протяжении пары лет. Ей было затруднительно передвигаться, употреблять пищу и даже дышать. После того, как она выздоровела, Аврил приобрела лишние килограммы.

Не сумев прийти в прежнюю форму после болезни, звезда решила кардинально сменить тактику и перейти к женственным предметам гардероба. Теперь в него входят платья в пол с расклешенными юбками и декольтированным верхом.

Стоит отметить, что поклонники по достоинству оценили смену имиджа своего кумира, многие из них считают, что прибавка в весе пошла Лавин только на пользу, и выглядеть в настоящее время она стала значительно лучше.