61-летняя Шэрон Стоун зажигательно станцевала на камеру в рубашке и ботфортах
2 2
Глядя на Шэрон Стоун, отплясывающую перед камерой в смелом для ее возраста наряде, можно уверенно сказать, что старости не существует.
Шэрон Стоун всегда привлекала внимание папарацци своим интересным внешним видом, активной жизненной позицией, а также эпатажными и смелыми нарядами. Сейчас звезде 61 год, но, глядя на актрису, ей никогда не дашь столько. На днях она это подтвердила, опубликовав в сети ролик.
На видео знаменитость танцует перед камерой. Для съемки звезда выбрала очень смелый образ. Из одежды на ней была только рубашка длины мини. Дополняли наряд высокие черные ботфорты.
Пользователи сети были поражены тем, насколько органично, ярко и зажигательно выглядит Шэрон. Выведенную ей формулу хорошей фигуры и самочувствия актриса не скрывает. Она признаётся, что ненавидит любые жировые отложения на своём теле и очень много внимания уделяет физической нагрузке.
В её недельном режиме обозначены: йога, пилатес, плавание и танцы. Интересно, что занимается звезда не только в зале. Дома у неё также стоят тренажеры, в том числе и гребной.
“Do what you like to do, but do it every day. I love to dance, and I dance hard.” - @sharonstone #MondayMotivation (@carterbedloesmith - Photographer, @missjobaker - Makeup Artist, @teddycharles35 - Hair, @elizabethstewart1 - Styling, @stephstonenails - Styling, @gqitalia - Magazine Song: Waterfalls @officialtlc)
Немного отличается от принятых стандартов система питания актрисы. Как призналась женщина, в день она выпивает больше 12 чашек травяных настоев. Стоун отмечает, что содержащиеся в них травы и минералы помогают ей оставаться такой активной и относительно молодой.
Краткая информация о Шэроне Стоун
Имя: Шэрон Стоун
День рождения: 10.03.1958
Возраст: 61 год
Место рождения: г. Мидвиле, штат Пенсильвания
Рост: 174 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится, как сейчас выглядит Шэрон Стоун? 2
-
Сима / 21.06.19 11:17Потрясающая женщина!!! Выглядит невероятно! И видно что ничего не делает радикального с лицом, как такое возможно
-
ll / 20.06.19 15:12Харизма у нее – бомба! Уверенность и легкость – именно они исходят от нее. Это видно в жизни, и в игре в кадре. За ней очень интересно наблюдать.