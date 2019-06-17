Екатерина Климова разводится с молодым мужем

После громкого развода Екатерины Климовой с актером Игорем Петренко к артистам было приковано удвоенное внимание поклонников и прессы. Комментарии бывших мужа и жены в адрес друг друга подливали масла в огонь. Расставшись, они всё-таки смогли общаться нормально ради двоих сыновей. Очевидно, что с этого момента Екатерина решила больше не выставлять личную жизнь напоказ.

О ее романе с молодым актером Гелой Месхи было известно немного. Жить вместе они стали в 2015 году. Изначально их союзу предрекали быстрый крах. Мужчина был не так успешен, как Екатерина, и оказался на 5 лет моложе её. Вопреки прогнозам, Климова и Месхи родили девочку и вскоре после её появления на свет связали себя узами брака. Для Климовой это был третий по счету официальный союз, для Гелы – первый.

Первое время в паре было всё хорошо. Тревожные сообщения появились осенью прошлого года. Основанием для появления предположений, что в семье все плохо, послужил факт отписки мужа и жены от страниц друг друга в инстаграме.

В скором времени Гела опубликовал пост, в котором заявил, что отныне готов наслаждаться свободой сполна. Относительно разлада никто из супругов никаких комментариев не давал.

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На днях стало известно, что ещё в мае Екатерина подала заявление на развод в один из районных судов Москвы. Первое заседание уже состоялось. Муж и жена идти на примирение отказались. Повторное слушание, на котором супругов разведут, состоится уже в конце этого месяца. Что стало причиной разлада, неизвестно.