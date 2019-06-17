Алексей Панин раскритиковал россиян в своем Инстаграм

Актёр Алексей Панин в последнее время известен не своими ролями, а скандальными выходками и эксцентричными высказываниями в адрес россиян. Напомним, что совсем недавно огромный резонанс в Сети вызвало видео пикантного характера с участием артиста, после которого пользователи в очередной раз набросились на Панина с критикой. В свою очередь и Алексей не остался в долгу, назвав соотечественников в своем микро-блоге "стаей первобытных людей".

Как выяснилось, актеру очень не понравилась критика, с которой на него обрушились пользователи Сети после выхода очередного ролика с его участием. "Когда я вижу некоторые комментарии в Инстаграм, у меня создается такое впечатление, что в один день с пальмы слезла какая-то огромная стая первобытных людей", - начал артист свое обращение к аудитории. Оказывается, он очень обеспокоен тем, что россияне не посещают магазины для взрослых, не знают, что там продаётся, и не сведущи в таких темах, как, например, БДСМ.

При этом Алексей подчеркнул, что очень рад тому, что среди его друзей и знакомых давно нет "комплексующих и ограниченных особей". "Понятно, что в нашей стране по-прежнему заметно отстают от сексуального развития европейцев, но я не думал, что до такой степени", - посетовал эпатажный артист. При этом своей осведомленностью в данном вопросе он весьма гордится.

Также Панин добавил, что в любой современной стране на гомофобов давно смотрят "как на дурачков". И посоветовал своим подписчикам почаще посещать специальные сайты, которые помогут им стать гораздо более продвинутыми в данной тематике. А чуть позже, ко всему вышесказанному уже в другом посте Алексей добавил, что во всем мире, гейпарад - это праздник, на котором собираются свободные и счастливые люди. И ему самому очень хотелось бы жить именно в таком обществе, а не в "племени злобных дикарей".

И здесь следует заметить, что несмотря на собственный призыв к раскрепощению и открытости, Алексей с недавнего времени на своей станице в Иснтаграм посты комментировать не дает. Так что у его поклонников и хейтеров пока нет возможности поделиться с артистом своими мнениями на этот счет.