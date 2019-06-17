Алексей Панин раскритиковал россиян в своем Инстаграм
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Актёр Алексей Панин в последнее время известен не своими ролями, а скандальными выходками и эксцентричными высказываниями в адрес россиян. Напомним, что совсем недавно огромный резонанс в Сети вызвало видео пикантного характера с участием артиста, после которого пользователи в очередной раз набросились на Панина с критикой. В свою очередь и Алексей не остался в долгу, назвав соотечественников в своем микро-блоге "стаей первобытных людей".
Как выяснилось, актеру очень не понравилась критика, с которой на него обрушились пользователи Сети после выхода очередного ролика с его участием. "Когда я вижу некоторые комментарии в Инстаграм, у меня создается такое впечатление, что в один день с пальмы слезла какая-то огромная стая первобытных людей", - начал артист свое обращение к аудитории. Оказывается, он очень обеспокоен тем, что россияне не посещают магазины для взрослых, не знают, что там продаётся, и не сведущи в таких темах, как, например, БДСМ.
При этом Алексей подчеркнул, что очень рад тому, что среди его друзей и знакомых давно нет "комплексующих и ограниченных особей". "Понятно, что в нашей стране по-прежнему заметно отстают от сексуального развития европейцев, но я не думал, что до такой степени", - посетовал эпатажный артист. При этом своей осведомленностью в данном вопросе он весьма гордится.
Также Панин добавил, что в любой современной стране на гомофобов давно смотрят "как на дурачков". И посоветовал своим подписчикам почаще посещать специальные сайты, которые помогут им стать гораздо более продвинутыми в данной тематике. А чуть позже, ко всему вышесказанному уже в другом посте Алексей добавил, что во всем мире, гейпарад - это праздник, на котором собираются свободные и счастливые люди. И ему самому очень хотелось бы жить именно в таком обществе, а не в "племени злобных дикарей".
И здесь следует заметить, что несмотря на собственный призыв к раскрепощению и открытости, Алексей с недавнего времени на своей станице в Иснтаграм посты комментировать не дает. Так что у его поклонников и хейтеров пока нет возможности поделиться с артистом своими мнениями на этот счет.
Краткая информация об Алексее Панине
Имя: Алексей Панин
Отчество: Вячеславович
День рождения: 10.09.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: Москва
Рост: 187 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о высказываниях Алексея Панина? 3
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Я / 17.06.19 20:41Сам снимается с ногой, простите, из непотребного места торчащей, сам эти видео выкладывает, а мы дураки... Ну ты что же жизнь свою личную демонстрируешь? Зачем? Мы это видеть не хотим! Езжай в общество толерантное, например в США, и там скачи на парадах под радужным флагом. Или на США, и Европу денег нет? Только в России выжить и получается, только тут еще кто-то роли дает, а там нафиг никому не нужен.
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Екатерина В. Жуковский МО / 17.06.19 18:21Между прочим, когда-то он был неплохой актер. А сейчас превратился в ущербного человека. И это даже не потому, что он на мужчин переключился, а по своему поведению. Всех оскорбляет, видео постоянно какие-то с его участием выплывают... фу, мерзость. Но более всего меня шокирует, что зная обо всем этом, служба опеки позволяет ему воспитывать дочь. Для меня, например, это не нормально!
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Лиза-Лизонька / 17.06.19 14:23Пусть он уже из России уедет, а! Это, право, уже смешно. Как обезьяна себя ведет именно Леша Панин, а "первобытная стая" мы? С чего бы... Мы хотя бы ногами пользуемся по назначению и не суем их куда попало.