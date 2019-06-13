Теплое шерстяное платье Холли Берри в жару стилисты назвали модным провалом
1 1
Актриса в свои 52 года может похвастать не только естественной красотой лица, но и отличным телом. У нее точеная фигура и стройные, подтянутые ноги, а ведь знаменитость совсем недавно стала мамой. То, что она выглядит очаровательно, отмечают поклонники, представители СМИ, а также именитые стилисты Голливуда. Последним особенно нравится умение Холли подчеркивать одеждой свои достоинства.
Если в повседневной жизни актриса одевается достаточно просто и элегантно, то на красных дорожках позволяет себе провоцировать публику, появляясь в открытых нарядах. В этом свете последний образ актрисы вызвал недоумение у присутствующих на мероприятии гостей и журналистов.
Женщина была приглашена на премьеру документального фильма, посвященного борьбе со СПИДом. Артистка оказалась в числе приглашенных vip-персон. В июньскую жару она предпочла появиться на публике в теплом шерстяном платье. Наряд был украшен соответствующим клетчатым принтом. Пользователи в сети стали шутить, что Холли, недолго думая, решила завернуться в плед.
Странным назвали выбор актрисы и стилисты. Они отметили, что оголенные ноги и приоткрытое плечо все равно не соответствовали сезону. По фотографиям было видно, что артистке жарко в этом наряде. Критики назвали выход Берри в свет модным провалом. По их мнению, даже сдержанный макияж, красивая укладка и классические лодочки не смогли спасти образ.
Краткая информация о Холли Берри
Имя: Холли Берри
День рождения: 14.08.1966
Возраст: 52 года
Место рождения: г. Кливленд, США
Рост: 162 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится платье Холли? 3
-
Cool / 14.06.19 12:35Ну, она признанная красотка. Хотя платье – да. Это провал!
-
Ольга / 13.06.19 18:13Недавно стала мамой? Ээээ... так ее младшему 6 лет, или мы что-то не знаем?
-
Lyana / 13.06.19 14:34А, по-моему, Холли наглядный пример того, что хоть мешок из-под картошки на нее надень, она все равно выглядит круто. Лично мое внимание привлекает вовсе не платье, а лицо, точнее весь верх до талии.