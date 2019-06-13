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Теплое шерстяное платье Холли Берри в жару стилисты назвали модным провалом


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Актриса в свои 52 года может похвастать не только естественной красотой лица, но и отличным телом. У нее точеная фигура и стройные, подтянутые ноги, а ведь знаменитость совсем недавно стала мамой. То, что она выглядит очаровательно, отмечают поклонники, представители СМИ, а также именитые стилисты Голливуда. Последним особенно нравится умение Холли подчеркивать одеждой свои достоинства.

Если в повседневной жизни актриса одевается достаточно просто и элегантно, то на красных дорожках позволяет себе провоцировать публику, появляясь в открытых нарядах. В этом свете последний образ актрисы вызвал недоумение у присутствующих на мероприятии гостей и журналистов.

Женщина была приглашена на премьеру документального фильма, посвященного борьбе со СПИДом. Артистка оказалась в числе приглашенных vip-персон. В июньскую жару она предпочла появиться на публике в теплом шерстяном платье. Наряд был украшен соответствующим клетчатым принтом. Пользователи в сети стали шутить, что Холли, недолго думая, решила завернуться в плед.

Странным назвали выбор актрисы и стилисты. Они отметили, что оголенные ноги и приоткрытое плечо все равно не соответствовали сезону. По фотографиям было видно, что артистке жарко в этом наряде. Критики назвали выход Берри в свет модным провалом. По их мнению, даже сдержанный макияж, красивая укладка и классические лодочки не смогли спасти образ.

Краткая информация о Холли Берри

Имя: Холли Берри

День рождения: 14.08.1966

Возраст: 52 года

Место рождения: г. Кливленд, США

Рост: 162 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актриса

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1 Не нравится 1 Нравится 13.06.2019 Теги: Холли Берри

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