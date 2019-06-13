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Подруга Бари Алибасова Ляна Фридман рассказала, почему всерьез беспокоится за продюсера


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Хорошая знакомая Алибасова Ляна Фридман, узнав о происшествии с продюсером, не на шутку забеспокоилась. Как рассказала сама бизнес-леди в интервью изданию "Собеседник. Ru", незадолго до свадьбы она предупреждала Бари Каримовича о том, что он может быть следующим в списке похороненных мужей Шукшиной, и просила быть осторожнее. Однако избежать трагедии это не помогло.

О том, что Бари Алибасова и Ляну Фридман связывают довольно тесные дружеские отношения, знают все поклонники продюсера. Поговаривали, что он даже намеревался жениться на эффектной блондинке. Пара раздумывала вместе поселиться в Англии, где живёт и работает Ляна, но этим планам не суждено было сбыться, и они так и остались друзьями. А вскоре Алибасов и вовсе женился на Шукшиной.

Как рассказала Фридман, незадолго до бракосочетания между ней и Бари Каримовичем состоялся серьёзный разговор. Девушка предупредила мужчину о том, что он, возможно, станет очередным мужем Лидии Федосеевой-Шукшиной, который уйдет из жизни будучи с ней в браке. "Ты хочешь стать следующим? Тогда регистрируй отношения", - возмущалась подруга продюсера. По утверждению Ляны, тогда Алибасов к ее словам прислушался, ведь будущая супруга действительно уже ни одного мужа похоронила. "Но Лидия была слишком настойчива, и он перед ее натиском не устоял", уверена Фридман.

Когда же бизнесвумен услышала о выпитой жидкости для прочистки труб, то первой ее мыслью была уверенность в том, что это шутка. Ведь девушке ранее уже приходилось сталкиваться с эксцентричностью продюсера, который накануне своего дня рождения всегда отключал телефон и уезжал куда-нибудь подальше. Но когда она поняла, что трагедия действительно произошла, то всерьез испугалась за Бари. "Я уверена, это знак свыше. Ведь есть женщины, у которых не приживаются мужья. Таких в народе называют "черными вдовами". Считаю, что это как раз про Лидию", - объяснила Ляна свои опасения.

И вообще, по ее мнению, Бари Каримовичу нужно было жениться на молодой женщине, которая за ним посмотрела бы, "а тут два незрячих", - посетовала девушка. Более того, Фридман уверена в том, что Алибасов с Шукшиной счастья не обрел. Так, она призналась, что уже будучи в браке, мужчина неоднократно звонил ей по ночам, и они болтали по несколько часов.

Краткая информация о Бари Алибасове

Имя: Бари Алибасов

Отчество: Каримович

День рождения: 06.06.1947

Возраст: 72 года

Место рождения: г. Чарск, Казахская ССР

Рост: 175 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: продюсер

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2 Не нравится 1 Нравится 13.06.2019 Теги: бари алибасов

А что вы думаете об опасениях Ляны Фридман? 4  

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  • Sakmakis2012 Москва / 14.06.19 13:48
    -
    1
    +
    Шукшина настояла на официальном браке с Алибасовым ? Тогда всё становится понятным... Что-то много "случайностей" в этом страшном отравлении...
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  • 666 / 13.06.19 18:10
    -
    5
    +
    Фу, какая эта Ляна Фридман сама противная. И почему вообще кто-то берет у нее интервью, я не понимаю? Она уже не первый раз про Алибасова что-то рассказывает, постоянно лезет в его жизнь с Шукшиной. Сидела бы уж в своем Лондане и не раздражала людей глупыми комментариями.
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  • Марго / 13.06.19 16:17
    -
    1
    +
    А когда Лянв эта говорила, что Алибасову надо на молодой жениться, она себя имела в виду?
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  • АР / 13.06.19 14:34
    -
    -1
    +
    Шукшина женщина, если честно, не очень приятная. Никогда мне особо она не нравилась. Про "черную вдову" конечно, может и перебор, но в целом что-то в этой теме есть.
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