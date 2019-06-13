Подруга Бари Алибасова Ляна Фридман рассказала, почему всерьез беспокоится за продюсера

Хорошая знакомая Алибасова Ляна Фридман, узнав о происшествии с продюсером, не на шутку забеспокоилась. Как рассказала сама бизнес-леди в интервью изданию "Собеседник. Ru", незадолго до свадьбы она предупреждала Бари Каримовича о том, что он может быть следующим в списке похороненных мужей Шукшиной, и просила быть осторожнее. Однако избежать трагедии это не помогло.

О том, что Бари Алибасова и Ляну Фридман связывают довольно тесные дружеские отношения, знают все поклонники продюсера. Поговаривали, что он даже намеревался жениться на эффектной блондинке. Пара раздумывала вместе поселиться в Англии, где живёт и работает Ляна, но этим планам не суждено было сбыться, и они так и остались друзьями. А вскоре Алибасов и вовсе женился на Шукшиной.

Как рассказала Фридман, незадолго до бракосочетания между ней и Бари Каримовичем состоялся серьёзный разговор. Девушка предупредила мужчину о том, что он, возможно, станет очередным мужем Лидии Федосеевой-Шукшиной, который уйдет из жизни будучи с ней в браке. "Ты хочешь стать следующим? Тогда регистрируй отношения", - возмущалась подруга продюсера. По утверждению Ляны, тогда Алибасов к ее словам прислушался, ведь будущая супруга действительно уже ни одного мужа похоронила. "Но Лидия была слишком настойчива, и он перед ее натиском не устоял", уверена Фридман.

Когда же бизнесвумен услышала о выпитой жидкости для прочистки труб, то первой ее мыслью была уверенность в том, что это шутка. Ведь девушке ранее уже приходилось сталкиваться с эксцентричностью продюсера, который накануне своего дня рождения всегда отключал телефон и уезжал куда-нибудь подальше. Но когда она поняла, что трагедия действительно произошла, то всерьез испугалась за Бари. "Я уверена, это знак свыше. Ведь есть женщины, у которых не приживаются мужья. Таких в народе называют "черными вдовами". Считаю, что это как раз про Лидию", - объяснила Ляна свои опасения.

И вообще, по ее мнению, Бари Каримовичу нужно было жениться на молодой женщине, которая за ним посмотрела бы, "а тут два незрячих", - посетовала девушка. Более того, Фридман уверена в том, что Алибасов с Шукшиной счастья не обрел. Так, она призналась, что уже будучи в браке, мужчина неоднократно звонил ей по ночам, и они болтали по несколько часов.