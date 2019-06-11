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Бари Алибасов потерял память


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Во избежание лишних слухов и домыслов, с журналистами на связи находится сын Бари Алибасова. Молодой человек предоставляет достоверную информацию о состоянии здоровья собственного отца.

Последние четыре дня продюсер группы «На-На» находился в состоянии медикаментозного сна. Врачи специально ввели шоумену необходимые препараты.

Чтобы внутренние ожоги заживали как можно быстрее, им важно было обездвижить мужчину.

Бари-младший пояснил: несмотря на такие меры, риск угрозы для жизни всё ещё сохраняется. Врачи говорят, что при таких сильных ожогах органов внутреннее кровотечение может открыться в любой момент. Полностью риск можно будет исключить тогда, когда травмированная слизистая хотя бы частично восстановится.

В связи с этим Алибасов сейчас находится под пристальным наблюдением специалистов. Следующие два дня они называют критическими. Относительно дальнейших прогнозов доктора смогут говорить только по их истечении.

Впрочем, это еще не все проблемы шоумена. Сын мужчины рассказал представителям СМИ, что отец полностью потерял память. Проснувшись, он не смог назвать даже собственного имени. С тех пор как мужчина пришел в себя и с трудом начал разговаривать, прошло уже несколько часов, но Алибасов по-прежнему никого не узнает.

Напомним, что Бари попал в больницу несколько дней назад. Мужчина получил серьёзные химические ожоги внутренних органов. На данный момент известно, что до конца жизни Алибасов не сможет самостоятельно питаться. Повреждения оказались слишком сильными. Еще до введения врачами в медикаментозный сон шоумен успел составить завещание.

Краткая информация о Бари Алибасове

Имя: Бари Алибасов

Отчество: Каримович

День рождения: 06.06.1947

Возраст: 72 года

Место рождения: г. Чарск, Казахская ССР

Рост: 175 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 11.06.2019 Теги: бари алибасов

Как вы думаете, Бари Алибасову удастся выжить? 3  

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  • Романова / 11.06.19 20:31
    -
    2
    +
    Кто его знает, как там Бог отвел. Мне другое не нравится. Ладно когда пишут правдивую информацию, но вот эти слухи ,что он лёг в больницу для пиара в рамках очередного тура На-на. Насколько нужно быть неадекватным, чтобы такое сделать и еще более неадекватным, чтобы придумать и написать
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  • Марк / 11.06.19 15:29
    -
    0
    +
    Дак, вроде ещё никто не выживал. Нет бессмертных среди нас.
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  • Lana s/ / 11.06.19 15:05
    -
    1
    +
    Ой, как плохо он выглядит. Заметно сдал. Страшный, глупый и нелепый случай. Жалко будет, если жизнь оборвется на этом.
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