Бари Алибасов потерял память

Во избежание лишних слухов и домыслов, с журналистами на связи находится сын Бари Алибасова. Молодой человек предоставляет достоверную информацию о состоянии здоровья собственного отца.

Последние четыре дня продюсер группы «На-На» находился в состоянии медикаментозного сна. Врачи специально ввели шоумену необходимые препараты.

Чтобы внутренние ожоги заживали как можно быстрее, им важно было обездвижить мужчину.

Бари-младший пояснил: несмотря на такие меры, риск угрозы для жизни всё ещё сохраняется. Врачи говорят, что при таких сильных ожогах органов внутреннее кровотечение может открыться в любой момент. Полностью риск можно будет исключить тогда, когда травмированная слизистая хотя бы частично восстановится.

В связи с этим Алибасов сейчас находится под пристальным наблюдением специалистов. Следующие два дня они называют критическими. Относительно дальнейших прогнозов доктора смогут говорить только по их истечении.

Впрочем, это еще не все проблемы шоумена. Сын мужчины рассказал представителям СМИ, что отец полностью потерял память. Проснувшись, он не смог назвать даже собственного имени. С тех пор как мужчина пришел в себя и с трудом начал разговаривать, прошло уже несколько часов, но Алибасов по-прежнему никого не узнает.

Напомним, что Бари попал в больницу несколько дней назад. Мужчина получил серьёзные химические ожоги внутренних органов. На данный момент известно, что до конца жизни Алибасов не сможет самостоятельно питаться. Повреждения оказались слишком сильными. Еще до введения врачами в медикаментозный сон шоумен успел составить завещание.