Ольга Бузова появилась на премии МУЗ-ТВ на троне и с четырьмя верблюдами
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Наряд знаменитости состоял из короткого топа, для украшения которого использовалась инкрустация камнями, и брюк, выполненных из блестящей ткани. В интервью Ольга высказала благодарность поклонникам и отметила, насколько ей важна их поддержка, чтобы она черпала вдохновение для нового творчества. Кроме того, Бузова поделилась радостными эмоциями по поводу того, что песня «Водица» лидирует в ТОПах.
Чуть позже певица исполнила свою новую песню вместе с поклонниками. Она настолько расчувствовалась, что даже стала перед ними на колени и еще раз отметила, какое большое значение для нее имеет любовь зрителей.
Стоит отметить, что столь эффектное появление на премии МУЗ-ТВ для Ольги Бузовой не первое. Она радовала фанатов оригинальными образами и в предыдущие годы. Так, в 2018 году певица выбрала для себя образ принцессы в розовом платье и появилась на коне. В 2017 году она подобрала костюм русалки и предстала перед фанатами, появившись из огромной ракушки.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А Вам понравился выход Ольги Бузовой на премии МУЗ-ТВ? 3
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Никольски / 08.06.19 15:22Лучше бы пела хорошо. И верблюды не понадобились бы.
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Ника / 08.06.19 09:34Хоть я и не являюсь поклонницей творчества Бузовой, но ее выступления и появления на публике вызывают у меня интерес, именно благодаря вот такой ее способности эпатировать. Это тоже определенного рода умение так привлекать к себе внимание
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Лиля / 08.06.19 09:32Действительно фееричный выход! Не каждый додумается до такого. Хоть Ольга Бузова и подвергается регулярной критике хейтеров, но оригинальности и фантазии ей явно не занимать. Хоть она и не обладает выдающимися вокальными данными, но, несомненно, умеет создавать шоу