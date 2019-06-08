Ольга Бузова появилась на премии МУЗ-ТВ на троне и с четырьмя верблюдами

Ольга Бузова привыкла эпатировать публику и удивлять фанатов оригинальными образами. Не отошла она от этого правила и на премии МУЗ-ТВ-2019. Певица появилась на троне в восточном наряде. Ее сопровождали мужчины, тоже одетые в восточном стиле, и четыре верблюда. Звезда отметила, что своим выходом она в очередной раз бросает вызов хейтерам, мол, «собаки лают, а караван идет».

Наряд знаменитости состоял из короткого топа, для украшения которого использовалась инкрустация камнями, и брюк, выполненных из блестящей ткани. В интервью Ольга высказала благодарность поклонникам и отметила, насколько ей важна их поддержка, чтобы она черпала вдохновение для нового творчества. Кроме того, Бузова поделилась радостными эмоциями по поводу того, что песня «Водица» лидирует в ТОПах.

Чуть позже певица исполнила свою новую песню вместе с поклонниками. Она настолько расчувствовалась, что даже стала перед ними на колени и еще раз отметила, какое большое значение для нее имеет любовь зрителей.

Стоит отметить, что столь эффектное появление на премии МУЗ-ТВ для Ольги Бузовой не первое. Она радовала фанатов оригинальными образами и в предыдущие годы. Так, в 2018 году певица выбрала для себя образ принцессы в розовом платье и появилась на коне. В 2017 году она подобрала костюм русалки и предстала перед фанатами, появившись из огромной ракушки.