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Ольга Бузова появилась на премии МУЗ-ТВ на троне и с четырьмя верблюдами


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Ольга Бузова привыкла эпатировать публику и удивлять фанатов оригинальными образами. Не отошла она от этого правила и на премии МУЗ-ТВ-2019. Певица появилась на троне в восточном наряде. Ее сопровождали мужчины, тоже одетые в восточном стиле, и четыре верблюда. Звезда отметила, что своим выходом она в очередной раз бросает вызов хейтерам, мол, «собаки лают, а караван идет».

Наряд знаменитости состоял из короткого топа, для украшения которого использовалась инкрустация камнями, и брюк, выполненных из блестящей ткани. В интервью Ольга высказала благодарность поклонникам и отметила, насколько ей важна их поддержка, чтобы она черпала вдохновение для нового творчества. Кроме того, Бузова поделилась радостными эмоциями по поводу того, что песня «Водица» лидирует в ТОПах.

Чуть позже певица исполнила свою новую песню вместе с поклонниками. Она настолько расчувствовалась, что даже стала перед ними на колени и еще раз отметила, какое большое значение для нее имеет любовь зрителей.

Стоит отметить, что столь эффектное появление на премии МУЗ-ТВ для Ольги Бузовой не первое. Она радовала фанатов оригинальными образами и в предыдущие годы. Так, в 2018 году певица выбрала для себя образ принцессы в розовом платье и появилась на коне. В 2017 году она подобрала костюм русалки и предстала перед фанатами, появившись из огромной ракушки.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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4 Не нравится 4 Нравится 08.06.2019 Теги: Ольга Бузова

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  • Никольски / 08.06.19 15:22
    -
    2
    +
    Лучше бы пела хорошо. И верблюды не понадобились бы.
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  • Ника / 08.06.19 09:34
    -
    -1
    +
    Хоть я и не являюсь поклонницей творчества Бузовой, но ее выступления и появления на публике вызывают у меня интерес, именно благодаря вот такой ее способности эпатировать. Это тоже определенного рода умение так привлекать к себе внимание
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  • Лиля / 08.06.19 09:32
    -
    -2
    +
    Действительно фееричный выход! Не каждый додумается до такого. Хоть Ольга Бузова и подвергается регулярной критике хейтеров, но оригинальности и фантазии ей явно не занимать. Хоть она и не обладает выдающимися вокальными данными, но, несомненно, умеет создавать шоу
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