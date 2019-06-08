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Кейт Миддлтон была недовольна присутствием экс-подруги Роуз Ханбери на приеме в Букингемском дворце


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Во время недавнего официального приема, устроенного в честь Дональда Трампа в Букингемском дворце, повод для раздражения нашелся не только у принца Гарри, не желавшего общаться с президентом США, но и у Кейт Миддлтон, увидевшей на светском мероприятии свою соперницу и бывшую приятельницу Роуз Ханбери.

Слухи о том, что Кейт Миддлтон и ее подруга Роуз Ханбери не в ладах ходят довольно давно. А причиной для разлада стала банальная ревность. Еще весной некоторые британские СМИ сообщали, что во время третьей беременности герцогини Кэтрин ее супруг принц Уильям стал частым гостем в особняке живущей неподалеку Ханбери. Также намекали журналисты и на то, что герцог приезжает к подруге жены не ради английского чаепития. И надо заметить, что в тот момент многие действительно заметили охлаждение в отношениях Уильяма и Кейт. Хотя сами супруги категорически это опровергали. И все-таки косвенные доказательства измены злопыхатели получили, когда герцогиня Кембриджская перестала общаться с Роуз.

Более того, дамы даже перестали появляться на одних и тех же светских мероприятиях, явно друг друга избегая. Но, на приеме, устроенном в честь Дональда Трампа в Букингемском дворце, Кейт и Роуз все-таки пересеклись. Вскоре после этого инсайдеры сообщили, что такая встреча пришлась герцогине не по душе, и впервые несколько мгновений она даже не смогла справиться с раздражением.

А еще через пару дней британское издание "In Touch Weekly" сообщило о ссоре между Кейт и Уильямом, причиной для которой послужило присутствие Роуз на вышеупомянутом мероприятии. Герцогиня попеняла своему супругу, что он не сдержал данного ей обещания и допустил не только присутствие Ханбери на приеме, но и то, что за столом она сидела недалеко от них. Конечно, со слов все тех же инсайдеров, к которым обратились корреспонденты "In Touch Weekly", и Кейт, и принц, и Роуз вели себя очень достойно. Однако между ними все равно чувствовалось огромное напряжение.

 

Краткая информация о Кейте Миддлтон

Имя: Кейт Миддлтон

День рождения: 09.01.1982

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Рединг, Великобритания

Рост: 175 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: герцогиня Кембриджская



8 Не нравится 8 Нравится 08.06.2019 Теги: Кейт Миддлтон

А вы верите в измену принца Уильяма? 5  

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