Кейт Миддлтон была недовольна присутствием экс-подруги Роуз Ханбери на приеме в Букингемском дворце
8 8
Во время недавнего официального приема, устроенного в честь Дональда Трампа в Букингемском дворце, повод для раздражения нашелся не только у принца Гарри, не желавшего общаться с президентом США, но и у Кейт Миддлтон, увидевшей на светском мероприятии свою соперницу и бывшую приятельницу Роуз Ханбери.
Слухи о том, что Кейт Миддлтон и ее подруга Роуз Ханбери не в ладах ходят довольно давно. А причиной для разлада стала банальная ревность. Еще весной некоторые британские СМИ сообщали, что во время третьей беременности герцогини Кэтрин ее супруг принц Уильям стал частым гостем в особняке живущей неподалеку Ханбери. Также намекали журналисты и на то, что герцог приезжает к подруге жены не ради английского чаепития. И надо заметить, что в тот момент многие действительно заметили охлаждение в отношениях Уильяма и Кейт. Хотя сами супруги категорически это опровергали. И все-таки косвенные доказательства измены злопыхатели получили, когда герцогиня Кембриджская перестала общаться с Роуз.
Более того, дамы даже перестали появляться на одних и тех же светских мероприятиях, явно друг друга избегая. Но, на приеме, устроенном в честь Дональда Трампа в Букингемском дворце, Кейт и Роуз все-таки пересеклись. Вскоре после этого инсайдеры сообщили, что такая встреча пришлась герцогине не по душе, и впервые несколько мгновений она даже не смогла справиться с раздражением.
А еще через пару дней британское издание "In Touch Weekly" сообщило о ссоре между Кейт и Уильямом, причиной для которой послужило присутствие Роуз на вышеупомянутом мероприятии. Герцогиня попеняла своему супругу, что он не сдержал данного ей обещания и допустил не только присутствие Ханбери на приеме, но и то, что за столом она сидела недалеко от них. Конечно, со слов все тех же инсайдеров, к которым обратились корреспонденты "In Touch Weekly", и Кейт, и принц, и Роуз вели себя очень достойно. Однако между ними все равно чувствовалось огромное напряжение.
Краткая информация о Кейте Миддлтон
Имя: Кейт Миддлтон
День рождения: 09.01.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Рединг, Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцогиня Кембриджская
А вы верите в измену принца Уильяма? 5
-
111111 / 08.06.19 23:08Обе далеко не красавицы, как и многие в Британии, суховатые. Но зато Катюха хотя бы фитнесом постоянно занимается и более подтянутая, и мышцы какие-никакие есть... То есть, более женственная по сравнению с экс-подругой.
-
111111 / 08.06.19 23:03Ничего "странного" - Уильям весь в своего отца (и мать) - гены!.. Так что, скорей всего, не зря его Катька теперь частенько по разным поводам ругает и гоняет.
-
Заза / 08.06.19 12:31Почему-то верю. Дыма без огня не бывает, и Кейт не просто так дала Роуз от ворот поворот. Уильям меня очень разочаровал. Такая у него прекрасная жена, а Ханбери эта, простите, страшная, как смертный грех. И позариться на нее было верхом глупости.