Кейт Миддлтон была недовольна присутствием экс-подруги Роуз Ханбери на приеме в Букингемском дворце

Во время недавнего официального приема, устроенного в честь Дональда Трампа в Букингемском дворце, повод для раздражения нашелся не только у принца Гарри, не желавшего общаться с президентом США, но и у Кейт Миддлтон, увидевшей на светском мероприятии свою соперницу и бывшую приятельницу Роуз Ханбери.

Слухи о том, что Кейт Миддлтон и ее подруга Роуз Ханбери не в ладах ходят довольно давно. А причиной для разлада стала банальная ревность. Еще весной некоторые британские СМИ сообщали, что во время третьей беременности герцогини Кэтрин ее супруг принц Уильям стал частым гостем в особняке живущей неподалеку Ханбери. Также намекали журналисты и на то, что герцог приезжает к подруге жены не ради английского чаепития. И надо заметить, что в тот момент многие действительно заметили охлаждение в отношениях Уильяма и Кейт. Хотя сами супруги категорически это опровергали. И все-таки косвенные доказательства измены злопыхатели получили, когда герцогиня Кембриджская перестала общаться с Роуз.

Более того, дамы даже перестали появляться на одних и тех же светских мероприятиях, явно друг друга избегая. Но, на приеме, устроенном в честь Дональда Трампа в Букингемском дворце, Кейт и Роуз все-таки пересеклись. Вскоре после этого инсайдеры сообщили, что такая встреча пришлась герцогине не по душе, и впервые несколько мгновений она даже не смогла справиться с раздражением.

А еще через пару дней британское издание "In Touch Weekly" сообщило о ссоре между Кейт и Уильямом, причиной для которой послужило присутствие Роуз на вышеупомянутом мероприятии. Герцогиня попеняла своему супругу, что он не сдержал данного ей обещания и допустил не только присутствие Ханбери на приеме, но и то, что за столом она сидела недалеко от них. Конечно, со слов все тех же инсайдеров, к которым обратились корреспонденты "In Touch Weekly", и Кейт, и принц, и Роуз вели себя очень достойно. Однако между ними все равно чувствовалось огромное напряжение.