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Лицо Кайли Миноуг из-за филлеров стало асимметричным


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Известная австралийская певица Кайли Миноуг всегда привлекала к себе внимание поклонников за счет таланта, а также прекрасных внешних данных. Миловидная женщина с правильными чертами лица и точеной фигурой следила за собой даже в период борьбы с онкологическим заболеванием.

Певица не стеснялась рассказывать об этом в интервью. Периодически женщина меняла приоритеты, отдавая предпочтение то аппаратным методикам поддержания молодости кожи, то инъекциям. До сих пор ей удавалось пользоваться достижениями косметологии так искусно, что черты лица выглядели естественно и привлекательно.

Последнее появление Кайли на публике состоялось буквально на днях. Певица посетила выставку Королевской академии художеств. На мероприятие, проходившее в центре Лондона, знаменитость пришла в модном серебристом платье. Образ и фигура блондинки в целом смотрелись привлекательно, правда, всё внимание зрителей, а после и пользователей сети, было направлено на лицо 51-летней артистки.

В глаза присутствующим бросалась асимметрия. Один глаз Кайли был заметно уже другого. Интересно, что раньше такого дефекта не наблюдалось. Специалисты в сфере косметологии, изучившие снимки актрисы, отметили, что подобный эффект дают филлеры. Введенные препараты притягивают воду, увеличивая объем в области введения канюли, и одновременно с этим натягивают кожу. Именно поэтому лицо Миноуг стало выглядеть слегка отекшим.

Заметный асимметричный прищур мог дать неправильно рассчитанный объем препарата или рубцы, которые образуются у женщин при ведении канюлей ранее. Интересно, что в таких случаях даже самый опытный косметолог не может предусмотреть, как отреагирует на подобное вмешательство кожа клиенток.

Напомним, что всего пару лет назад артистка рассказывала, что отказалась от уколов красоты и решила отдать предпочтение аппаратным методикам. Её последнее появление на публике говорит об очередной смене приоритетов в вопросах ухода за кожей лица.

Краткая информация о Кайлях Миноуг

Имя: Кайли Миноуг

День рождения: 28.05.1968

Возраст: 51 год

Место рождения: Мельбурн, Австралия

Рост: 153 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица, автор песен, актриса

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1 Не нравится 3 Нравится 07.06.2019 Теги: Кайли Миноуг

А вам нравится, как выглядит Кайли после введения филлеров? 1  

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  • Азурбекова / 07.06.19 10:26
    -
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    У неё, конечно, не прям страх Божий, но мне кажется, делать этого все равно не стоило. Она и правда какая-то отечная, опухшая и даже этот прищур ее бы так не испортил, если бы к нему не прилагались раздутые скулы.
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