Лицо Кайли Миноуг из-за филлеров стало асимметричным

Известная австралийская певица Кайли Миноуг всегда привлекала к себе внимание поклонников за счет таланта, а также прекрасных внешних данных. Миловидная женщина с правильными чертами лица и точеной фигурой следила за собой даже в период борьбы с онкологическим заболеванием.

Певица не стеснялась рассказывать об этом в интервью. Периодически женщина меняла приоритеты, отдавая предпочтение то аппаратным методикам поддержания молодости кожи, то инъекциям. До сих пор ей удавалось пользоваться достижениями косметологии так искусно, что черты лица выглядели естественно и привлекательно.

Последнее появление Кайли на публике состоялось буквально на днях. Певица посетила выставку Королевской академии художеств. На мероприятие, проходившее в центре Лондона, знаменитость пришла в модном серебристом платье. Образ и фигура блондинки в целом смотрелись привлекательно, правда, всё внимание зрителей, а после и пользователей сети, было направлено на лицо 51-летней артистки.

В глаза присутствующим бросалась асимметрия. Один глаз Кайли был заметно уже другого. Интересно, что раньше такого дефекта не наблюдалось. Специалисты в сфере косметологии, изучившие снимки актрисы, отметили, что подобный эффект дают филлеры. Введенные препараты притягивают воду, увеличивая объем в области введения канюли, и одновременно с этим натягивают кожу. Именно поэтому лицо Миноуг стало выглядеть слегка отекшим.

Заметный асимметричный прищур мог дать неправильно рассчитанный объем препарата или рубцы, которые образуются у женщин при ведении канюлей ранее. Интересно, что в таких случаях даже самый опытный косметолог не может предусмотреть, как отреагирует на подобное вмешательство кожа клиенток.

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Напомним, что всего пару лет назад артистка рассказывала, что отказалась от уколов красоты и решила отдать предпочтение аппаратным методикам. Её последнее появление на публике говорит об очередной смене приоритетов в вопросах ухода за кожей лица.