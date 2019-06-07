Лицо Кайли Миноуг из-за филлеров стало асимметричным
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Известная австралийская певица Кайли Миноуг всегда привлекала к себе внимание поклонников за счет таланта, а также прекрасных внешних данных. Миловидная женщина с правильными чертами лица и точеной фигурой следила за собой даже в период борьбы с онкологическим заболеванием.
Певица не стеснялась рассказывать об этом в интервью. Периодически женщина меняла приоритеты, отдавая предпочтение то аппаратным методикам поддержания молодости кожи, то инъекциям. До сих пор ей удавалось пользоваться достижениями косметологии так искусно, что черты лица выглядели естественно и привлекательно.
Последнее появление Кайли на публике состоялось буквально на днях. Певица посетила выставку Королевской академии художеств. На мероприятие, проходившее в центре Лондона, знаменитость пришла в модном серебристом платье. Образ и фигура блондинки в целом смотрелись привлекательно, правда, всё внимание зрителей, а после и пользователей сети, было направлено на лицо 51-летней артистки.
В глаза присутствующим бросалась асимметрия. Один глаз Кайли был заметно уже другого. Интересно, что раньше такого дефекта не наблюдалось. Специалисты в сфере косметологии, изучившие снимки актрисы, отметили, что подобный эффект дают филлеры. Введенные препараты притягивают воду, увеличивая объем в области введения канюли, и одновременно с этим натягивают кожу. Именно поэтому лицо Миноуг стало выглядеть слегка отекшим.
Заметный асимметричный прищур мог дать неправильно рассчитанный объем препарата или рубцы, которые образуются у женщин при ведении канюлей ранее. Интересно, что в таких случаях даже самый опытный косметолог не может предусмотреть, как отреагирует на подобное вмешательство кожа клиенток.
Напомним, что всего пару лет назад артистка рассказывала, что отказалась от уколов красоты и решила отдать предпочтение аппаратным методикам. Её последнее появление на публике говорит об очередной смене приоритетов в вопросах ухода за кожей лица.
Краткая информация о Кайлях Миноуг
Имя: Кайли Миноуг
День рождения: 28.05.1968
Возраст: 51 год
Место рождения: Мельбурн, Австралия
Рост: 153 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: певица, автор песен, актриса