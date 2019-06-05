Бари Алибасов в тяжелом состоянии борется за жизнь

Знаменитый продюсер и композитор Бари Алибасов экстренно госпитализирован, поскольку находится на грани межу жизнью и смертью. По данным СМИ, с ним случился несчастный случай: артист выпил отравляющую жидкость, предназначенную для прочистки труб.

Как сообщили журналисты, ядовитое средство находилось прямо на столе в квартире музыканта. Мужчина подумал, что это просто вода, поэтому отпил из стакана большой глоток. Результатом стал ожог пищевода и смертельная угроза жизни знаменитости.

В настоящий момент артист пребывает в институте имени Склифосовского. Местным медикам оказывает поддержку специально отправленная туда группа токсикологов. Пока врачи не берутся делать какие-либо прогнозы, но уверяют, что делают все возможное, чтобы состояние мужчины нормализовалось.

Музыканту на данный момент исполнился 71 год. Даже если усилия медиков возымеют должный результат, и мужчина придет в норму, трагическое происшествие может серьезным образом повлиять на его дальнейшее состояние здоровья.

Ранее во многих изданиях сообщалось о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной, знаменитой артистки и жены Бари Алибасова. По словам журналистов, она попала в клинику в результате резкого ухудшения состояния здоровья. Выдвигались версии, что причиной этого могли послужить скандалы, в которых были задействованы родственники звезды и которые активно обсуждались в СМИ.

В то же время Бари отрицал факт заболевания Лидии и заявлял о том, что женщина просто проходит плановое обследование. Впоследствии в прессе появились сообщения о том, что состояние актрисы улучшилось.