Бари Алибасов в тяжелом состоянии борется за жизнь
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Как сообщили журналисты, ядовитое средство находилось прямо на столе в квартире музыканта. Мужчина подумал, что это просто вода, поэтому отпил из стакана большой глоток. Результатом стал ожог пищевода и смертельная угроза жизни знаменитости.
В настоящий момент артист пребывает в институте имени Склифосовского. Местным медикам оказывает поддержку специально отправленная туда группа токсикологов. Пока врачи не берутся делать какие-либо прогнозы, но уверяют, что делают все возможное, чтобы состояние мужчины нормализовалось.
Музыканту на данный момент исполнился 71 год. Даже если усилия медиков возымеют должный результат, и мужчина придет в норму, трагическое происшествие может серьезным образом повлиять на его дальнейшее состояние здоровья.
Ранее во многих изданиях сообщалось о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной, знаменитой артистки и жены Бари Алибасова. По словам журналистов, она попала в клинику в результате резкого ухудшения состояния здоровья. Выдвигались версии, что причиной этого могли послужить скандалы, в которых были задействованы родственники звезды и которые активно обсуждались в СМИ.
В то же время Бари отрицал факт заболевания Лидии и заявлял о том, что женщина просто проходит плановое обследование. Впоследствии в прессе появились сообщения о том, что состояние актрисы улучшилось.
Краткая информация о Бари Алибасове
Имя: Бари Алибасов
Отчество: Каримович
День рождения: 06.06.1947
Возраст: 72 года
Место рождения: г. Чарск, Казахская ССР
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: продюсер
Фотографии
Фотографии
А как вы восприняли новость о несчастном случае, произошедшем с Бари Алибасовым? 6
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Галина Демьяненко / 05.06.19 17:19Странно... Как женился на Шукшиной-тоже попал под раздачу... Может, теперь его наследство будут делить??? Но на самом деле-желаю ему выбраться из этой ситуации благополучно. Здоровья ему!!!
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ирина Москва / 05.06.19 13:38нелепо,глупо,очень жаль. но как в стакане может находиться такая жидкость,может кто-то специально .
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Ирина / 05.06.19 12:53Думаете он женился на Шукшиной для чего? Чтоб защитить типа, или типа любит? Наврят ли. У него были скорей определённые цели, вот теперь пришла расплата. Просто так ничего не бывает.
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Сергей / 05.06.19 11:50Не понимаю,как " крота" можно спутать с водой. В прошлом уже веке один машинист паровоза любил чужое молоко пить. Как то зашел в раздевалку и увиделбутылку с белой жидкостью. Выпил почти за один глоток,а это оказалась жидкость для чистки котлов паровоза. Сжег и гортань и желудок,но врачи выходили. Так это было в начале 60- х и сейчас выходят,просто смотреть надо,что пьешь. Выздоровления ему.
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Нина / 05.06.19 07:50Никому не пожелаешь такого несчастного случая и уж точно не позавидуешь Бари Алибасову. Надеюсь, он все таки пойдет на поправку, было бы очень жаль, если такая случайность приведет в итоге к трагическим последствиям
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Виктория / 05.06.19 07:49Произошедшее с Бари Алибасовым просто ужасно. Очень необычная ситуация, когда в повседневном быту на столе оказывается стакан с жидкостью для промывки труб. Интересно будет узнать подробности несчастного случая и то, как оказалось там это ядовитое вещество
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