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Виктория Толстоганова опубликовала селфи без макияжа


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Актриса часто в своём аккаунте инстаграм делится снимками из повседневной жизни. На днях она опубликовала фотографию прямо из тренажерного зала. На снимке актриса запечатлена с покрасневшим после тренировки лицом. Видно, что на ней нет ни грамма косметики, а волосы, как и положено, собраны в пучок.

Виктория сопроводила снимок небольшим комментарием. Она призналась, что тренировка была нелегкой. Самым приятным после такой интенсивной нагрузки является факт ее завершения. Также женщина отметила, что отсутствие косметики на лице ее нисколько не смущает. Очевидно, что не особо старалась актриса, выбирая ракурс съемки.

Хейтеров у женщины оказалось мало. В большинстве своем подписчики поддержали Толстоганову. Они признали, что в наше время приятно посмотреть на женщину, лицо которой выглядит абсолютно натурально. У Виктории нет объемных губ, раздутых филлерами скул и обездвиженной ботоксом мимики. Очень естественно смотрятся её брови без татужа и нос.

Между тем женщине уже исполнилось 47 лет. Праздник актриса провела вместе с мужем. Пара отметила значимую дату не как полагается многим звездам с шумной вечеринкой в столице, а вдвоём на Сахалине.

Вместе чета воспитывает троих детей. Супругом Виктории является актёр и режиссёр Алексей Агранович. Он так же, как и Виктория ведёт свой микроблог, в котором не стесняется признаваться жене в любви.

Краткая информация о Виктории Толстогановой

Имя: Виктория Толстоганова

Отчество: Викторовна

День рождения: 24.03.1972

Возраст: 47 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 170 см

Вес: 59 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса театра и кино

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0 Не нравится 1 Нравится 04.06.2019 Теги: Виктория Толстоганова

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