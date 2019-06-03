Ксения Собчак попросила Ольгу Бузову извиниться перед дизайнером Модного дома Balenciaga

Скандал, вызванный неосторожными словами Ксении Собчак в ее авторском шоу на Yutube-канале продолжает набирать обороты. И теперь уже сама Ксения Анатольевна решила обратиться к Ольге Бузовой с требованием извиниться перед дизайнером Демной Гвасалия. Телеведущая уверяет, что говоря о модельере, с которым у нее случился разговор, она вовсе не имела в виду директора Модного дома Balenciaga.

Для того, чтобы обратиться к Ольге, Собчак написала внушительный пост в своем микро-блоге в Инстаграм. В нем она отметила, что совершенно недоумевает, из-за чего Бузова решила, что дизайнером, который не хочет видеть на ней свою одежду, является именно Демна Гвасалия. Ещё больше Ксюшу обескуражила эмоциональная реакция Ольги, которая решила не только вернуть недавно приобретенные вещи Модного дома Balenciaga, потребовав за них деньги обратно, но и набросилась на Демна с упреками. "Оля написала гневное обращение к дизайнеру даже не поинтересовавшись сначала у меня, кого я имею в виду", - иронизировала Собчак. - "Видимо, у Оли всего одна кожаная куртка, раз она сделала столь скоропалительные выводы".

Далее Ксения Анатольевна напрямую заявила, что общалась с Демна в последний раз более двух лет назад, и эта история к нему вообще никак не относится. А следовательно Бузовой незамедлительно следует принести извинения за распространение нелепых и "дурацких обвинений". Следом телеведущая напомнила, что ещё совсем недавно Ольга в интервью ей жаловалась на то, как это неприятно, когда про тебя распространяют всевозможные неправдивые сплетни. Именно поэтому Собчак сильно удивило, когда Оля сама голословно взялась обвинять незнакомого и очень уважаемого в мире моды человека. "Ты могла связаться со мной и спросить лично, если для тебя это так важно, прежде чем высказываться таким некрасивым образом", - обратилась Ксения к своей экс-коллеге.

Впрочем, подписчики Собчак отнеслись к данному посту неоднозначно. Кто-то был уверен, что теледива получила выволочку за неосторожное высказывание, кто-то предположил, что Ксения намеренно продолжает привлекать внимание к этой теме, кто-то полностью с ней согласился, а кто-то встал на сторону Ольги, заметив, что любой девушке было бы неприятно услышать о себе в подобном ключе.