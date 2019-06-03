Ксения Собчак попросила Ольгу Бузову извиниться перед дизайнером Модного дома Balenciaga
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Скандал, вызванный неосторожными словами Ксении Собчак в ее авторском шоу на Yutube-канале продолжает набирать обороты. И теперь уже сама Ксения Анатольевна решила обратиться к Ольге Бузовой с требованием извиниться перед дизайнером Демной Гвасалия. Телеведущая уверяет, что говоря о модельере, с которым у нее случился разговор, она вовсе не имела в виду директора Модного дома Balenciaga.
Для того, чтобы обратиться к Ольге, Собчак написала внушительный пост в своем микро-блоге в Инстаграм. В нем она отметила, что совершенно недоумевает, из-за чего Бузова решила, что дизайнером, который не хочет видеть на ней свою одежду, является именно Демна Гвасалия. Ещё больше Ксюшу обескуражила эмоциональная реакция Ольги, которая решила не только вернуть недавно приобретенные вещи Модного дома Balenciaga, потребовав за них деньги обратно, но и набросилась на Демна с упреками. "Оля написала гневное обращение к дизайнеру даже не поинтересовавшись сначала у меня, кого я имею в виду", - иронизировала Собчак. - "Видимо, у Оли всего одна кожаная куртка, раз она сделала столь скоропалительные выводы".
Далее Ксения Анатольевна напрямую заявила, что общалась с Демна в последний раз более двух лет назад, и эта история к нему вообще никак не относится. А следовательно Бузовой незамедлительно следует принести извинения за распространение нелепых и "дурацких обвинений". Следом телеведущая напомнила, что ещё совсем недавно Ольга в интервью ей жаловалась на то, как это неприятно, когда про тебя распространяют всевозможные неправдивые сплетни. Именно поэтому Собчак сильно удивило, когда Оля сама голословно взялась обвинять незнакомого и очень уважаемого в мире моды человека. "Ты могла связаться со мной и спросить лично, если для тебя это так важно, прежде чем высказываться таким некрасивым образом", - обратилась Ксения к своей экс-коллеге.
Есть мой любимый анекдот ,суть которого в том,что первый человек второму просто рассказывает, что Пушкин с Гончаровой вчера гуляли по Невскому, десятый-одиннадцатому : «Пушкин пьяный шлялся с блядьми по фонтанке» , а сотый стопервому: «представь , сидит Гоголь на фонаре и дрочит» Примерно это произошло после последнего эфира «#Осторожнособчак» где обсуждалось, насколько высокая мода продуктивно сотрудничает с инфлюенсерами. Модерируя спор, я в числе прочего привела аргумент,который вы видите в этом отрывке. Как из это фразы @buzova86 сделала вывод ,что «известный дизайнер» это именно Демна Гвасалиа, а фирма «Баленсиага» -я не смогу постичь никогда.🤷♀️ Далее Оля пишет гневное обращение к дизайнеру ,даже не спросив у меня предварительно кого я имею ввиду😳. Я понимаю,что не у всех гардеробная как у Киркорова, и видимо у Оли всего одна кожаная куртка,и выводы она сделала стремительно, но Акелло промахнулся... Демна,которого я видела последний раз примерно года два назад, к этой истории не имеет никакого отношения,и мне кажется стоило бы тебе,Оля , извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений. В интервью ты не так давно очень обижалась на людей ,которые распространяют про тебя «грязные слухи»,рассказывала мне как это обидно,я я с тобой соглашалась, но сама ты делаешь тоже самое...Зачем-то распространяешь непроверенные слухи про незнакомого и достойного человека. Я специально не назвала имени ,так как это был всего лишь один из примеров политики разных брендов, а не повод для скандала. И могла позвонить и спросить меня лично,если это так важно,прежде чем высказываться таким некрасивым образом. Мое личное отношение? «Мы поспорили на даче у кого пи@да лохмаче. Оказалось что лохмаче у самой хозяйки дачи» . Помните,именно самоирония,а не злоба-самое сильное оружие в мире) Всем Чмоки!!! Смотрите #Осторожнособчак
Впрочем, подписчики Собчак отнеслись к данному посту неоднозначно. Кто-то был уверен, что теледива получила выволочку за неосторожное высказывание, кто-то предположил, что Ксения намеренно продолжает привлекать внимание к этой теме, кто-то полностью с ней согласился, а кто-то встал на сторону Ольги, заметив, что любой девушке было бы неприятно услышать о себе в подобном ключе.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А на чьей стороне в этой истории вы, Бузовой или Собчак? 8
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Вера / 04.06.19 11:51Вообще- то Акела, а не Акелло... Думала, Собчак образованная дама. Ошиблась.
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Кто / 04.06.19 10:34Фу. Про них почитаешь, как в дерьме испачкаешься... И у кого же из них лохмаче..?
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Vitaminka / 04.06.19 09:48Пара хабалок. Гадкие какие!!
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fsvssv / 03.06.19 21:32Я читала пост Бузовой на эту тему и некоторые комментарии к нему. Так вот Марина Кравец вроде как подтвердила, что дизайнер, сказавший бяку, действительно Демна. Только его слова якобы переиначили. Так что, может, не так уж Ольга и не права. А Собчак сейчас просто выкручивается и пытается дурой Бузову выставить.
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Nardel / 03.06.19 21:32Собчак следовало бы извиниться перед Виторганом за то, что наставила ему публично рога и опозорила перед обществом. Собчак следовало бы извиниться перед своим маленьким сыном, что оставила его с разбитой неполноценной семьей. Собчак следовало бы извиниться перед покойным отцом за свою жизнь, свой имидж и похабщину, пустоту своей жизни
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Марина Париж / 03.06.19 21:16Пришлось - вторая натура. Все что Собчак ни делает, то выходит прошлым. Особый дар. У неё уже это на лице стало проглядывать. До 30 лицо женщины украшает природа, а после начинает украшать внутреннее содержание. Жуть. Отекшая, со следами мешков, с матюками и щепелявостью. Ещё она что то требует. Кто вообще такая что бы требовать?
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Людмила Дубки / 03.06.19 21:06Почитала пост Собчак, посмеялась от души. В чем-в чем, а уж в остроумности ей не откажешь. И анекдот прикольный, хоть и пошлый. А Оле Бузовой уже повсюду мерещится негатив. Конечно, если какой-то дизайнер действительно такое сказал - это неприятно. Но, прежде чем действовать по принципу "разберемся как следует и накажем кого попало" надо было бы уточнить, на кого обрушать гнев правильный.
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Светлана / 03.06.19 15:17Писала до этого, и напишу сейчас - Собчак вредная хитрая особо, которая никогда ничего не делает просто так. И слова она произнесла не случайно, и конфликт этот поддерживает тоже не случайно. Возможно, чем-то Бузова ее зацепила, раз она так сейчас Ольгу "бомбит".