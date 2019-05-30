Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу Рекордов России по фитнесу

Шпагат Анастасии Волочковой является настоящей гордостью знаменитости. Она часто демонстрирует его, порой в весьма неожиданных местах. Давней мечтой балерины было удостоиться высшей награды за ее талант. Надо сказать, что ожидания звезды осуществились, и ее шпагат занесен в Книгу Рекордов России по фитнесу.

Достижение балерины были специально зафиксированы, для этого представитель Книги Рекордов измерил размах ног балерины. В поперечном шпагате он достиг целых 225 см. Это событие состоялось во время мастер-класса, который проводила Волочкова для участниц конкурса красоты «Мисс Русское Радио». О том, что состоялась фиксация рекорда, на руки Анастасии был выдан соответствующий сертификат.

О радостном событии Волочкова поспешила поделиться со своими подписчиками в Инстаграм. Она отметила, что ее переполняют положительные эмоции и сделала акцент на том, что достижение далось ей благодаря упорным занятиям в спортзале и тяжелому труду. Кроме того, Волочкова обозначила, что она уже получила поздравления от телеведущего Леонида Закошанского.

Интересным фактом является то, что Анастасия ограничила для своих подписчиков возможность комментирования данного поста, поэтому узнать об их реакции на произошедшее событие не представляется возможным.

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