Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу Рекордов России по фитнесу
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Достижение балерины были специально зафиксированы, для этого представитель Книги Рекордов измерил размах ног балерины. В поперечном шпагате он достиг целых 225 см. Это событие состоялось во время мастер-класса, который проводила Волочкова для участниц конкурса красоты «Мисс Русское Радио». О том, что состоялась фиксация рекорда, на руки Анастасии был выдан соответствующий сертификат.
Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!!! Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учёбы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся. Сегодня у меня в гостях были конкурсантки на звание Мисс Русского Радио. Они увидели тот пот и ту силу, которую я вырабатываю в зале. Легкость исполнения любого упражнения не дается просто так. Это труд. Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло оно проще дается. А вы исправьтесь и начните жить Красиво. Айда за мной в спортивный зал. Погоняем резиночкой? Тогда и на злобу, и ненависть времени не будет. Пример - самодостаточные женщины, кто живет без оглядки на осуждения. Состоятельным людям не до зла. Поэтому я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами. И помните, он уже занесен в Книгу Рекордов России. И первым с этим достижением меня поздравил Леонид Закошанский!!!🌺 @leonidzakoshanskiy А с девочками мы так душевно пообщались! Спасибо, дорогие, приду поддержать вас на конкурсе 4 го июня.🙏🏻 Вы замечательные!🙏🏻 Пролистните..😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #русскоерадио
О радостном событии Волочкова поспешила поделиться со своими подписчиками в Инстаграм. Она отметила, что ее переполняют положительные эмоции и сделала акцент на том, что достижение далось ей благодаря упорным занятиям в спортзале и тяжелому труду. Кроме того, Волочкова обозначила, что она уже получила поздравления от телеведущего Леонида Закошанского.
Интересным фактом является то, что Анастасия ограничила для своих подписчиков возможность комментирования данного поста, поэтому узнать об их реакции на произошедшее событие не представляется возможным.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о занесении шпагата Анастасии Волочковой в Книгу Рекордов России по фитнесу? 3
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Алиса / 30.05.19 16:14Как спортивное достижение такой шпагат действительно мог быть оценен и занесен в Книгу Рекордов по фитнесу. Я не видела еще кого-либо, кто бы мог повторить подобное. Однако, вроде бы Волочкова мечтала о том, чтобы ее шпагат занесли в Книгу Рекордов Гиннеса, но признание в России тоже очень даже хорошо
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Кира / 30.05.19 16:11В принципе, шпагат действительно производит впечатление, тем более, что Волочкова так старалась продемонстрировать его в разных местах. Хотя она и стремится эпатировать публику, но такие усилия должны были быть оценены рано или поздно
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Прелесть / 30.05.19 13:53Поздравляю!