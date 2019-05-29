Актер Михаил Боярский удивил поклонников своими нелестными высказываниями о женщинах

Шоу Ирины Шихман "А поговорить?", выходящее на ее YouTube-канале, пользуется большой популярностью как у зрителей, так и у звезд отечественного шоу-бизнеса. Знаменитости охотно принимают участие в программе, а во время откровенного разговора нередко делают неожиданные, и даже провокационные признания. Так произошло и с Михаилом Боярским.

Отвечая на простой вопрос ведущей, поинтересовавшейся, какой ролью дочери Елизаветы актер гордится больше всего, Михаил сказал то, чего от него никто не ожидал - "никакой не горжусь". Как выяснилось, знаменитый отец не видит смысла в актерской карьере Лизы. "Она получила, что хотела. Но рано или поздно Елизавета поймет, что все, чем занималась - это романтическая юность". И по факту, единственное, чем гордится Михаил Сергеевич, это тем, что дочь родила ему двоих внуков. "Я не видел счастливых актрис", - заявил Боярский, объясняя свою позицию. И тут же ему вспомнилась недавно ушедшая из жизни Элина Быстрицкая: "Ни детей, ни достойного ухода. Сплошные мучения и одиночество", - резюмировал актер.

Более того, дальше Михаил продолжил излагать свои нетипичные для нашего времени взгляды, заявив, что он настоящий сексист. По его мнению, женщина вообще не может сделать в жизни ничего глобального, и не способна на серьезные проявления, будь то литература, кино, живопись, политика или наука. И даже когда известная дама связывает свою судьбу со знаменитым мужчиной, она все равно остается на вторых ролях, уверен артист, вспоминая пару музыканта Джона Леннона и художницы-авангардистки Йоко Оно, которая, по его мнению, не могла похвастаться больше ничем, кроме знакомства с солистом "Битлз".

Досталось от знаменитого супруга и Ларисе Луппиан. Оказывается, о женщине, с которой прожил больше 40 лет, Михаил тоже не очень высокого мнения. Так, самый знаменитый мушкетер нашей страны заявил, что "если он сдохнет, то она сдохнет тоже. Тут же! Ни секунды не проживет!" А вот если раньше скончается наоборот Лариса, то, уверен Боярский, в его жизни мало что изменится. Разве что он немного потоскует.

Конечно, такие скандальные высказывания не могли остаться незамеченными. С критикой на актера обрушились как самые ярые феминистки, так и обычные женщины, дорожащие своим правом на самореализацию. Да и вообще, как минимум обидно в 21 веке слышать, что слабый пол годится только чтобы детей рожать. Но самое странное, что дочь Елизавета полностью со своим отцом согласна. И в интервью радио "Говорит Москва" Лиза уверенно заявила, что Михаил Сергеевич в своих суждениях абсолютно прав.