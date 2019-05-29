Актер Михаил Боярский удивил поклонников своими нелестными высказываниями о женщинах
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Шоу Ирины Шихман "А поговорить?", выходящее на ее YouTube-канале, пользуется большой популярностью как у зрителей, так и у звезд отечественного шоу-бизнеса. Знаменитости охотно принимают участие в программе, а во время откровенного разговора нередко делают неожиданные, и даже провокационные признания. Так произошло и с Михаилом Боярским.
Отвечая на простой вопрос ведущей, поинтересовавшейся, какой ролью дочери Елизаветы актер гордится больше всего, Михаил сказал то, чего от него никто не ожидал - "никакой не горжусь". Как выяснилось, знаменитый отец не видит смысла в актерской карьере Лизы. "Она получила, что хотела. Но рано или поздно Елизавета поймет, что все, чем занималась - это романтическая юность". И по факту, единственное, чем гордится Михаил Сергеевич, это тем, что дочь родила ему двоих внуков. "Я не видел счастливых актрис", - заявил Боярский, объясняя свою позицию. И тут же ему вспомнилась недавно ушедшая из жизни Элина Быстрицкая: "Ни детей, ни достойного ухода. Сплошные мучения и одиночество", - резюмировал актер.
Более того, дальше Михаил продолжил излагать свои нетипичные для нашего времени взгляды, заявив, что он настоящий сексист. По его мнению, женщина вообще не может сделать в жизни ничего глобального, и не способна на серьезные проявления, будь то литература, кино, живопись, политика или наука. И даже когда известная дама связывает свою судьбу со знаменитым мужчиной, она все равно остается на вторых ролях, уверен артист, вспоминая пару музыканта Джона Леннона и художницы-авангардистки Йоко Оно, которая, по его мнению, не могла похвастаться больше ничем, кроме знакомства с солистом "Битлз".
Досталось от знаменитого супруга и Ларисе Луппиан. Оказывается, о женщине, с которой прожил больше 40 лет, Михаил тоже не очень высокого мнения. Так, самый знаменитый мушкетер нашей страны заявил, что "если он сдохнет, то она сдохнет тоже. Тут же! Ни секунды не проживет!" А вот если раньше скончается наоборот Лариса, то, уверен Боярский, в его жизни мало что изменится. Разве что он немного потоскует.
Конечно, такие скандальные высказывания не могли остаться незамеченными. С критикой на актера обрушились как самые ярые феминистки, так и обычные женщины, дорожащие своим правом на самореализацию. Да и вообще, как минимум обидно в 21 веке слышать, что слабый пол годится только чтобы детей рожать. Но самое странное, что дочь Елизавета полностью со своим отцом согласна. И в интервью радио "Говорит Москва" Лиза уверенно заявила, что Михаил Сергеевич в своих суждениях абсолютно прав.
Краткая информация о Михаиле Боярском
Имя: Михаил Боярский
Отчество: Сергеевич
День рождения: 26.12.1949
Возраст: 69 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 185 см
Вес: 88 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актер кино и театра, певец
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с мнением Михаила Сергеевича? 8
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Кира / 30.05.19 12:32Ишь, козел старый, за троллинг принялся.То внучек своих мордатых вывалил в сеть, теперь еще жена , которая , по его мнению, ни на что не годится, пост какой-то заняла, сын депутат -ж.. полиз типичный.А мы , дураки, уши развесили и коменты пишем-популярности им добавляем.. они ее и монетизируют!
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Гала / 30.05.19 08:20Бред бредом, но самое интересное, что почти все мужики так рассуждают, особенно они думают, что мы без них вообще не проживаем, у меня отец также думал, однако мама , слава богу, до сих пор живет и вполне себе нормально, не загнулась, как он говорил. А вот мужики, да, быстро женятся, чтобы их штанки стирали, образно говоря.
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Ирина / 29.05.19 20:37От души посмеялась пока читала. Неужели Михаил Сергеевич сам всерьез верит в то, что говорит? Бред ж откровенный. Мне кажется это просто тролинг какой-то. А если нет, тогда я разочарована. Несколько лет назад смотрела его интервью Бондарчуку. И тогда Боярский мне показался очень умным, интересно мыслящим человеком. А тут что он наплел?!
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Н / 29.05.19 21:22Я посмотрела выпуск) Мне кажется, он или в образе и троллит, или не в себе и это возрастные изменения. Он там весь час-пятнадцать какую-то чушь несёт. Как будто специально выучил все существующие в современном мире штампы и выдаёт их по очереди. Молодежь - идиоты, женщины ни на что не способны, без детей неполноценные, Лиза сама поймет, что бесталанная, война - это хорошо, инстаграм - что это? Интернет - зачем это? Ну и так далее)) Между штампами еще не забывает ввернуть пассаж, мол, меня не переубедить, я такой и горжусь этим.
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Фло / 30.05.19 00:38Боярский всегда был идиотом и сексистом. Я еще давно читала его интервью, где он свою жену с грязью смешивает. Мол, только трындеть умеет, идиотка - аж слушать тошно. Погуглите, если не верите.
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Н / 29.05.19 17:28Вот вроде бы и знаешь, что понятие "талантливый актер" далеко не всегда идет в комплекте с понятием "умный человек". А всегда такое разочарование, когда кто-то из талантливых актеров снова это подтверждает
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Мази / 29.05.19 13:37Круто загнул. Не в плане, что хорошо, а в плане, что это не перебор ли? Давно я такого бреда не слышала. Конечно, Боярский замечательный актер и талантливый человек, но не он же один! Даже странно... Такого романтика всегда на экране играл. Такой прекрасный семьянин и интеллигентный человек, безумно всегда мне нравился. А сейчас хочется плюнуть ему в лицо. С чего бы?