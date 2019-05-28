Калашникова в костюме с перьями попыталась повторить образ Матери драконов

Анна Калашникова является частой гостьей столичных светских мероприятий. Появилась она и на дорожке, прошедшей на днях премии телеканала «Ру ТВ». Для своего выхода женщина выбрала довольно-таки необычный наряд.

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Ярко-красное платье Анны было декорировано элементами натуральной кожи с заклепками, перьями и всевозможными блестками. Дополнял это великолепие сделанный из перьев головной убор. Видимо, Калашниковой показалось, что подобный ансамбль недостаточно яркий. Она подобрала к комплекту серьги в виде скелета рыб, производства знаменитого модного дома Ив Сен Лоран.

Казалось бы, больше декора в таком образе быть не может, но Анна решила, что ей не хватает главного – объемной фигурки дракона. Комплект почему-то напомнил ей образ Дейнерис и она решила фигурку мифического животного поместить себе на плечо. Калашникова призналась журналистам, что найти его было непросто. Она оббегала половину города, и всё-таки воплотила в жизнь задумку.

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Сравнивая себя с Матерью драконов, светская львица отметила, что финалом сериала «Игры престолов» она недовольна. Женщина считает, что сценарий к нему написал начинающий студент.

Что же касается наряда, Калашникова призналась: ей шила его на заказ бывшая участница «Дома 2» Екатерина Король. Дизайнер появилась на красной дорожке вместе с Анной Калашниковой. Наряд ее был похожим, но дракон отсутствовал.

Оказалось, что девушки на музыкальную премию пришли не просто покрасоваться. Они основали дуэт и уже записали несколько песен. На одну из композиций дамы в скором времени снимут клип. Режиссурой видеоряда займется Алексей Воробьев. Он же вместе с Гошей Куценко снимется в дебютной работе начинающих певиц.