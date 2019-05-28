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Калашникова в костюме с перьями попыталась повторить образ Матери драконов


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Анна Калашникова является частой гостьей столичных светских мероприятий. Появилась она и на дорожке, прошедшей на днях премии телеканала «Ру ТВ». Для своего выхода женщина выбрала довольно-таки необычный наряд.

Ярко-красное платье Анны было декорировано элементами натуральной кожи с заклепками, перьями и всевозможными блестками. Дополнял это великолепие сделанный из перьев головной убор. Видимо, Калашниковой показалось, что подобный ансамбль недостаточно яркий. Она подобрала к комплекту серьги в виде скелета рыб, производства знаменитого модного дома Ив Сен Лоран.

Казалось бы, больше декора в таком образе быть не может, но Анна решила, что ей не хватает главного – объемной фигурки дракона. Комплект почему-то напомнил ей образ Дейнерис и она решила фигурку мифического животного поместить себе на плечо. Калашникова призналась журналистам, что найти его было непросто. Она оббегала половину города, и всё-таки воплотила в жизнь задумку.

Сравнивая себя с Матерью драконов, светская львица отметила, что финалом сериала «Игры престолов» она недовольна. Женщина считает, что сценарий к нему написал начинающий студент.

Что же касается наряда, Калашникова призналась: ей шила его на заказ бывшая участница «Дома 2» Екатерина Король. Дизайнер появилась на красной дорожке вместе с Анной Калашниковой. Наряд ее был похожим, но дракон отсутствовал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какая же всё-таки шикарная выдалась 9-ая Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV @ru_tv!💥💋 Смотрели прямую трансляцию?😋 Это одно из самых ярких и престижных ежегодных событий в мире отечественного шоу-бизнеса!🔥❤️ Поздравляю всех номинантов и победителееей!😻🌟 Мы с Катей @ekaterinakorol777 презентовали наш дуэтный трек #эроникотин и рассказали про съемки моего нового клипа с Алексеем Воробьевым @mr.alexsparrow в главной роли. Он же и режиссёр!😋🤩 Make up & hair style @beauty.by.lav 👸🏼 Look by @ekaterinakorol777 Как вам мой образ? Идёт?😌 Голосуем: да или нет? Пишите в комментариях!😍 ____________________________ 9 Russian Music Award TV!🔥🔥🔥 #аннакалашникова #аннакалашнковаnew #аннакалашниковапевица #annakalashnikova #annakalashnikovanew #annakalashnikovastar #newtrack #хит2019 #премьера #новинкимузыки #хиты #эроникотин #rutv #рутв #премиярутв #премиярутв

Публикация от Anna Kalashnikova (@annakalash)

Оказалось, что девушки на музыкальную премию пришли не просто покрасоваться. Они основали дуэт и уже записали несколько песен. На одну из композиций дамы в скором времени снимут клип. Режиссурой видеоряда займется Алексей Воробьев. Он же вместе с Гошей Куценко снимется в дебютной работе начинающих певиц.

Краткая информация об Анне Калашниковой

Имя: Анна Калашникова

Отчество: Игоревна

День рождения: 13.06.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: Ставрополь

Рост: 173 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: публичная персона

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1 Не нравится 3 Нравится 28.05.2019 Теги: Анна Калашникова

Как вам наряд Калашниковой? 4  

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