Старший сын Дэвида Бекхэма в Каннах прилюдно устроил ссору со своей невестой

Старшему сыну Дэвида и Виктории Бекхэм исполнилось 20 лет. Юноша вполне самостоятельный и не скрывает личную жизнь. На днях он появился на Каннском фестивале в компании со своей девушкой – 23-летней моделью Ханной Кросс. Пара с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке.

Неограниченные в средствах молодые люди остановились в одном из самых фешенебельных мест города, прямо на набережной Круазетт. В один из вечеров Бруклин с Ханной спустились в ресторан своего отеля «Martinez», чтобы поужинать. После нескольких выпитых бокалов вина влюбленные начали громко ссориться, обращая на себя внимание всех присутствующих.

В результате словесной перепалки у невесты сдали нервы, и она лягнула Бруклина. Молодой человек не стал себя сдерживать. Между парнем и девушкой завязалась самая настоящая драка. Присутствующим удалось разнять парочку. Бекхэм при этом был зол, а модель рыдала.

О том, что произошло между ними на самом деле, прессе рассказали друзья Ханны. Оказалось, что девушка ревнует парня, у которого в 20 лет есть всё, о чём многим остаётся только мечтать: начиная от финансового состояния и заканчивая вниманием поклонниц. Видимо, в Каннах это проявилось особенно остро, поскольку ссориться влюбленные стали фактически сразу после приезда.

Парочка вместе всего лишь полгода, но за это время молодые уже несколько раз публично выясняли отношения, в том числе и на фестивале Coachella.

Похоже, что чувства у Бруклина к модели достаточно сильные, раз он терпит все приступы ревности с ее стороны. Более того, выяснилось, что юноша пошел против воли родителей и потребовал, не заставлять Ханну подписывать документ о неразглашении. Оказалось, что подобный договор заключают те, кто становится вхож в близкий круг общения семейной пары.

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К слову, Виктория и Дэвид отношениями сына крайне недовольны. Им не нравится подобное внимание прессы к членам семьи.