Старший сын Дэвида Бекхэма в Каннах прилюдно устроил ссору со своей невестой
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Старшему сыну Дэвида и Виктории Бекхэм исполнилось 20 лет. Юноша вполне самостоятельный и не скрывает личную жизнь. На днях он появился на Каннском фестивале в компании со своей девушкой – 23-летней моделью Ханной Кросс. Пара с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке.
Неограниченные в средствах молодые люди остановились в одном из самых фешенебельных мест города, прямо на набережной Круазетт. В один из вечеров Бруклин с Ханной спустились в ресторан своего отеля «Martinez», чтобы поужинать. После нескольких выпитых бокалов вина влюбленные начали громко ссориться, обращая на себя внимание всех присутствующих.
В результате словесной перепалки у невесты сдали нервы, и она лягнула Бруклина. Молодой человек не стал себя сдерживать. Между парнем и девушкой завязалась самая настоящая драка. Присутствующим удалось разнять парочку. Бекхэм при этом был зол, а модель рыдала.
О том, что произошло между ними на самом деле, прессе рассказали друзья Ханны. Оказалось, что девушка ревнует парня, у которого в 20 лет есть всё, о чём многим остаётся только мечтать: начиная от финансового состояния и заканчивая вниманием поклонниц. Видимо, в Каннах это проявилось особенно остро, поскольку ссориться влюбленные стали фактически сразу после приезда.
Парочка вместе всего лишь полгода, но за это время молодые уже несколько раз публично выясняли отношения, в том числе и на фестивале Coachella.
Похоже, что чувства у Бруклина к модели достаточно сильные, раз он терпит все приступы ревности с ее стороны. Более того, выяснилось, что юноша пошел против воли родителей и потребовал, не заставлять Ханну подписывать документ о неразглашении. Оказалось, что подобный договор заключают те, кто становится вхож в близкий круг общения семейной пары.
К слову, Виктория и Дэвид отношениями сына крайне недовольны. Им не нравится подобное внимание прессы к членам семьи.
Краткая информация о Дэвиде Бекхэме
Имя: Дэвид Бекхэм
День рождения: 02.05.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Лондон, Великобритания
Рост: 185 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: футболист, полузащитник
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Бруклину стоило бы вести себя сдержаннее? 4
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Макс, Воркута / 28.05.19 09:07Ой! Возьмите любую 20-летнюю пару. У всех примерно тоже самое происходит. Крики, скандалы ссоры, выяснение отношений и во все это втянуты и друзья, и мама с папой и случайные прохожие. До «счастье любит тишину» мозгами дорасти еще нужно.
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Персикова / 27.05.19 13:05Вот интересно ... на фото похож на отца , но отец-красавчик, а сын - страшненький .
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Krutyha / 27.05.19 12:25Ого! Бекхэмы загнули. По ходу они королевское семейство, а не какая-то там баб Лиза. Даже Кейт и Меган подобной ерунды не подписывали, когда замуж за принцев выходили.
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Персикова / 27.05.19 13:03Кейт и Меган вам лично это рассказали ?))) Откуда известно , что они подписывали , что нет ?
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