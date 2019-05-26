Мот и Ханна подтвердили беременность невесты Тимати Анастасии Решетовой
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Анастасия Волконская-Решетова около 5 лет находится в отношениях с Тимати. Журналисты и пользователи ждут то свадьбы пары, то расставания и регулярно высматривают признаки беременности. Пока ни одна информация на эту тему не находила фактического подтверждения. Расписана пара или нет, достоверно неизвестно. До беременности, судя по инстаграму Анастасии, также далеко. Именно поэтому неожиданным стало заявление Мота и его жены, сделанное вчера на дорожке премии Ru TV.
Звезды в прямом эфире рассказали, что Анастасия станет мамой. Пара, у которой есть небольшой родительский опыт, пояснила, что они готовы отдать ползунки своего уже подросшего малыша друзьям.
Мот с супругой оказались не единственными щедрыми на подарки коллегами Тимати. Ханна – жена генерального директора «Black Star» Пашу, рассказала, что их коляска в Майами, которой сейчас пользуется Виктория Лопырева, перейдет дальше по цепочке к Решетовой.
Интересно, что Виктория не так давно в своём аккаунте заявила: коляску собирается передать следующим звездным родителям. Кому именно, она пока сказать не может. Это не её тайна.
Тимати и Анастасия на вопросы пользователей и журналистов не отвечают. Немного многословнее их оказалась мама дочки рэпера – Алена Шишкова. Модель отметила, что дети – это всегда счастье. В том, что ее дочь Алиса к будущему ребёнку будет относиться тепло, она даже не сомневается.
Окажется ли информация, озвученная звездами, достоверной, покажет время. Если ей верить, получается, что Решетова, публикуя фото в полный рост, берет снимки из архива. Кстати, на самой премии Тимати появился без Анастасии, хотя раньше девушка всегда сопровождала его на подобные публичные мероприятия.
Краткая информация о Тимати
Имя: Тимати
Отчество: Ильдарович
День рождения: 15.08.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Москва
Рост: 169 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: рэпер
Фотографии
Фотографии
А вы верите, что Анастасия в этот раз действительно беременна? 5
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Лора / 26.05.19 22:08Кому это надо вообще-сжечь всё, да Симона никогда не позволит своему сынку, сопливому крутому рЭпЭру, женится и тем более родить от этого существа по имени РЭшетоа
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Leokadia / 26.05.19 19:39Люди, не комментируйте это дерьмо, не ведитесь на эти обсуждения, это постепенно заставляет деградировать и публику вцелом, и каждого в отдельности. Подумайте, ну зачем вам эта вонючая Решетова и ее мнимая беременность.. так и до ким кардашьян докатимся
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Римма / 26.05.19 08:54Какая интересная штука. Уход Крида никто не комментировал. Там была тайна покрытая мраком, а тут прям все в один день взяли и выдали на гора тайны рэперского семейства.
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Klara / 26.05.19 08:05Если верить каждой новости СМИ на эту тему, она уже второй год разродиться не может. Слоны и те меньше ходят.