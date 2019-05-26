Мот и Ханна подтвердили беременность невесты Тимати Анастасии Решетовой

Анастасия Волконская-Решетова около 5 лет находится в отношениях с Тимати. Журналисты и пользователи ждут то свадьбы пары, то расставания и регулярно высматривают признаки беременности. Пока ни одна информация на эту тему не находила фактического подтверждения. Расписана пара или нет, достоверно неизвестно. До беременности, судя по инстаграму Анастасии, также далеко. Именно поэтому неожиданным стало заявление Мота и его жены, сделанное вчера на дорожке премии Ru TV.

Звезды в прямом эфире рассказали, что Анастасия станет мамой. Пара, у которой есть небольшой родительский опыт, пояснила, что они готовы отдать ползунки своего уже подросшего малыша друзьям.

Мот с супругой оказались не единственными щедрыми на подарки коллегами Тимати. Ханна – жена генерального директора «Black Star» Пашу, рассказала, что их коляска в Майами, которой сейчас пользуется Виктория Лопырева, перейдет дальше по цепочке к Решетовой.

Интересно, что Виктория не так давно в своём аккаунте заявила: коляску собирается передать следующим звездным родителям. Кому именно, она пока сказать не может. Это не её тайна.

Тимати и Анастасия на вопросы пользователей и журналистов не отвечают. Немного многословнее их оказалась мама дочки рэпера – Алена Шишкова. Модель отметила, что дети – это всегда счастье. В том, что ее дочь Алиса к будущему ребёнку будет относиться тепло, она даже не сомневается.

​

Окажется ли информация, озвученная звездами, достоверной, покажет время. Если ей верить, получается, что Решетова, публикуя фото в полный рост, берет снимки из архива. Кстати, на самой премии Тимати появился без Анастасии, хотя раньше девушка всегда сопровождала его на подобные публичные мероприятия.