Подписчики недовольны появлением Навки на красной дорожке в Каннах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию появилась на красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля. Для выхода в свет Татьяна выбрала удлиненный белый смокинг от Ральфа Лорена. Изысканный наряд она дополнила серьгами и колье, инкрустированными бриллиантами, от торговой марки Chopard.

Своими впечатлениями, а также модным луком женщина поделилась с пользователями инстаграм. Больше трети фолловеров осудили Навку. Негативно настроенные подписчики рекомендовали ей заняться действительно полезными для страны делами. По их мнению, Татьяне не стоит расхаживать по красным дорожкам иностранных фестивалей и церемоний, сверкая бриллиантами. Хейтеры искренне убеждены, что статус супруги пресс-секретаря президента наделяет определенными полномочиями.

Чрезмерно увлекшиеся критикой пользователи успели обсудить и внешность Татьяны. Они уверены, что ее сложно отнести к по-настоящему красивым женщинам. Навку привлекательной хейтеры не считают.

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Сама фигуристка на подобные комментарии не обращает внимания. Вместо этого у нее есть защитники. Именно они парировали недоброжелателям, отметив, что внешность даётся человеку от природы, а красота – понятие относительное. На самом деле Навка привлекательна и более того, умеет правильно подать себя. Статус мужа, по мнению, поклонников к самой Татьяне не имеет никакого отношения. Заниматься политикой она не обязана.

Кстати, в сториз Татьяны видно, что появлением на красной дорожке она не ограничилась. После церемонии вручения премии молодым актерам Навка отправилась на вечеринку и сменила белоснежный смокинг на стильный синий костюм в полоску от Армани.