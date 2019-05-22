 
 
 

 
 
На главную
 
 

Подписчики недовольны появлением Навки на красной дорожке в Каннах


12 48

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию появилась на красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля. Для выхода в свет Татьяна выбрала удлиненный белый смокинг от Ральфа Лорена. Изысканный наряд она дополнила серьгами и колье, инкрустированными бриллиантами, от торговой марки Chopard.

Своими впечатлениями, а также модным луком женщина поделилась с пользователями инстаграм. Больше трети фолловеров осудили Навку. Негативно настроенные подписчики рекомендовали ей заняться действительно полезными для страны делами. По их мнению, Татьяне не стоит расхаживать по красным дорожкам иностранных фестивалей и церемоний, сверкая бриллиантами. Хейтеры искренне убеждены, что статус супруги пресс-секретаря президента наделяет определенными полномочиями.

Чрезмерно увлекшиеся критикой пользователи успели обсудить и внешность Татьяны. Они уверены, что ее сложно отнести к по-настоящему красивым женщинам. Навку привлекательной хейтеры не считают.

Сама фигуристка на подобные комментарии не обращает внимания. Вместо этого у нее есть защитники. Именно они парировали недоброжелателям, отметив, что внешность даётся человеку от природы, а красота – понятие относительное. На самом деле Навка привлекательна и более того, умеет правильно подать себя. Статус мужа, по мнению, поклонников к самой Татьяне не имеет никакого отношения. Заниматься политикой она не обязана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наш с Надей любимый парк Сказка!!! 😍👩🏼👧 Тот счастливый момент, когда ты одновременно можешь побыть и взрослой ответственной мамой, поддержав своего ребенка, чтобы было не так страшно... И порадовать своего внутреннего ребенка! 😂🙈💃 Признавайтесь, у вас же тоже так?! Детство живёт в каждом! 😉 #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #МатьиДочь #ЯблокоОтЯблони #детство #карусельки #Отдых #Счастье

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Кстати, в сториз Татьяны видно, что появлением на красной дорожке она не ограничилась. После церемонии вручения премии молодым актерам Навка отправилась на вечеринку и сменила белоснежный смокинг на стильный синий костюм в полоску от Армани.

Краткая информация о Татьяне Навке

Имя: Татьяна Навка

Отчество: Александровна

День рождения: 13.04.1975

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Днепропетровск, Украина

Рост: 170 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: фигуристка

Смотреть фотографии с Татьяной Навкой

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Татьяной Навкой


48 Не нравится 12 Нравится 22.05.2019 Теги: татьяна навка

Как вы считаете, Татьяна имеет право наряду с другими знаменитостями появляться в Каннах? 15  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору