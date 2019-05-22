Подписчики недовольны появлением Навки на красной дорожке в Каннах
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию появилась на красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля. Для выхода в свет Татьяна выбрала удлиненный белый смокинг от Ральфа Лорена. Изысканный наряд она дополнила серьгами и колье, инкрустированными бриллиантами, от торговой марки Chopard.
Своими впечатлениями, а также модным луком женщина поделилась с пользователями инстаграм. Больше трети фолловеров осудили Навку. Негативно настроенные подписчики рекомендовали ей заняться действительно полезными для страны делами. По их мнению, Татьяне не стоит расхаживать по красным дорожкам иностранных фестивалей и церемоний, сверкая бриллиантами. Хейтеры искренне убеждены, что статус супруги пресс-секретаря президента наделяет определенными полномочиями.
Чрезмерно увлекшиеся критикой пользователи успели обсудить и внешность Татьяны. Они уверены, что ее сложно отнести к по-настоящему красивым женщинам. Навку привлекательной хейтеры не считают.
Сама фигуристка на подобные комментарии не обращает внимания. Вместо этого у нее есть защитники. Именно они парировали недоброжелателям, отметив, что внешность даётся человеку от природы, а красота – понятие относительное. На самом деле Навка привлекательна и более того, умеет правильно подать себя. Статус мужа, по мнению, поклонников к самой Татьяне не имеет никакого отношения. Заниматься политикой она не обязана.
Наш с Надей любимый парк Сказка!!! 😍👩🏼👧 Тот счастливый момент, когда ты одновременно можешь побыть и взрослой ответственной мамой, поддержав своего ребенка, чтобы было не так страшно... И порадовать своего внутреннего ребенка! 😂🙈💃 Признавайтесь, у вас же тоже так?! Детство живёт в каждом! 😉 #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #МатьиДочь #ЯблокоОтЯблони #детство #карусельки #Отдых #Счастье
Кстати, в сториз Татьяны видно, что появлением на красной дорожке она не ограничилась. После церемонии вручения премии молодым актерам Навка отправилась на вечеринку и сменила белоснежный смокинг на стильный синий костюм в полоску от Армани.
Краткая информация о Татьяне Навке
Имя: Татьяна Навка
Отчество: Александровна
День рождения: 13.04.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Днепропетровск, Украина
Рост: 170 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: фигуристка
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Татьяна имеет право наряду с другими знаменитостями появляться в Каннах? 15
Лучшие комментарии
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cat moscow 23.05.19 08:52нет. лучше пусть детям помогает из детских домов, а ходить по дорожке представляя нищую страну- это мерзость
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Наталья санкт-петербург 23.05.19 12:09Делать там ей точно нечего!
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Zif 23.05.19 11:24Она задолбала всю Россию. Хохлушка
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[email protected] Гомель 23.05.19 13:01Выскочила замуж по расчёту, растает теперь везде...
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Гала Екатеринбург 23.05.19 18:46Я считаю, что она не имеет морального права появляться на таких мероприятиях!
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Нг / 24.05.19 00:21Что этот полудурок делает в каннах
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Айсик москва / 23.05.19 19:49Былые заслуги... много её везде, и там СОВСЕМ не место!!!!!
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Ромома Москва / 23.05.19 19:47СтрашненькаЯ и фейс злобный
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Ромома Москва / 23.05.19 19:45Нет
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Гала Екатеринбург / 23.05.19 18:46Я считаю, что она не имеет морального права появляться на таких мероприятиях!
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[email protected] Гомель / 23.05.19 13:01Выскочила замуж по расчёту, растает теперь везде...
-
Наталья санкт-петербург / 23.05.19 12:09Делать там ей точно нечего!
-
Zif / 23.05.19 11:24Она задолбала всю Россию. Хохлушка
-
Ромашка / 23.05.19 10:45Ох, не завидую я детям и родственникам видных политиков. Достаются им за все. С другой стороны, уже должен был иммунитет выработаться на подобные реплики. Она вон в полемики как Рудковская не вступает.
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cat moscow / 23.05.19 08:52нет. лучше пусть детям помогает из детских домов, а ходить по дорожке представляя нищую страну- это мерзость
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Лола / 22.05.19 20:55Если уж всякие Бони там тусуются, почему бы Навке не появится? У неё хотя бы реальные заслуги есть и хоть какая-то всемирная известность, в отличие от этих «недомоделей».