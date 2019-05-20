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Мама Максима Ержана оправдалась за участие в рекламе, высмеивающей финал "Голос. Дети"


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Участие в музыкальном шоу "Голос. Дети" принесло Максиму Ержану огромную популярность. Вскоре после скандального финала его пригласили на аналогичный конкурс в Англии. А следом на маленькую звезду посыпались и коммерческие предложения, например, сняться в рекламе жилого комплекса.  

После нашумевшего шестого сезона детского "Голоса", итоги которого обсуждаются по сей день, двенадцатилетний Ержан Максим стал настоящей знаменитостью не только у себя на родине в Казахстане, но и у нас в стране. Ему дали статус "народного победителя" и искренне сочувствовали, что он не смог обойти Микеллу Абрамову в финале конкурса.

Именно этот ажиотаж вокруг имени юного артиста и привел к тому, что обычная реклама с его участием, увидевшая свет в минувший уик-энд, буквально взорвала Сеть. Но больше всего зрителей удивила концовка ролика, где Ержан открыто иронизирует на тему накрутки голосов. Начиналась реклама стандартно: мальчик, и его мама пришли выбирать потенциальное жилье. И все, что ребенок увидел вокруг себя, вызвало неподдельный восторг и заставило его петь от счастья. В завершении ролика мальчик интересуется у агента, можно ли им приобрести квартиру на первом этаже. На что любезная девушка отвечает: "К сожалению, на первом все уже продано. Но есть на втором". После чего идет театральный вздох Максима и реплика "Эх, опять...".

Именно этот диалог и вызвал у зрителей нашей страны в равной степени и восторг, и негодование. Кто-то от души посмеялся над тем, как в рекламе обставили ситуацию с накруткой голосов семьей Абрамовых. А кто-то начал осуждать юного вокалиста и его маму за откровенную провокацию. И вот здесь Гульмира Алибек, мама Максима, вынуждена была взять слово.

Женщина призналась, что ни она, ни ее сын не подозревали, какой подтекст будет вложен в этот рекламный ролик. Его создатели просто воспользовались моральной усталостью и отсутствием достаточного количества времени, чтобы изучить сценарий, и, по сути, хитростью заставили произнести нужные им слова. "Нас использовали. Мы не знали, что нам надо будет делать или говорить. Нам подсказывали", - объяснила Гульмира. Именно из-за этой суеты она вовремя и не рассмотрела двойного смысла в рекламе.

В свою очередь популярность ролика, выложенного на YouTube-канале строительной компании, набирает серьезные обороты. Всего за пару дней его посмотрели почти триста тысяч человек. А большинство отзывов от пользователей Сети оказались положительными.

Краткая информация

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1 Не нравится 3 Нравится 20.05.2019 Теги: Максим Ержан

А вы считаете такую рекламу остроумной или провокационной? 3  

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  • ХА-ХА / 20.05.19 15:19
    -
    13
    +
    Супер! Посмеялась от души! Мальчику, его маме и тем, кто это придумал, зачет! Пусть строительная компания подарит Максиму квартиру в своем ЖК, он ее заслужил)))
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  • Алекс / 20.05.19 14:58
    -
    12
    +
    Реклама, которая не вызывает чувство отвращения, а, напротив, заставляет улыбнуться и гордится креативностью казахских рекламщиков. Очень тонкий и очень красивый стеб. Первый канал и Абрамовы его в полной мере заслужили. Побольше бы и на нашем российском ТВ таких роликов.
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  • Chirilla / 20.05.19 12:31
    -
    6
    +
    Может, конечно, от усталости и стресса они не рассмотрели скрытого смысла, но я в это слабо верю. Фраза "Эх, опять" в контекст рекламы никак больше не вписывается, кроме как насмешка. Хотя, тролинг очень тонкий. Мне такая реклама по душе)) Этот детский "Голос" я не смотрела, поэтому любимчиков там не имею, но о ситуации благодаря СМИ наслышана. И считаю, что Ержаны и рекламщики молодцы. Красиво все получилось.
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