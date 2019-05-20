Участие в музыкальном шоу "Голос. Дети" принесло Максиму Ержану огромную популярность. Вскоре после скандального финала его пригласили на аналогичный конкурс в Англии. А следом на маленькую звезду посыпались и коммерческие предложения, например, сняться в рекламе жилого комплекса.

После нашумевшего шестого сезона детского "Голоса", итоги которого обсуждаются по сей день, двенадцатилетний Ержан Максим стал настоящей знаменитостью не только у себя на родине в Казахстане, но и у нас в стране. Ему дали статус "народного победителя" и искренне сочувствовали, что он не смог обойти Микеллу Абрамову в финале конкурса.

Именно этот ажиотаж вокруг имени юного артиста и привел к тому, что обычная реклама с его участием, увидевшая свет в минувший уик-энд, буквально взорвала Сеть. Но больше всего зрителей удивила концовка ролика, где Ержан открыто иронизирует на тему накрутки голосов. Начиналась реклама стандартно: мальчик, и его мама пришли выбирать потенциальное жилье. И все, что ребенок увидел вокруг себя, вызвало неподдельный восторг и заставило его петь от счастья. В завершении ролика мальчик интересуется у агента, можно ли им приобрести квартиру на первом этаже. На что любезная девушка отвечает: "К сожалению, на первом все уже продано. Но есть на втором". После чего идет театральный вздох Максима и реплика "Эх, опять...".

Именно этот диалог и вызвал у зрителей нашей страны в равной степени и восторг, и негодование. Кто-то от души посмеялся над тем, как в рекламе обставили ситуацию с накруткой голосов семьей Абрамовых. А кто-то начал осуждать юного вокалиста и его маму за откровенную провокацию. И вот здесь Гульмира Алибек, мама Максима, вынуждена была взять слово.

Женщина призналась, что ни она, ни ее сын не подозревали, какой подтекст будет вложен в этот рекламный ролик. Его создатели просто воспользовались моральной усталостью и отсутствием достаточного количества времени, чтобы изучить сценарий, и, по сути, хитростью заставили произнести нужные им слова. "Нас использовали. Мы не знали, что нам надо будет делать или говорить. Нам подсказывали", - объяснила Гульмира. Именно из-за этой суеты она вовремя и не рассмотрела двойного смысла в рекламе.

В свою очередь популярность ролика, выложенного на YouTube-канале строительной компании, набирает серьезные обороты. Всего за пару дней его посмотрели почти триста тысяч человек. А большинство отзывов от пользователей Сети оказались положительными.