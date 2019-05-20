Марат Башаров и Елизавета Шевыркова впервые после развода появились вместе на публике

Еще совсем недавно поклонники Марата Башарова были уверены, что в его отношениях с Елизаветой Шевырковой поставлена окончательная точка. 21 марта пара оформила официальный развод и, казалось, их дороги навсегда разошлись. Но, не тут-то было! В очередной раз Лиза и Марат подогрели слухи о своем воссоединении, появившись вместе на публичном мероприятии.

Это был концерт отечественной рок-группы "БИ-2", проходивший в столице в конце прошлой неделе, на который Башаров и Шевыркова пришли рука об руку. Как ни в чем не бывало, экс-супруги сначала проследовали за кулисы и пробыли там довольно длительное время, после чего заняли свои места в зрительном зале. Очевидцы, которые также присутствовали на концерте, заметили, что Марат и Елизавета вели себя вполне естественно, мило беседовали и выглядели настоящей счастливой влюбленной парой.

Из этого поклонники сделали выводы, что актеру все-таки удалось уговорить супругу пойти с ним на примирение. Возможно, Лиза согласилась дать бывшему мужу еще один шанс ради подрастающего общего сына Марселя, которому в июле должно исполниться три года. А может быть девушка по сей день питает сильные чувства к мужчине, что и заставило ее простить все нелицеприятные высказывания и поступки в свой адрес.

Напомним, что грандиозный скандал в этой казавшейся счастливой семье разразился накануне Нового года. Тогда в СМИ появилась информация, что Башаров избил супругу и сломал ей нос. Однако сама Лиза ничего комментировать не стала, и в январе, как ни в чем не бывало, появилась с мужем на светском мероприятии. Но в феврале, после очередного семейного конфликта, она не выдержала и честно призналась всем поклонникам, что жизнь с Маратом далеко не такая счастливая, как ей хотелось бы. Ведь из-за чрезмерного пристрастия к алкоголю мужчина часто теряет контроль над собой, что приводит к серьезным ссорам. Обидело девушку и то, что после избиения знаменитый супруг не нашел в себе силы, или просто не захотел ничего комментировать. И хотя сам артист первое время категорически опровергал все, что говорила Лиза, ему уже мало кто верил. По всему было видно, что семья рушится.

Теперь же поклонники, похоже, наблюдают воссоединение влюбленных. Правда никаких официальных комментариев ни от Елизаветы, ни от Марата по этому поводу не поступало. И если они вновь вместе, то старательно это скрывают. Поэтому делать окончательные выводы относительно примирения Башарова и Шевырковой пока рано.