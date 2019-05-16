 
 
 

 
 
На главную
 
 

Подписчики Ивана Урганта считают, что дочь - вылитая копия отца


0 1
Знаменитый шоумен Иван Ургант отметил день рождения своей старшей дочери Нины, которой 15 мая исполнилось 11 лет. Как известно, телеведущий редко делится с фанатами подробностями своей личной жизни, но в честь именин дочки он опубликовал ее фото на своей странице в Инстаграм. Подписчики были поражены сходством Нины с отцом и оставили массу восторженных комментариев в ее адрес, отметив, что она редкая красавица.

Интересно то, что предыдущий снимок дочери Урагнт опубликовал ровно год назад, в честь ее 10-летия. Нина является его ребенком от третьего брака.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I❤️11

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Первый раз шоумен женился в весьма раннем возрасте, в 18 лет. Следующие отношения были с коллегой по работе – телеведущей Татьяной Геворкян. Разрыв с ней Иван переживал очень болезненно.

Настоящее счастье в браке мужчина обрел с третьей женой – Натальей Кикнадзе. Они знали друг друга со школьной скамьи, но отношения у них завязались много лет спустя, когда за плечами у обоих имелись разводы. Ургант воспитывает двоих детей Натальи от предыдущего брака и двух совместных дочерей.

Примечательно то, что не так давно поклонники резко раскритиковали внешность его жены, это произошло после выхода супружеской пары в свет. Многие фанаты посчитали женщину не ровней звездному мужу и заявили, что Наталья сильно проигрывает ему в плане внешности. В то же время его дочь Нина производит на подписчиков прямо противоположное впечатление, благодаря удивительному сходству со своим отцом, которого многие считают эталоном красоты.

Краткая информация об Иване Урганте

Имя: Иван Ургант

Отчество: Андреевич

День рождения: 16.04.1978

Возраст: 41 год

Место рождения: Ленинград

Рост: 195 см

Вес: 98 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: телеведущий, актер, музыкант

Смотреть фотографии с Иваном Ургантом

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Иваном Ургантом


1 Не нравится 0 Нравится 16.05.2019 Теги: Иван Ургант

А как Вы считаете, действительно ли Нина Ургант является копией отца? 2  

Оставить комментарий
  • Виктория / 16.05.19 13:56
    -
    -1
    +
    Сходство между Иваном Ургантом и его дочерью действительно поразительное. При этом я думала, что такой тип внешности ассоциируется исключительно с мужественностью, как в случае с Иваном, но девочка, как ни удивительно, тоже очень привлекательна
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Надежда / 16.05.19 13:54
    -
    1
    +
    Девочка действительно очень похожа на Ивана Урганта. Стоит сказать, что ее внешность очень интересная и эффектная. Но при этом, по моему мнению, ее мать необоснованно считают некрасивой, она довольно привлекательная женщина
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору