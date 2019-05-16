Подписчики Ивана Урганта считают, что дочь - вылитая копия отца

Знаменитый шоумен Иван Ургант отметил день рождения своей старшей дочери Нины, которой 15 мая исполнилось 11 лет. Как известно, телеведущий редко делится с фанатами подробностями своей личной жизни, но в честь именин дочки он опубликовал ее фото на своей странице в Инстаграм. Подписчики были поражены сходством Нины с отцом и оставили массу восторженных комментариев в ее адрес, отметив, что она редкая красавица.

Интересно то, что предыдущий снимок дочери Урагнт опубликовал ровно год назад, в честь ее 10-летия. Нина является его ребенком от третьего брака.

Первый раз шоумен женился в весьма раннем возрасте, в 18 лет. Следующие отношения были с коллегой по работе – телеведущей Татьяной Геворкян. Разрыв с ней Иван переживал очень болезненно.

Настоящее счастье в браке мужчина обрел с третьей женой – Натальей Кикнадзе. Они знали друг друга со школьной скамьи, но отношения у них завязались много лет спустя, когда за плечами у обоих имелись разводы. Ургант воспитывает двоих детей Натальи от предыдущего брака и двух совместных дочерей.

Примечательно то, что не так давно поклонники резко раскритиковали внешность его жены, это произошло после выхода супружеской пары в свет. Многие фанаты посчитали женщину не ровней звездному мужу и заявили, что Наталья сильно проигрывает ему в плане внешности. В то же время его дочь Нина производит на подписчиков прямо противоположное впечатление, благодаря удивительному сходству со своим отцом, которого многие считают эталоном красоты.