Подписчики Ивана Урганта считают, что дочь - вылитая копия отца
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Интересно то, что предыдущий снимок дочери Урагнт опубликовал ровно год назад, в честь ее 10-летия. Нина является его ребенком от третьего брака.
Первый раз шоумен женился в весьма раннем возрасте, в 18 лет. Следующие отношения были с коллегой по работе – телеведущей Татьяной Геворкян. Разрыв с ней Иван переживал очень болезненно.
Настоящее счастье в браке мужчина обрел с третьей женой – Натальей Кикнадзе. Они знали друг друга со школьной скамьи, но отношения у них завязались много лет спустя, когда за плечами у обоих имелись разводы. Ургант воспитывает двоих детей Натальи от предыдущего брака и двух совместных дочерей.
Примечательно то, что не так давно поклонники резко раскритиковали внешность его жены, это произошло после выхода супружеской пары в свет. Многие фанаты посчитали женщину не ровней звездному мужу и заявили, что Наталья сильно проигрывает ему в плане внешности. В то же время его дочь Нина производит на подписчиков прямо противоположное впечатление, благодаря удивительному сходству со своим отцом, которого многие считают эталоном красоты.
Краткая информация об Иване Урганте
Имя: Иван Ургант
Отчество: Андреевич
День рождения: 16.04.1978
Возраст: 41 год
Место рождения: Ленинград
Рост: 195 см
Вес: 98 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: телеведущий, актер, музыкант
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, действительно ли Нина Ургант является копией отца? 2
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Виктория / 16.05.19 13:56Сходство между Иваном Ургантом и его дочерью действительно поразительное. При этом я думала, что такой тип внешности ассоциируется исключительно с мужественностью, как в случае с Иваном, но девочка, как ни удивительно, тоже очень привлекательна
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Надежда / 16.05.19 13:54Девочка действительно очень похожа на Ивана Урганта. Стоит сказать, что ее внешность очень интересная и эффектная. Но при этом, по моему мнению, ее мать необоснованно считают некрасивой, она довольно привлекательная женщина