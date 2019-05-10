 
 
 

 
 
На главную
 
 

Ведущий Дэнни Бейкер лишился работы за сравнение ребенка Меган Маркл с шимпанзе


0 0

Все важные события королевского семейства Великобритании широко освещаются в прессе. Внимание пользователей сети, а также жителей государства приковано к ним настолько, что порой доходит до абсурда.

На днях из-за сложившегося ажиотажа вокруг фотографии новорожденного ребенка Меган Маркл и принца Гарри, ведущий BBC в своем твиттере опубликовал шуточный снимок. На нем изображены мужчина и женщина, ведущие за руку одетого в пальто, туфли и шляпу шимпанзе.

Снимок Дэнни сопроводил надписью: «Королевский ребенок покидает госпиталь». Шутка мужчины была воспринята многими в штыки. Пользователи сети посчитали некорректным сравнение новорожденного с шимпанзе.

В итоге, ведущему пришлось принести извинения всем читателям твиттера и тем, кто видел эту публикацию в других сетях и СМИ. Также мужчина удалил пост из собственного аккаунта.

Эти меры не помогли. Руководство посчитало должной мерой наказания увольнение Дэнни. Это оказалось не единственным последствием невинной шутки ведущего. Своим подписчикам он сообщил, что теперь его осаждают журналисты и, судя по вопросам, представители СМИ пытаются уличить его в расизме. Безобидную шимпанзе на фотографии они связывают с афроамериканским происхождением Меган Маркл и свои догадки пытаются выдать за мысли и намерения Бейкера.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Меган Маркл

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 10.05.2019 Теги: Меган Маркл

А вы считаете увольнение – справедливым наказанием за неудачную шутку? 5  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору