Ведущий Дэнни Бейкер лишился работы за сравнение ребенка Меган Маркл с шимпанзе
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Все важные события королевского семейства Великобритании широко освещаются в прессе. Внимание пользователей сети, а также жителей государства приковано к ним настолько, что порой доходит до абсурда.
На днях из-за сложившегося ажиотажа вокруг фотографии новорожденного ребенка Меган Маркл и принца Гарри, ведущий BBC в своем твиттере опубликовал шуточный снимок. На нем изображены мужчина и женщина, ведущие за руку одетого в пальто, туфли и шляпу шимпанзе.
Снимок Дэнни сопроводил надписью: «Королевский ребенок покидает госпиталь». Шутка мужчины была воспринята многими в штыки. Пользователи сети посчитали некорректным сравнение новорожденного с шимпанзе.
В итоге, ведущему пришлось принести извинения всем читателям твиттера и тем, кто видел эту публикацию в других сетях и СМИ. Также мужчина удалил пост из собственного аккаунта.
Эти меры не помогли. Руководство посчитало должной мерой наказания увольнение Дэнни. Это оказалось не единственным последствием невинной шутки ведущего. Своим подписчикам он сообщил, что теперь его осаждают журналисты и, судя по вопросам, представители СМИ пытаются уличить его в расизме. Безобидную шимпанзе на фотографии они связывают с афроамериканским происхождением Меган Маркл и свои догадки пытаются выдать за мысли и намерения Бейкера.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вы считаете увольнение – справедливым наказанием за неудачную шутку? 5
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Рима / 10.05.19 19:00Вот вам и продвинутый Запад. Совсем уже с ума сходят. У нас бы посмеялись, да забыли.
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Эльвира / 10.05.19 17:32Справедливое. В 21 веке расизм омерзителен.
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Николай Александрович / 10.05.19 15:45Думать нужно, что публикуешь. У нас вон тоже дураки должностей лишаются по собственной глупости. Вместо интернета мозги вначале всем проводить нужно было, и только потом доступ к сети предоставлять.
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Marana / 10.05.19 14:00На самом деле вряд ли бы ему самому понравилось, если бы его новорождённого ребёнка сравнили с обезьяной. И всё-таки, по-моему. увольнение - не совсем адекватная мера наказания. И да - таперь на него повесят всё, что он имел и не имел в виду. Ну, почувствует себя в шкуре своих "жертв", только и всего.
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Татьяна / 10.05.19 12:06Всегда говорила, у британцев юмор странный. Нельзя с ними так.