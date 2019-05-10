Ведущий Дэнни Бейкер лишился работы за сравнение ребенка Меган Маркл с шимпанзе

Все важные события королевского семейства Великобритании широко освещаются в прессе. Внимание пользователей сети, а также жителей государства приковано к ним настолько, что порой доходит до абсурда.

На днях из-за сложившегося ажиотажа вокруг фотографии новорожденного ребенка Меган Маркл и принца Гарри, ведущий BBC в своем твиттере опубликовал шуточный снимок. На нем изображены мужчина и женщина, ведущие за руку одетого в пальто, туфли и шляпу шимпанзе.

Снимок Дэнни сопроводил надписью: «Королевский ребенок покидает госпиталь». Шутка мужчины была воспринята многими в штыки. Пользователи сети посчитали некорректным сравнение новорожденного с шимпанзе.

В итоге, ведущему пришлось принести извинения всем читателям твиттера и тем, кто видел эту публикацию в других сетях и СМИ. Также мужчина удалил пост из собственного аккаунта.

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Эти меры не помогли. Руководство посчитало должной мерой наказания увольнение Дэнни. Это оказалось не единственным последствием невинной шутки ведущего. Своим подписчикам он сообщил, что теперь его осаждают журналисты и, судя по вопросам, представители СМИ пытаются уличить его в расизме. Безобидную шимпанзе на фотографии они связывают с афроамериканским происхождением Меган Маркл и свои догадки пытаются выдать за мысли и намерения Бейкера.