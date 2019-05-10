Джордж Клуни объяснил, почему не хочет быть крестным сына принца Гарри и Меган Маркл
2 4
Несколько дней назад весь мир узнала о том, что в королевской семье наконец случилось долгожданное пополнение - супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Малыш даже успел поучаствовать в первой фотосессии со своими родителями и познакомиться с многочисленной родней. А теперь поклонники гадают, кто же станет крестными маленького Арчи.
Изначально многие делали ставки на звездную пару Джорджа и Амаль Клуни. Ведь всем давно известно, что актёр и его супруга дружат с герцогом и герцогиней Сассекскими и готовы во всём их поддержать. Напомним, что Джордж неоднократно публично высказывался в защиту Меган Маркл и призывал хейтеров остановить травлю супруги принца Гарри. В свою очередь Амаль также всегда хорошо общалась с Меган и даже помогала ей с организацией нью-йоркской вечеринки в честь тогда ещё не рождённого наследника королевской четы.
Но, как вскоре выяснилось, эти ожидания не оправдались. Джордж Клуни выступил с категорическим отказом крестить малыша Арчи, чем весьма озадачил многих своих поклонников. Впрочем, самое худшее всё-таки думать не стоит, ведь семьи продолжают прекрасно между собой общаться. А отказ актёра от чести крестить наследника принца Гарри обусловлен тем, что Джордж в настоящее время сам является отцом совсем еще маленьких близнецов - Эллы и Александра, которым в конце июня исполнится всего лишь два года. "Мне не следует становиться ничьим крёстным", - заявил голливудская знаменитость. - "Это будет очень плохая идея, ведь я отец ещё совсем маленьких детей, и даже с этой обязанностью мне справиться нелегко".
И всё-таки актёр признаёт, что теперь его жизнь неразрывно связана с сыном Меган и Гарри, ведь мальчик появился на свет в тот же день, что и Джордж. Мужчина считает, что это был лучший подарок ему на 58-летие, хотя и шутит, что маленький Арчи украл его праздник.
В настоящее время имена крёстных наследника герцога и герцогини Сассекских неизвестны. Но чуть ранее СМИ высказали предположение, что, например, крёстной мамой малыша может быть давняя подруга Маркл, дизайнер и стилист Джессика Малруни. Меган считает Джес своей лучшей подругой, ведь именно в особняке её семьи она когда-то тайно встречалась с Гарри ещё в начале их романа. А вот крестным, всё по версии тех же СМИ, может стать близкий друг принцев Уильяма и Гарри Николас ван Куцем.
Краткая информация о Джордже Клуни
Имя: Джордж Клуни
День рождения: 06.05.1961
Возраст: 58 лет
Место рождения: г. Лесингтон, США
Рост: 180 см
Вес: 89 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актер, режиссер, сценарист
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, кто станет крёстными родителями маленького Арчи? 5
-
mmmmm / 10.05.19 20:34Во смотрю на фотографии и думаю, какой же все-таки красивый мужчина этот Джордж Клуни. Коммент не по теме, конечно, но уж очень захотелось высказаться.
-
Ульяна / 10.05.19 19:42Я думаю, там без Джорджа и Амалии из желающих в крестные к маленькому принцу очередь выстроится. Тем более, там же можно выбирать сразу несколько крестных матерей и отцов.
-
Алла Балашиха / 10.05.19 15:38Я думаю, что в крестные Гарри должен позвать своего брата Уильяма. Так они смогут сохранить хорошие отношения. Иначе со временем Меган обязательно до конца их рассорит.