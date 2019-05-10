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Джордж Клуни объяснил, почему не хочет быть крестным сына принца Гарри и Меган Маркл


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Несколько дней назад весь мир узнала о том, что в королевской семье наконец случилось долгожданное пополнение - супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Малыш даже успел поучаствовать в первой фотосессии со своими родителями и познакомиться с многочисленной родней. А теперь поклонники гадают, кто же станет крестными маленького Арчи.

Изначально многие делали ставки на звездную пару Джорджа и Амаль Клуни. Ведь всем давно известно, что актёр и его супруга дружат с герцогом и герцогиней Сассекскими и готовы во всём их поддержать. Напомним, что Джордж неоднократно публично высказывался в защиту Меган Маркл и призывал хейтеров остановить травлю супруги принца Гарри. В свою очередь Амаль также всегда хорошо общалась с Меган и даже помогала ей с организацией нью-йоркской вечеринки в честь тогда ещё не рождённого наследника королевской четы.

Но, как вскоре выяснилось, эти ожидания не оправдались. Джордж Клуни выступил с категорическим отказом крестить малыша Арчи, чем весьма озадачил многих своих поклонников. Впрочем, самое худшее всё-таки думать не стоит, ведь семьи продолжают прекрасно между собой общаться. А отказ актёра от чести крестить наследника принца Гарри обусловлен тем, что Джордж в настоящее время сам является отцом совсем еще маленьких близнецов - Эллы и Александра, которым в конце июня исполнится всего лишь два года. "Мне не следует становиться ничьим крёстным", - заявил голливудская знаменитость. - "Это будет очень плохая идея, ведь я отец ещё совсем маленьких детей, и даже с этой обязанностью мне справиться нелегко".

И всё-таки актёр признаёт, что теперь его жизнь неразрывно связана с сыном Меган и Гарри, ведь мальчик появился на свет в тот же день, что и Джордж. Мужчина считает, что это был лучший подарок ему на 58-летие, хотя и шутит, что маленький Арчи украл его праздник.

В настоящее время имена крёстных наследника герцога и герцогини Сассекских неизвестны. Но чуть ранее СМИ высказали предположение, что, например, крёстной мамой малыша может быть давняя подруга Маркл, дизайнер и стилист Джессика Малруни. Меган считает Джес своей лучшей подругой, ведь именно в особняке её семьи она когда-то тайно встречалась с Гарри ещё в начале их романа. А вот крестным, всё по версии тех же СМИ, может стать близкий друг принцев Уильяма и Гарри Николас ван Куцем.

Краткая информация о Джордже Клуни

Имя: Джордж Клуни

День рождения: 06.05.1961

Возраст: 58 лет

Место рождения: г. Лесингтон, США

Рост: 180 см

Вес: 89 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актер, режиссер, сценарист

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4 Не нравится 2 Нравится 10.05.2019 Теги: Джордж Клуни

А как вы думаете, кто станет крёстными родителями маленького Арчи? 5  

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