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Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына


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Меган и Гарри стали родителями еще 6 мая. Герцогиня Сассекская никаких заявлений по этому поводу не делала. Первыми новость сообщили представители пресс-службы дворца. Спустя несколько часов после официального сообщения интервью журналистам дал принц Гарри.

Мужчина рассказал, что для него это был невероятный опыт. Он приятно поражен и удивлен тем, как стойко женщины переносят этот непростой процесс. После слов новоиспеченного отца, поклонники пары гадали, появится ли на официальном ресурсе фотография новорожденного малыша.

Все члены королевской семьи, согласно уже устоявшейся традиции, публикуют снимки младенцев, не скрывая их лиц. Как правило, это происходит в течение первой недели после родов. Однако Меган, которая ранее неоднократно не желала следовать официальному протоколу, говорила, что первое время не собирается показывать ребенка.

Если информация о намерениях женщины была достоверной, то принцу Гарри удалось переубедить супругу. Сегодня на странице королевской семьи в Инстаграм появились фотографии счастливых родителей с сыном на руках.

Для фотосессии Меган подобрала белое платье-жакет без рукавов длины миди. Женщина подпоясала его в области талии. По фигуре герцогини видно, что живот у нее еще не спал, но лицо ее сияет. Мальчика держит на руках Гарри.

Меган прокомментировала снимок. Она рассказала, что сын у них очень спокойный. Большую часть времени малыш спит и не сильно беспокоит своих родителей. Также женщина отметила, что появление младенца на свет оказалось самым настоящим волшебством. Теперь у нее есть двое мужчин, которых она безумно любит.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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1 Не нравится 1 Нравится 08.05.2019 Теги: Меган Маркл

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