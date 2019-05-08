Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына
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Меган и Гарри стали родителями еще 6 мая. Герцогиня Сассекская никаких заявлений по этому поводу не делала. Первыми новость сообщили представители пресс-службы дворца. Спустя несколько часов после официального сообщения интервью журналистам дал принц Гарри.
Мужчина рассказал, что для него это был невероятный опыт. Он приятно поражен и удивлен тем, как стойко женщины переносят этот непростой процесс. После слов новоиспеченного отца, поклонники пары гадали, появится ли на официальном ресурсе фотография новорожденного малыша.
Все члены королевской семьи, согласно уже устоявшейся традиции, публикуют снимки младенцев, не скрывая их лиц. Как правило, это происходит в течение первой недели после родов. Однако Меган, которая ранее неоднократно не желала следовать официальному протоколу, говорила, что первое время не собирается показывать ребенка.
Если информация о намерениях женщины была достоверной, то принцу Гарри удалось переубедить супругу. Сегодня на странице королевской семьи в Инстаграм появились фотографии счастливых родителей с сыном на руках.
Для фотосессии Меган подобрала белое платье-жакет без рукавов длины миди. Женщина подпоясала его в области талии. По фигуре герцогини видно, что живот у нее еще не спал, но лицо ее сияет. Мальчика держит на руках Гарри.
Меган прокомментировала снимок. Она рассказала, что сын у них очень спокойный. Большую часть времени малыш спит и не сильно беспокоит своих родителей. Также женщина отметила, что появление младенца на свет оказалось самым настоящим волшебством. Теперь у нее есть двое мужчин, которых она безумно любит.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится пара Меган и Гарри? 6
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madame / 09.05.19 10:22Арчи - какое похабное имя! Тем более для королевской семъи! Он попугай что ли? Впрочем от такой мамаши что было ждатъ...
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Лиза, Томск / 09.05.19 10:02Нет, быть монаршей особой я бы не хотела. Еще в себя после родов прийти не успела, уже на фотосессию гонят.
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[email protected] / 08.05.19 22:11Прикольное имя выбрали ему. Я имею в виду второе - Харрисон. От Гарри и сын. Соединение имени Гарри + сын)) Арчи - думаю, никто не ожидал.
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Фло / 09.05.19 01:46Надо же, а мне даже в голову это не пришло, про Гарри-сына. А ведь действительно!
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[email protected] / 09.05.19 11:13Может, я ошибаюсь и это моя фантазия, но, зная эту дамочку, она врядли выбрала бы имя, похожее на американскую фамилию, случайно..
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Яся / 08.05.19 17:39Меган беременность и роды очень даже к лицу.