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СМИ сообщили, что свадьба Потапа и Насти Каменских состоится в конце мая


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Слухи о том, что между Потапом и Настей Каменских роман, ходили еще с начала появления совместного дуэта. Улеглось все, когда стало известно, что Алексей Потапенко состоит в законном браке и воспитывает сына. Певица в это же время появлялась в свете с разными кавалерами. Вскоре ей стали приписывать романы с другими коллегами по сцене.

Так продолжалось до тех пор, пока Потап не развелся с супругой. СМИ  вновь стали подозревать, что у пары отношения. В качестве аргумента журналисты приводили факт, что после распада дуэта Потап не отказался продюсировать Настю. Так это или нет, никто из них не комментировал.

Весной 2019 года в эфире одного из украинских шоу Оля Полякова заявила, что коллегам пора перестать скрываться. По словам певицы, уже всем и все давно понятно и известно. Разговоры на эту тему оставались на уровне шуток и предположений, а на днях история получила продолжение.

Если верить информации украинских журналистов, люди из близкого окружения артистов проговорились, что долгожданное торжество состоится буквально на днях. По сведениям источника, пожелавшего остаться неизвестным, свадьба артистов назначена на 23 мая.

Торжество состоится в Киеве, а организацией церемонии и банкета уже занимается агентство, в которое ранее обращались Владимир Дантес и Надежда Дорофеева.

Никакого официального подтверждения данной информации пока не было. Представители артистов на вопросы журналистов отвечают кратко: комментариев не будет.

Правда это или нет, станет известно буквально через пару недель.

Краткая информация о Насте Каменских

Имя: Настя Каменских

Отчество: Алексеевна

День рождения: 04.05.1987

Возраст: 32 года

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 174 см

Вес: 67 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица, телеведущая

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1 Не нравится 0 Нравится 07.05.2019 Теги: настя каменских

А как вы думаете, новость про свадьбу – это утка или правда? 5  

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