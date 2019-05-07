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За один рекламный пост в инстаграм Ким Кардашьян берет 300 тыс. долларов


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Сведения о заработках звезд, имеющих многомиллионную аудиторию в социальных сетях, чаще всего остаются на уровне слухов. Точные цифры широкой аудитории знаменитости предпочитают не озвучивать. О том, сколько берет за рекламу самая популярная звезда инстаграма Ким Кардашьян, стало известно благодаря начавшемуся недавно судебному процессу.

Звезда реалити-шоу подала в суд на компанию, которая незаконно использовала ее фото для продвижения собственной продукции. Компенсацию юристы звезды запрашивают немаленькую. Если они выиграют суд, фирма должна будет выплатить Ким 5 млн. долларов. Именно во столько был оценен ущерб, нанесенный звезде.

В документах, которые юристы предоставили суду, обозначено, что за один рекламный пост Кардашьян берет от 300 тыс. долларов. Компании, которые желают сделать ее лицом собственной марки либо с помощью изображения Ким продвигать продукт, обязаны будут выложить от полумиллиона и больше.

Интересно, что Ким берется далеко не за все рекламные контракты. Она сознательно отклоняет предложения крупных мировых брендов, поскольку не хочет, чтобы ее имя и лицо были закреплены в сознании пользователей за каким-то конкретным продуктом.

Также женщина отказывается от выгодных предложений по идейным соображениям. Недавно она отклонила контракт известной американской марки обуви. Причина оказалась банальной. Это были конкуренты компании Канье Уэста. Цифра в чеке с шестью нулями не заставила Ким передумать. В благодарность за это супруг подарил ей точно такую же сумму.

Интересно, что сейчас Ким Кардашьян намерена постепенно отходить от социальных сетей. Девушка, которая стала известна благодаря реалити-шоу и интернету, хочет направить свою популярность в совершенно другое русло. Она все больше проявляет социально-политическую активность. Например, недавно Ким встречалась с Дональдом Трампом и обсуждала новую законодательную инициативу относительно тюрем.

Краткая информация о Ким Кардашян

Имя: Ким Кардашян

День рождения: 21.10.1980

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 157 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: фотомодель, актриса, дизайнер

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0 Не нравится 0 Нравится 07.05.2019 Теги: Ким Кардашян

А вы считаете завышенным ценник звезд инстаграм на рекламу? 2  

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