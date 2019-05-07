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Подписчики Дианы Шурыгиной в Инстаграм осудили ее за откровенное фото


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Прославившаяся после оглашения скандальной истории с изнасилованием Диана Шурыгина продолжает время от времени эпатировать публику своим поведением. То она на всю страну выясняет отношения с супругом Андреем Шляниным, то публикует откровенные фотографии в своем микро-блоге. Как, например, сделала вчера.

По каким-то причинам накануне Диане очень захотелось порассуждать на тему идеальных отношений после свадьбы. И девушка даже придумала (или откуда-то списала) несколько актуальных советов, которыми тут же поспешила поделиться со своими фолловерами. В числе прочего она рассказывала о взаимном уважении, личном пространстве, разделении обязанностей, компромиссах, любви и других важных, по ее мнению, в семейной жизни вещах. И все бы ничего, но делала это Диана под фотографией, которая многим подписчикам показалась излишне откровенной.

На снимке, где были запечатлены Шурыгина и ее супруг, девушка предстала полуобнаженной. Нет, к камере она сидела спиной, и ничего лишнего любопытным не показала. Однако хейтерам и этого оказалось достаточно, чтобы накинуться на Диану с критикой. И в первую очередь они стали удивляться тому, как Андрей вообще допускает подобные фото в Инстаграме жены: "Понятно, что муж хочет тобой похвастаться, но стоит думать головой - она тебя позорит", "Как муж разрешает это выкладывать", "Что муж, что она не думают головой", - писали возмущенные пользователи социальной сети. Но некоторые зашли дальше и упрекнули Диану в том, что она по-прежнему продолжает вести себя пошло, что однажды уже привело ее к неприятностям. "Что ты опять оголилась? Так и тянет за старое взяться?", - написал один из возмущенных подписчиков девушки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИДЕАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ⠀ ⠀ Это не миф! Те, кто говорят, что это невозможно, просто не хотят стараться🌝⠀ ⠀ Многие ошибочно думают, что после свадьбы можно расслабиться - «ну а что, он/она уже никуда не денется!». ⠀ ⠀ Брак, как и любые взаимоотношения, нужно всегда поддерживать и не пускать на самотек. ⠀ ⠀ Над отношениями нужно работать! И сейчас я расскажу о самых важных, на мой взгляд, моментах: ⠀ ⠀ 💗 компромиссы - это важно. ⠀ Не нужно доказывать с пеной у рта кто прав, а кто виноват. В любой ситуации можно найти решение, которое устроит обоих. ⠀ ⠀ 💗 давайте вашей второй половинке больше свободы. ⠀ Да, вы пара и круто, если делаете все вместе. Но всем иногда хочется побыть наедине с собой. Нельзя отнимать у человека эту возможность.⠀ ⠀ 💗 ни в коем случае нельзя расслабляться и переставать следить за собой! ⠀ Это относится как к девушкам, так и к мужчинам(!). Ты же хочешь видеть рядом с собой ухоженного любимого человека, верно? ⠀ ⠀ 💗 заранее договориться кто что делает по дому. Чтобы перед горой грязной посуды не спорить, кто ее будет мыть. ⠀ ⠀ 💗 муж/жена - твоя семья. ⠀ Мама, папа, бабушка, брат и тд, несомненно, важные для тебя люди. Но теперь твоя настоящая семья - жена/муж и ваши дети. ⠀ Нельзя позволять родственникам вмешиваться в ваши отношения и диктовать свои правила в них. (Да и другим посторонним людям❌). ⠀ ⠀ 💗 уважайте друг друга. ⠀ Ты можешь не понимать интересов мужа/жены, но уважать и принимать их нужно. ⠀ ⠀ 💗 показывайте свою любовь. ⠀ Брак - это не конечная точка. Не прекращайте ходить за ручку на свидания, дарить подарки без повода и и просто заботиться друг о друге. ⠀ ⠀ Всем любви❤⠀ ⠀ А сколько вы уже вместе со своей второй половинкой?

Публикация от ЛИЧНЫЙ БЛОГ (@shurygina_vlog)

Не меньше людей отнеслись негативно и к содержанию самого поста. Многим казалось полным абсурдом то, что Шурыгина, "прославившаяся благодаря липовому изнасилованию" и еще недавно отличавшаяся достаточно легкомысленным поведением, раздает советы о том, как надо вести себя в браке. Начинающему блогеру советовали прожить с супругом хотя бы пять-десять лет и родить ребенка, прежде чем делиться опытом с другими.

Краткая информация о Диане Шурыгиной

Имя: Диана Шурыгина

Отчество: Алексеевна

День рождения: 12.06.1999

Возраст: 19 лет

Место рождения: Ульяновск

Рост: 168 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: публичная персона

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20 Не нравится 5 Нравится 07.05.2019 Теги: Диана Шурыгина

А что вы думаете о таких снимках в социальных сетях? 5  

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  • Тихонова И.А. Москва / 07.05.19 21:55
    -
    5
    +
    Даааа, без году неделю замужем, а уже советы раздает. Шурыгина. Диана. Та, которая "прославилась" на всю страну после пьяной вечеринки в провинции. Наверное, я безнадежно отстала от этой жизни... Но что меня еще больше шокировало, так это ее 460 с лишним тысяч подписчиков. Зачем этим людям нужна не очень порядочная девочка? Чему та молодежь, которая в большинстве своем на нее подписана, хочет у Дианы научиться? И вот еще что страшно: среди прочих комментаторов очень много тех, кто всерьез восхищается Шурыгиной. Да раньше бы после такого девушка из дома постеснялась выходить. А сейчас изнасилование=популярность.
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  • Нина / 07.05.19 19:05
    -
    0
    +
    Ну, что! Ещё пару годков и начнёт собирать семинары и лекции на тему отношений между мужчиной и женщиной, вера в себя.
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  • 121212 / 07.05.19 17:42
    -
    4
    +
    Вроде и ничего такого в фотографии нет, что она выставила, но смотреть все равно неприятно. Такие снимки надо в семейном архиве держать. Но, нашим знаменитостям и блогерам этого не объяснишь. За зафетные лайки и комменты они все покажут, если бы можно было.
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  • Татьяна Тольятти / 07.05.19 16:12
    -
    6
    +
    В этом вся Шурыгина, тут нечему удивляться. И нет смысла ждать высокой морали у человека, которая заявила на все страну, что будучи несовершеннолетней напилась на вписке, а потом якобы подверглась изнасилованию.
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