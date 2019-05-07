Подписчики Дианы Шурыгиной в Инстаграм осудили ее за откровенное фото

Прославившаяся после оглашения скандальной истории с изнасилованием Диана Шурыгина продолжает время от времени эпатировать публику своим поведением. То она на всю страну выясняет отношения с супругом Андреем Шляниным, то публикует откровенные фотографии в своем микро-блоге. Как, например, сделала вчера.

По каким-то причинам накануне Диане очень захотелось порассуждать на тему идеальных отношений после свадьбы. И девушка даже придумала (или откуда-то списала) несколько актуальных советов, которыми тут же поспешила поделиться со своими фолловерами. В числе прочего она рассказывала о взаимном уважении, личном пространстве, разделении обязанностей, компромиссах, любви и других важных, по ее мнению, в семейной жизни вещах. И все бы ничего, но делала это Диана под фотографией, которая многим подписчикам показалась излишне откровенной.

На снимке, где были запечатлены Шурыгина и ее супруг, девушка предстала полуобнаженной. Нет, к камере она сидела спиной, и ничего лишнего любопытным не показала. Однако хейтерам и этого оказалось достаточно, чтобы накинуться на Диану с критикой. И в первую очередь они стали удивляться тому, как Андрей вообще допускает подобные фото в Инстаграме жены: "Понятно, что муж хочет тобой похвастаться, но стоит думать головой - она тебя позорит", "Как муж разрешает это выкладывать", "Что муж, что она не думают головой", - писали возмущенные пользователи социальной сети. Но некоторые зашли дальше и упрекнули Диану в том, что она по-прежнему продолжает вести себя пошло, что однажды уже привело ее к неприятностям. "Что ты опять оголилась? Так и тянет за старое взяться?", - написал один из возмущенных подписчиков девушки.

Не меньше людей отнеслись негативно и к содержанию самого поста. Многим казалось полным абсурдом то, что Шурыгина, "прославившаяся благодаря липовому изнасилованию" и еще недавно отличавшаяся достаточно легкомысленным поведением, раздает советы о том, как надо вести себя в браке. Начинающему блогеру советовали прожить с супругом хотя бы пять-десять лет и родить ребенка, прежде чем делиться опытом с другими.