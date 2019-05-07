В последнее время Дженнифер Энистон часто становится героиней новостных сводок. Женщина, которая дважды была разведена и так и не обзавелась детьми, прекрасно выглядит. Она следит за собой, востребована в карьере и продолжает радоваться жизни. Неудивительно, что именно Энистон стала героиней нового номера "Harper’s Bazar".

На обложке глянца актриса появилась в роскошном платье, расшитом пайетками. Интересное асимметричное декольте и крой наряда прекрасно подчеркнули фигуру актрисы. Выглядела Дженнифер роскошно. Это отметили многие пользователи сети.

Не менее интересной оказалась фотосъемка, сделанная для внутренних страниц журнала. Стилисты подобрали сразу несколько актуальных образов для Дженнифер:

слитный купальник с вырезами;

платье-пиджак длины мини и колготки в горошек.

Самым эффектным оказался лук топлесс. Стилисты надели на актрису только колготки с черными кожаными шортами.

Дженнифер рассказала, что подобная фотосессия нисколько ее не смутила. Она любит тело таким, какое оно есть. Энистон не стесняется демонстрировать его на публику, поскольку работает над физической формой в зале по 4 – 5 раз в неделю.

Она занимается с персональным тренером и отмечает, что в целом чувствует себя прекрасно. Правда, есть моменты, которые все-таки заставляют ее вспомнить о возрасте. Например, дает о себе знать старая травма колена. Из-за нее Дженнифер не может иногда так легко вскакивать с дивана, как раньше, или выполнять другие резкие движения.

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В интервью журналу Энистон рассказала, что сейчас она одна, но при этом открыта для новых отношений. Времени на знакомства с мужчинами из-за занятости у нее практически нет. Впрочем, целенаправленно партнера она себе не ищет. Женщина пояснила, что все отношения в ее жизни начинались спонтанно.