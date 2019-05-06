Российские звезды отреагировали на трагедию в Шереметьево с самолетом Superjet 100

Трагедией закончился вчера полет авиалайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск. По предварительным данным в самолет ударила молния, из-за чего он был вынужден экстренно вернуться на землю. Но совершить мягкую посадку пилотам не удалось и воздушное судно загорелось. Пожар распространился по фюзеляжу с огромной скоростью и в считанные минуты пламенем уже были охвачены крылья, двигатели и задняя часть. По данным Следственного Комитета на борту погибли 41 человек. Очень бурно на произошедшее отреагировали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Тут же в их микро-блогах начали появляться слова соболезнования людям, потерявшим близких в этой нелепой авиакатастрофе.

Одной из первых на трагедию обратила внимание певица и телеведущая Ольга Бузова, написавшая в своем Инстаграм слова поддержки, а также возмутившаяся тем, что рядом с горящим самолетом не оказалось ни одной пожарной машины и скорой помощи. "Бедные люди! Как вообще возможно, что в 21 веке случилось такое! Где пожарные машины? Где? Почему не тушат огонь? Почему людям никто не помогает? Что вообще происходит?!", - возмущалась теледива.

Разразился негодованием и актер Андрей Гайдулян, призвавший остановить полеты SSJ-100. По его словам, никто уже не хочет летать на этом самолете, так как все знают, что он является наименее безопасным из всего парка Аэрофлота. "Что еще должно произойти, чтобы остановить полеты на "Сухом Суперджете"? Все страны уже отказались от использования этого "аппарата". Так почему же мы должны летать на этом?! " - негодовал артист. При этом он подчеркнул, что совершенно не поверил в версию с молнией. Абсолютно солидарна оказалась с Гайдуляном и Кристина Орбакайте, рассказавшая в свете случившегося, что совсем недавно самолет Sukhoi Superjet 100, на котором она летела в Белгород, сумел совершить посадку в аэропорту только со второй попытки.

А вот певица Алена Апина и вовсе стала свидетельницей страшной трагедии с авиалайнером. На своей страничке в Инстаграм она одна из первых выложила видео горящей машины со словами, что за 30 лет самолетной жизни впервые оказалась так близко к подобному происшествию.

Глубоко опечален случившимся и поп-король российской сцены Филипп Киркоров. В своем микро-блоге артист написал, что страшная новость застала его на Святой Земле, в Израиле, где он вместе с Сергеем Лазаревым готовится к Евровидению. И теперь певец буквально не может думать ни о чем другом, кроме как о погибших в авиакатастрофе детях.

Также выразить свои соболезнования поспешили Сергей Лазарев, Юлия Савичева, Игорь Николаев, Анастасия Волочкова, Анна Семенович, Николай Валуев, Евгений Папунаишвили, Андрей Малахов, Юлия Ковальчук и многие другие знаменитости.