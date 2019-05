Российские звезды отреагировали на трагедию в Шереметьево с самолетом Superjet 100

Вчера выдался невероятно насыщенный на PRE евровизионные события денёк! Все началось с шоу Андрея Малахова @malakhov007 «ПРЯМОЙ ЭФИР» на канале Россия @tvrussia , где в кругу друзей и гостей в студии @guberniev_dmitry @vladtopalovofficial @verberalla @volochkova_art @elenapindzhoyan @gurtskayadiana_official_group @artur_gasparyan_mk @lenakatina и других ,провожали Сергея Лазарева @lazarevsergey на ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 в Израиль , ну и заодно, по уже сложившейся традиции отметили мой День Рождения( по законам телевидения чуть раньше), а все это вы сможете увидеть уже 30 апреля ( в мой ДР) на канале Россия, так же как и мой требьют в 23.00 того же дня на Канале «РОССИЯ», ну а вечером мы уже встречали с Сергеем страны и участников конкурса Евровидения, из 10 стран -ИСПАНИИ, ХОРВАТИИ, МОНТЕНЕГРО, МОЛДОВЫ, БЕЛАРУСИ,ЧЕХИИ,ДАНИИ, АВСТРИИ , ИРЛАНДИИ и АНГЛИИ,которые приехали к нам на ЕВРОПАТИ и на промо тур. Был чудесный вечер и по моему всем он очень понравился. И конечно наша команда «DREAM TEAM” , правда в неполном составе - @iliaskokotos и @dimitriskontopoulos и наша песня , написанная мной и Димитрисом -«SCREAM”” специально для Евровидения @eurovision . @leonorajepsen @dmolgroup_official @odobesco_anna @zena__official @lakemalawimusic @rokoblazevic_official @miki.ot2018 @itsmichaelrice_ it was really nice meeting you all!Thank you for visiting Moscow!! I hope you had a great time here. @paendamusic @sar_ious @nevenabozovicofficial ! Looking forward to meeting you in Tel Aviv #Eurovision #Denmark #Montenegro #Ireland #Serbia #Spain #UnitedKingdom #Belarus #Moldova #CzechRepublic #Croatia #Austria #Russia Пожелайте нам удачи! Look by @givenchyofficial #eurovision #сергейлазарев #филиппкиркоров #lazarev #sergeylazarev #eurovision2019 #prepartyeurovision2019 #russia #birthday #деньрождения

