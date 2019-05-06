Топалов и Тодоренко показали, как выглядят их фигуры на самом деле

Влад Топалов вместе со своей супругой Региной Тодоренко на майские праздники отправился отдыхать в Турцию. Пара наслаждается отдыхом, купаясь в море и бассейне. В своем микроблоге Влад опубликовал фотографию прямо с пляжа. На снимке он запечатлен в плавательных шортах, торс его при этом полностью обнажен.

Влад пытался позировать так, чтобы продемонстрировать мышцы и пресс с кубиками, но ничего не вышло. Их практически нет. Своей нынешней физической формой артист недоволен. Об этом он сам рассказал подписчикам.

Топалов написал, что в течение всей зимы не придерживался строго рациона питания. В его меню часто входили чипсы, жареная картошка, хлебобулочные изделия и торты. Все это отразилось на фигуре.

Певец заверил фолловеров, что исправится и приведет себя в форму. Интересно, что поклонники Влада, не заметили ничего страшного на фото. Многие написали, что изменения в фигуре не критические. Артист всего лишь потерял немного мышечной массы, а лишних килограммов в виде отложений на боках или большого живота наесть так и не успел.

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Регина также как и муж недовольна своей фигурой, и честно признается, что хотела ее отретушировать. Любовь супруга и понимание, что она совсем недавно стала мамой, заставили артистку выбрать из всех фото, сделанных на пляже, лучшее, и опубликовать его как есть.

Молодые родители часто общаются с подписчиками и рассказывают, что наличие ребенка заставило их немного по-другому смотреть на вещи и изменить свой распорядок дня. Теперь их будит сын и иногда делает это слишком рано.

Так, на отдыхе Топалов опубликовал видео, в котором ребенок ползает по нему. Происходит все это в пять утра. В ролике Регина и Влад запечатлены сонными, без грима, макияжа и фильтров.