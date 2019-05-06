У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. Счастливое событие произошло сегодня утром и изначально о нем сообщили в официальном Инстаграм-аккаунте герцога и герцогини Сассекских. Причем вполне достаточно было взглянуть на оформление поста, чтобы понять, что у королевской четы родился мальчик.
"Мы рады сообщить, что у герцога и герцогини сегодня утром 6 мая 2019 года в 05 часов 26 минут родился ребенок. Мальчик. Сын их Королевских Высочеств весит 7 фунтов 3 унции (3260г)", -написали представители семьи. -"Герцогиня и ребенок здоровы. Королевская пара благодарит общественность за волнение и поддержку в эти особенные дни". Более же подробная информация пока не разглашается, хотя в конце послания было обещано, что со временем будут раскрыты и другие детали этого счастливого события.
А чуть позже уже в интервью журналистам принц Гарри признался, что это был самый необычный опыт, который ему только довелось пережить, ведь он лично присутствовал на родах. Мужчина заявил, что очень гордится Меган, так как она справилась со своей задачей более чем прекрасно. Но вот имя ребенка новоиспеченный отец пока не сообщил, якобы оно еще не выбрано. Общественность ожидает, что это произойдет в течение ближайших 48 часов, как было с детьми принца Уильяма и герцогини Кэтрин.
Напомним, что сын Меган Маркл и Гарри окажется лишь седьмым в очереди на британский престол. Непосредственно перед ним находится его отец, которого опережают дети Уильяма.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится пара принц Гарри и Меган Маркл? 5
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Маьильда / 07.05.19 02:16Не знаю. Здоровье малышу. Но, Меган мне глубоко неприятная. Чванливая простолюдинка. Гены на дороге не валяются. Мутная семейка, истеричная Меган с"угрожающим" воспитанием и не стабильной головой. И все время к себе своими закидонами привлекает.
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Ежевика / 06.05.19 22:17Очень красивая пара. Искренне за них радуюсь. Хоть у кого-то все хорошо.
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Роза Львовна / 06.05.19 22:07Я только надеюсь, что у нас из этого целое событие делать не будут. Ну и что с того, что Маркл родила. Пусть британцы радуются, пишут и говорят везде об этом событии, это их праздник. А у нас в стране очередная трагедия. Из-за человеческой жадности люди ни в чем не повинные страшной смертью погибли.
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Анна П. / 06.05.19 21:26Долго, долго она ходила. Говорили все, что в апреле родить должна, а по факту дотянули до мая. Но, главное, что свершилось. Поздравляю.
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И.К. / 06.05.19 19:09Ну, наконец-то свершилось)) Поздравляю! Здоровья маме и малышу.