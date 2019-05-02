Самбурская возмущена: «Первый канал» вырезал ее выступление из эфира

На сцене Кремлевского дворца 20 апреля состоялся концерт в рамках вручения премии «Шансон года». Наряду с уже признанными знаменитостями исполняла песню Настасья Самбурская. Девушка недавно уволилась из театра на Малой Бронной и уже говорила своим поклонникам, что собирается податься в певицы.

В качестве репертуара Самбурская выбрала не поп-музыку, а шансон. В ее арсенале на сегодняшний день есть шесть песен. Талант артистки слушатели оценили. Она победила в номинации «Открытие года».

Трансляция концерта состоялась в эфире «Первого канала». С удивлением для себя Анастасия обнаружила, что ее выступление вырезали. Этот факт возмутил начинающую исполнительницу. Когда она стала выяснять причину, оказалось, что музыкальный директор канала Юрий Аксюта испытывает к Самбурской неприязнь. По этой причине и было принято решение не ставить ее номер в эфирную версию концерта.

Это уже не первый конфликт актрисы с представителями федерального канала. В первый раз недовольство со стороны Самбурской возникло, когда она принимала участие в шоу «Без страховки». Выполняя сложный трюк, актриса травмировала обе ноги. В течение 3 недель ей пришлось восстанавливаться. Для этого актриса взяла перерыв в работе. Первый канал отказался возместить ей понесенные потери и погасить медицинские расходы.

В следующий раз Настасье предложили принять участие в шоу «Три аккорда», причем сделать это бесплатно. Самбурская отказалась от подобного предложения. Такое отношение к артистам со стороны «Первого канала» ей не нравится. Актриса считает, что звезд используют как «пушечное мясо». Мириться с этим артистка не намерена.

Настасья уверенна, что в дальнейшем подобное будет происходить, и поэтому намерена привлечь внимание общественности к вопиющему факту. Представители канала пока никак не комментировали ситуацию.