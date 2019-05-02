Самбурская возмущена: «Первый канал» вырезал ее выступление из эфира
0 0
На сцене Кремлевского дворца 20 апреля состоялся концерт в рамках вручения премии «Шансон года». Наряду с уже признанными знаменитостями исполняла песню Настасья Самбурская. Девушка недавно уволилась из театра на Малой Бронной и уже говорила своим поклонникам, что собирается податься в певицы.
В качестве репертуара Самбурская выбрала не поп-музыку, а шансон. В ее арсенале на сегодняшний день есть шесть песен. Талант артистки слушатели оценили. Она победила в номинации «Открытие года».
Трансляция концерта состоялась в эфире «Первого канала». С удивлением для себя Анастасия обнаружила, что ее выступление вырезали. Этот факт возмутил начинающую исполнительницу. Когда она стала выяснять причину, оказалось, что музыкальный директор канала Юрий Аксюта испытывает к Самбурской неприязнь. По этой причине и было принято решение не ставить ее номер в эфирную версию концерта.
Это уже не первый конфликт актрисы с представителями федерального канала. В первый раз недовольство со стороны Самбурской возникло, когда она принимала участие в шоу «Без страховки». Выполняя сложный трюк, актриса травмировала обе ноги. В течение 3 недель ей пришлось восстанавливаться. Для этого актриса взяла перерыв в работе. Первый канал отказался возместить ей понесенные потери и погасить медицинские расходы.
В следующий раз Настасье предложили принять участие в шоу «Три аккорда», причем сделать это бесплатно. Самбурская отказалась от подобного предложения. Такое отношение к артистам со стороны «Первого канала» ей не нравится. Актриса считает, что звезд используют как «пушечное мясо». Мириться с этим артистка не намерена.
Сегодня на первом канале коказали премию "Шансон года", 20 апреля, в Кремлёвском дворце, я получила в номинации "Открытие" и спела со сцены “Алёша, Ша!". Почему я об этом нескромно рассказываю? Просто из телеверсии меня вырезали. Только что, позвонил и сообщил менеджер. Причина? Личная неприязнь музыкального директора канала (пора переименовать в диктатора)! То есть, я не нравлюсь одному человеку и он решает, что все вы не увидите моего выступления, хотя премию присуждают по итогам народного голосования, а значит, слушателям моя песня понравилась! @iuriiaksiuta siuta, знаю, вы не впервые принимаете такие, унизительные для артистов решения. Знаю, это точно повторится, раз не нравлюсь, просто я не из тех, кто будет молчать о несправедливости. Думаю, это те самые последствия, о которых меня предупреждали, когда я оказалась БЕСПЛАТНО сниматься в шоу "Три аккорда". Феодальные отношения простираются дальше: в результате моего участия в шоу первого канала "Без страховки" (2015), когда я повредила обе ноги и на три недели выпала из рабочего процесса, канал даже не предложил погасить мои медицинские счета. Артисты для вас просто пушечное мясо и мне надоело с этим мириться! Я вложила много, душевных и не только, сил в выступление на Шансоне и по-моему, неплохо выступила???? поддержите пожалуйста 😞
Настасья уверенна, что в дальнейшем подобное будет происходить, и поэтому намерена привлечь внимание общественности к вопиющему факту. Представители канала пока никак не комментировали ситуацию.
Краткая информация о Настасье Самбурской
Имя: Настасья Самбурская
Отчество: Аниславовна
День рождения: 01.03.1987
Возраст: 32 года
Место рождения: Приозерск, Ленинградская обл.
Рост: 177 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, руководство «Первого канала» поступило правильно? 4
-
#ВАнЯ UZBEKISTON / 02.05.19 23:30НАСТАСЬЯ ТЫ МОЛОДЕЦ! СКАЖИ ИМ - АЛЁША,ША!!! ))) ДЕРЖИ ХВОСТИК ТРУБОЙ И НАПЛЮЙ! КОГДА НИБУДЬ ОНИ САМИ БУДУТ ПРОСИТЬ О ВСТРЕЧЕ И ПРЕДЛАГАТЬ ВСЁ НА СВЕТЕ...ПРОСТО ОНИ ЗАЖРАЛИСЬ И ПОТЕРЯЛИ ЧУВСТВО МЕРЫ - ОБЫЧНОЕ ДЕЛО ДЛЯ ГЛУПЕЮЩИХ И ЖИРЕЮЩИХ МОЗГАМИ И НЕМОЩНЫМ ТЕЛЬЦЕМ ИНДИВИДУУМОВ ВОЗОМНИВШИХ СЕБЯ ВСЕСИЛЬНЫМИ...АЛЁША,ША!)))
-
#вАнЯ UZBEKISTON / 02.05.19 23:21ПРАВДА НЕ НУЖНА НИ ЭТОМУ ЛЖИВОМУ НАСКВОЗЬ И ПРОДАЖНОМУ ГОСУДАРСТВУ НИ ТЕМ БОЛЕЕ ПРОДАЖНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ ПОПУЛЯРИЗИРУЮЩЕМУ ЭТУ ВЛАСТЬ, РАЗНИЦА В ТОМ ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ НА ЭКРАНЕ И ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЖИЗНИ КАТАСТРОФИЧНА НО ВСЕ ПРОДОЛЖАЮТ ТРЯСТИСЬ ЗА СВОИ ПОГАНЫЕ ШКУРЫ МЕСТА И ДЕНЬГИ!!! - ПРАВДА ЭТИМ ВЫРОДКАМ НАЗЫВАЮЩИХ СЕБЯ ЛЮДЬМИ НЕ НУЖНА!!!
-
Лотоss / 02.05.19 23:20Думаю, рановато она себя звездой объявила. Я, например, "Универ" не смотрела, посещать московские театры не имею возможности, поэтому про Самбурскую узнала исключительно из скандальной прессы, и для меня она ничем, кроме скандалов то ли с Собчак. то ли с Бузовой, ничем не знаменита. Наверное, прежде чем славиться скандалами и ролью в одном сериале, стоило бы побольше поработать на "звезду", тогда могла бы диктовать, а пока - никто и звать никак, а ведёт себя, видимо, именно как звезда, вот людей и раздражает. Я против неё ничего не имею, просто не знаю её толком.
-
WTF / 02.05.19 11:58Очень интересно. Она ушла из «Универа», толком нигде не снимается, с театра ее выставили, на Первом вырезают. Девица явно кому-то дорогу перешла.