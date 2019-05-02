Подписчики восхищены точеной фигурой Глюкозы в бикини
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На майские праздники Наталья Ионова вместе со своим супругом Александром Чистяковым и двумя дочками улетела на известный испанский курорт Марбелью. Это место семейная пара облюбовала давно. Отдых в Испании уже успел стать для них традицией.
Под жарким солнцем Наталья с супругом не просто загорают и купаются. Муж и жена любят активно проводить время, а компанию им составляют не менее звездные соседи по вилле. В этом году это Лева из группы «Би 2», актер Леонид Барац и режиссер Марюс Вайсберг.
В первый день мая звезды решили устроить небольшой турнир по пляжному волейболу. Наталья в мужской компании играть не стала. Вместо этого она активно поддерживала мужчин, щеголяя возле площадки в купальнике белого цвета.
Ретро модель бикини на фигуре Глюкозы сидела идеально. Это отметило большинство подписчиков. Они оставили десятки лестных комментариев на странице исполнительницы. К подобным комплиментам со стороны фанатов Ионова уже давно привыкла.
Певица входит в число самых привлекательных персон российского шоу бизнеса. Свои точеные формы Наталья умеет грамотно подчеркивать. Умение правильно подобрать одежду она демонстрирует не только на красных дорожках, но и на отдыхе. Держать себя в тонусе Глюкозе помогает питание, спорт и йога.
Краткая информация о Глюкозе
Имя: Глюкоза
Отчество: Ильинична
День рождения: 07.06.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: г. Сызрань
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А вам нравится, как выглядит Наталья Ионова? 3
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Морковка / 02.05.19 17:17Хорошего ей суда всё таки Фадеев подогнал. Ну и мозги вправил. Объяснил, что у девочки Глюкозы срок короткий. А мужик с достатком ценность. Вёл себя только правильно и всё у тебя будет хо-ро-шо.
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Ермакова С. / 02.05.19 13:41Одна из самых приятных в нашем шоу-бизнесе звезд. Нет грязных скандалов, нормальная семья и действительно хорошая фигура.
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ВанО / 02.05.19 09:37Класс! Вот так и должны проходить майские праздники, а не все эти шашлыки под алкоголь по лесам!
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