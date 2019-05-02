Подписчики восхищены точеной фигурой Глюкозы в бикини

На майские праздники Наталья Ионова вместе со своим супругом Александром Чистяковым и двумя дочками улетела на известный испанский курорт Марбелью. Это место семейная пара облюбовала давно. Отдых в Испании уже успел стать для них традицией.

Под жарким солнцем Наталья с супругом не просто загорают и купаются. Муж и жена любят активно проводить время, а компанию им составляют не менее звездные соседи по вилле. В этом году это Лева из группы «Би 2», актер Леонид Барац и режиссер Марюс Вайсберг.

В первый день мая звезды решили устроить небольшой турнир по пляжному волейболу. Наталья в мужской компании играть не стала. Вместо этого она активно поддерживала мужчин, щеголяя возле площадки в купальнике белого цвета.

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Ретро модель бикини на фигуре Глюкозы сидела идеально. Это отметило большинство подписчиков. Они оставили десятки лестных комментариев на странице исполнительницы. К подобным комплиментам со стороны фанатов Ионова уже давно привыкла.

Певица входит в число самых привлекательных персон российского шоу бизнеса. Свои точеные формы Наталья умеет грамотно подчеркивать. Умение правильно подобрать одежду она демонстрирует не только на красных дорожках, но и на отдыхе. Держать себя в тонусе Глюкозе помогает питание, спорт и йога.