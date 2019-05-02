В жизни певицы Аслу, кажется, началась черная полоса. Мало того, что артистку обвиняют в том, что она якобы нечестным путем добилась победы для своей дочери Микеллы на шоу "Голос. Дети", так теперь еще и телеканал "Россия-1" отстранил ее от участия в трансляции международного музыкального конкурса "Евровидение-2019".

Еще некоторое время назад канал "Россия-1" официально подтверждал, что честь оглашать результаты конкурса в прямом эфире досталась именно Алсу. Однако буквально вчера в Сети появилась информация, что кандидатуру певицы внезапно отклонили, и вместо нее подсчитывать баллы и озвучивать имена участников будет Иван Бессонов - виртуозный пианист, ставший в 2018 году победителем на конкурсе Eurovision Young Musicians.

При этом руководство телеканала не называет причину, по которой произошла смена ведущих. Однако поклонники Алсу подозревают, что все дело в скандальной победе ее дочери в шестом сезоне детского "Голоса". Впрочем, по другой информации, которая была опубликована на сайте издания "Комсомольская правда", певица Алсу и сама не планировала принимать участие в "Евровидение-2019". И в первую очередь потому, что она является мамой троих детей и просто не может позволить себе ночные съемки. Помимо этого "КП" сообщает, что именно на этот день, когда состоится конкурс, у исполнительницы назначено выступление в одной из стран СНГ. Хотя чуть ранее ее директор официально подтверждала участие Алсу в трансляции шоу.

В настоящее же время все поклонники и хейтеры певицы ждут от нее хоть каких-нибудь комментариев относительно победы Микеллы в "Голосе. Дети". Однако пресс-секретарь исполнительницы заявила, что Алсу пока не готова отвечать на многочисленные нападки, так как находится в морально подавленном состоянии. Но когда-нибудь она решится и обязательно ответит всем злопыхателям. Тем более, что певица категорически не согласна с той критикой и обвинениями, которые обрушились на нее и Микеллу и уверена, что победа ее дочери абсолютно заслуженная.

Напомним, что музыкальный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в израильском городе Тель-Авив, и нашу страну на нем будет представлять Сергей Лазарев с песней "Крик".