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Телеканал "Россия-1" отстранил Алсу от трансляции "Евровидения"


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В жизни певицы Аслу, кажется, началась черная полоса. Мало того, что артистку обвиняют в том, что она якобы нечестным путем добилась победы для своей дочери Микеллы на шоу "Голос. Дети", так теперь еще и телеканал "Россия-1" отстранил ее от участия в трансляции международного музыкального конкурса "Евровидение-2019".

Еще некоторое время назад канал "Россия-1" официально подтверждал, что честь оглашать результаты конкурса в прямом эфире досталась именно Алсу. Однако буквально вчера в Сети появилась информация, что кандидатуру певицы внезапно отклонили, и вместо нее подсчитывать баллы и озвучивать имена участников будет Иван Бессонов - виртуозный пианист, ставший в 2018 году победителем на конкурсе Eurovision Young Musicians.

При этом руководство телеканала не называет причину, по которой произошла смена ведущих. Однако поклонники Алсу подозревают, что все дело в скандальной победе ее дочери в шестом сезоне детского "Голоса". Впрочем, по другой информации, которая была опубликована на сайте издания "Комсомольская правда", певица Алсу и сама не планировала принимать участие в "Евровидение-2019". И в первую очередь потому, что она является мамой троих детей и просто не может позволить себе ночные съемки. Помимо этого "КП" сообщает, что именно на этот день, когда состоится конкурс, у исполнительницы назначено выступление в одной из стран СНГ. Хотя чуть ранее ее директор официально подтверждала участие Алсу в трансляции шоу.

В настоящее же время все поклонники и хейтеры певицы ждут от нее хоть каких-нибудь комментариев относительно победы Микеллы в "Голосе. Дети". Однако пресс-секретарь исполнительницы заявила, что Алсу пока не готова отвечать на многочисленные нападки, так как находится в морально подавленном состоянии. Но когда-нибудь она решится и обязательно ответит всем злопыхателям. Тем более, что певица категорически не согласна с той критикой и обвинениями, которые обрушились на нее и Микеллу и уверена, что победа ее дочери абсолютно заслуженная.

Напомним, что музыкальный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в израильском городе Тель-Авив, и нашу страну на нем будет представлять Сергей Лазарев с песней "Крик".

Краткая информация об Алсу

Имя: Алсу

Отчество: Ралифовна

День рождения: 27.06.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Бугульма, Татарская АССР

Рост: 172 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певица, актриса

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8 Не нравится 5 Нравится 02.05.2019 Теги: Алсу

А как вы думаете, есть ли у Сергея Лазарева шансы выиграть "Евровидение"? 6  

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  • Kroks / 02.05.19 23:09
    -
    0
    +
    Я не знаю, купили-не купили Микеле победу, пусть разбираются там. Но справедливости ради надо сказать, что голос у неё очень интересный, много красок, особенно в нижнем регистре, и она очень неплохо голосом владеет, это слышно в других её видео. Огромный минус песне, ну не катит такая песня на финал конкурса, она совершенно не выигрышная. Мальчик( Ержан Максим) торговал песнями, он музыкальный и голос красивый, но ставка там была сделана на абсолютный шлягер, где можно хорошо погорланить, что он хорошо умеет. В результате всем больше понятно классическое «Адажио», чем невнятная песня Началовой. Песню судили в итоге.
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  • Кира / 02.05.19 20:49
    -
    -1
    +
    А мне очень нравится наша песня в этом году. Думаю, у России есть все шансы на победу. А уж кто будет вести трансляцию - не важно, пусть хоть и Алсу, ничего против нее не имею.
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  • Александра / 02.05.19 16:49
    -
    -1
    +
    Отказывать от Алсу, как от ведущей во время трансляции - глупо. Зачем так унижать человека? Если действительно из-за "Голоса", то надо было сначала дождаться официальных результатов расследования, которое проводит канал, а уж потом принимать решения. Любят у нас обвинять голословно. А Сергею Лазареву искренне желаю удачи и победы на Евровидение.
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  • 456 / 02.05.19 16:17
    -
    4
    +
    Как всегда болеем за Россию! У Лазарева есть все шансы победить, он - молодец, и песня отличная. Комментарий ниже считаю полным абсурдом. Если человек не демонстрирует свою личную жизнь и не афиширует отношения с женщинами, это вовсе не значит, что он гей. И хватит уже вешать на людей ярлыки.
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  • фдштф / 02.05.19 14:57
    -
    -1
    +
    терпеть не могу этого козлетона Лазарева....всем понятно что вшоу-бизе правят ГЕИ...вот они и посылают этого бездаря поорать в конкурсе самодеятельности..ведь он яркий представитель секс-меньшинств в нашей стране....я обожаю стаса пьеху там и внешность и голос и талант и неповторимая манера исполнения
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  • Наталья / 02.05.19 14:29
    -
    4
    +
    Нет, думаю, не победим. Лазарев, конечно, молодец, и песня сильная. Но не победная.
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