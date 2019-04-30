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Алена Апина снялась в фотосессии в латексном комбинезоне


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В последнее время Алена Апина любит эпатировать поклоников и зрителей. Чаще всего она делает это с помощью смелых образов. Пользователи сети относятся к ним неоднозначно. Большинство людей сходятся во мнении, что с длиной и вырезами артистке следует быть аккуратнее. Певице подобные замечания нипочем. Свое отношение к чужой критике она еще раз наглядно продемонстрировала на днях.

В своем аккаунте Алена опубликовала небольшое видео с бэкстейджа. На съемочной площадке артистка была запечатлена в полностью облегающем тело латексном комбинезоне. Наряд артистки дополняли вставки из полупрозрачной сетки. Располагались они на ногах и в области декольте. Его глубокий вырез доходил до талии, а на спине и без того открытой модели костюма располагался вырез.

Подписчики посчитали, что наряд Алены слишком смелый и явно не соответствует ее возрасту, статусу и фигуре. Интересно, что комментарии недовольных фолловеров Апина удалила, оставив мнение только тех, кто похвалил ее за столь смелый наряд и выразил желание, чтобы женщина почаще публиковала подобные снимки.

Впрочем, сама артистка примерно такого курса и придерживается. Мини-шорты и платья она носит не только на отдыхе. В таком виде женщина с удовольствием позирует на дорожках различных светских мероприятий. Так, на концерте "Легенды Ретро FM" она появилась в кожаных мини-шортах и серебристых ботфортах.

В платьях и шортах такой же длины можно увидеть Апину и на сцене во время гастролей.

Краткая информация об Алене Апиной

Имя: Алена Апина

Отчество: Евгеньевна

День рождения: 23.08.1964

Возраст: 54 года

Место рождения: г. Саратов

Рост: 164 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица

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2 Не нравится 0 Нравится 30.04.2019 Теги: Алена Апина

Как вы считаете, Апиной стоит носить такие короткие платья и подобные провокационные костюмы? 2  

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