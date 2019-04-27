Больная онкологическим заболеванием Кристина Кузьмина задумалась о смерти

Поклонникам популярной актрисы Кристины Кузьминой давно известно, что знаменитость борется с онкологией. По этому поводу звезда дала интервью в программе «Судьба человека» и рассказала о том, что ее постоянно посещают мысли о смерти. Также она прокомментировала свое отношение к этому и сказала, что не боится умереть.

Известие о страшной болезни поступило в 2013 году, когда Кристина обратилась к медикам с жалобами на боли в груди. Врачи провели полное обследование, в ходе которого и обнаружили онкологию. Как предполагает сама актриса, причиной тому послужил сильный стресс, который она испытывала в то время.

В ходе лечения медикам удавалось добиться ремиссии. Результат был достигнут после нескольких операций. Кроме того, знаменитость прошла несколько курсов химиотерапии, которые должны были оказать ощутимый эффект. Однако Кристина не испытывает оптимистических прогнозов на этот счет и полагает, что ей все же не удалось победить онкологическое заболевание.

В передаче она поделилась своими сожалениями по поводу того, что слишком мало внимания уделяла своей дочери Агриппине из-за стремления построить карьеру, и о том, что могла сделать в прошлом определенные ошибки.