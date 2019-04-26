Костюм Снаткиной с глубоким декольте стал самым смелым нарядом на закрытии ММКФ

На состоявшемся накануне закрытии 41-го ММКФ звезды российского кино вновь появлялись на красной дорожке в интересных вечерних нарядах, стараясь перещеголять друг друга. Большинство пользователей сошлось во мнении, что Анне Снаткиной удалось затмить всех на этом мероприятии.

Актриса пришла на церемонию со своим супругом шоуменом Виктором Васильевым. Мужчина предпочел надеть классический костюм черного цвета и дополнил его галстуком-бабочкой.

Актриса выбрала наряд под стать мужу. На красной дорожке она появилась в брючном костюме, полностью декорированном мелкими пайетками. Наряд Снаткиной представлял собой модные в этом сезоне расклешенные брюки. Жакет она предпочла надеть на голое тело.

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Удивительно, но глубокий вырез пиджака не смотрелся на актрисе вульгарно. Все было в меру элегантно и со вкусом. Завершали образ актрисы гладко собранные на затылке волосы, крупные серьги и лодочки.

Также интересными и удачными пользователи назвали:

белоснежный костюм Марины Александровой;

платье с высоким разрезом Сати Казановой;

пудрового цвета наряд Юлии Хлыниной;

а также дополненное жакетом платье с воланами Альбины Джанабаевой.

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