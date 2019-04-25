По версии журнала People самой красивой женщиной планеты стала 47-летняя Дженнифер Гарнер
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На днях журнал People выпустил специальную версию издания, в которой опубликовал составленный на основе опросов читателей список самых красивых женщин мира. Удивительно, но первое место в нем заняла 47-летняя актриса Дженнифер Гарнер.
Она же дала интервью журналу и честно призналась, что никогда не считала себя красивой. В детстве родители ничего подобного ей не говорили, да и в юношеском возрасте она видела, что есть девочки намного красивее, чем она. Дженнифер особого значения внешней красоте никогда не придавала, и именно это позволило ей стать по-настоящему счастливой и успешной женщиной.
Два года назад актриса развелась с Беном Аффлеком. Расставание из-за наличия работы, социально-значимых проектов и троих детей особо ее не подкосило.
Гарнер и сейчас продолжает сниматься в фильмах, руководит компанией, производящей органические продукты, и принимает участие в делах благотворительной организации, оказывающей помощь детям.
Дженнифер признается, что блистает исключительно на съемочной площадке и на светских раутах. В обычной жизни она выглядит достаточно просто. Женщина любит носить удобные спортивные костюмы, собирает волосы в хвост и предпочитает полное отсутствие косметики на лице.
Актриса рассказала, что к своим 47 годам она так и не научилась делать качественный макияж. Как правило, ее красят визажисты и гримеры. Сама же она, приходя домой, с удовольствием смывает все с лица. Интересно, что в таком виде дети любят Дженнифер больше всего.
Краткая информация о Дженнифере Гарнер
Имя: Дженнифер Гарнер
День рождения: 17.04.1972
Возраст: 47 лет
Место рождения: г. Хьюстон, штат Техас, США
Рост: 175 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса, продюсер, режиссер
Фотографии
Фотографии
А вы считаете Дженнифер Гарнер по-настоящему красивой женщиной? 4
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Во! / 26.04.19 09:43Класс! Ни Губищ, ни грудищ, ни перигидроля!
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Антолина / 25.04.19 18:31Выборка читателей была сделана среди геев?
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Wellnes / 25.04.19 14:39Прекрасный пример современной и продвинутой женщины, которая понимает, насколько важна личность и собственное устойчивое душевное состояние.
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Юлия Николаевна / 25.04.19 12:56Ничего особенного нет. Краше видали.