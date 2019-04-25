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По версии журнала People самой красивой женщиной планеты стала 47-летняя Дженнифер Гарнер


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На днях журнал People выпустил специальную версию издания, в которой опубликовал составленный на основе опросов читателей список самых красивых женщин мира. Удивительно, но первое место в нем заняла 47-летняя актриса Дженнифер Гарнер.

Она же дала интервью журналу и честно призналась, что никогда не считала себя красивой. В детстве родители ничего подобного ей не говорили, да и  в юношеском возрасте она видела, что есть  девочки намного красивее, чем она. Дженнифер особого значения внешней красоте никогда не придавала, и именно это позволило ей стать по-настоящему счастливой и успешной женщиной.

Два года назад актриса развелась с Беном Аффлеком. Расставание из-за наличия работы, социально-значимых проектов и троих детей особо ее не подкосило.

Гарнер и сейчас продолжает сниматься в фильмах, руководит компанией, производящей органические продукты, и принимает участие в делах благотворительной организации, оказывающей помощь детям.

Дженнифер признается, что блистает исключительно на съемочной площадке и на светских раутах. В обычной жизни она выглядит достаточно просто. Женщина любит носить  удобные спортивные костюмы, собирает волосы в хвост и предпочитает полное отсутствие косметики на лице.

Актриса рассказала, что к своим 47 годам она так и не научилась делать качественный макияж. Как правило, ее красят визажисты и гримеры. Сама же она, приходя домой, с удовольствием смывает все с лица. Интересно, что в таком виде дети любят Дженнифер больше всего.

Краткая информация о Дженнифере Гарнер

Имя: Дженнифер Гарнер

День рождения: 17.04.1972

Возраст: 47 лет

Место рождения: г. Хьюстон, штат Техас, США

Рост: 175 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса, продюсер, режиссер

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2 Не нравится 2 Нравится 25.04.2019 Теги: Дженнифер Гарнер

А вы считаете Дженнифер Гарнер по-настоящему красивой женщиной? 4  

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