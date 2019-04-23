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Вандалы осквернили место захоронения Евгения Осина


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Приемная дочь Евгения Осина Анастасия решила на днях навестить могилу отчима. Тело мужчины захоронено на Троекуровском кладбище столицы. Когда девочка-подросток подходила к месту погребения, она увидела, что с могилой не все в порядке.

Как оказалось, вандалы сожгли установленный на ней крест и возложенные раннее венки и искусственные цветы. Все это сгорело дотла. На земле, полностью усыпанной пеплом, осталась целой лишь табличка с датой рождения и смерти, а также обугленный крест. По подкопам возле могилы стало понятно, что неизвестные пытались разрыть ее.

Узнав о произошедшем, журналисты обратились к вдове Евгения. Женщина пояснила, что уже в курсе этого печального события. Наталья рассказала, что примерно две недели назад она приезжала на могилу к артисту, и тогда все было в порядке. Со случившимся она намерена разобраться, однако сделает это на днях, ввиду собственной занятости по работе.

Общаясь с журналистами, женщина сделала неожиданное предположение. Вдова покойного высказала мнение, что не удивится, если все это окажется делом рук девушки, которая называет себя его приемной дочерью. Наталья пояснила, что Анастасия – любительница скандалов и подобная грязная история вполне может сойти за достойный предлог, чтобы пресса и дальше муссировала эту тему, упоминая, в том числе, и саму девушку.

Напомним, что артист погиб в ноябре 2018 года. К ранней смерти привела его пагубная привычка. Евгений злоупотреблял алкоголем и отказывался проходить лечение.

Когда стало известно о смерти певца, похоронные хлопоты взял на себя Андрей Разин. Он же выкупил место на Троекуровском кладбище. Интересно, что кладбище относится к элитным местам захоронения в Москве. За сохранностью могил и порядком здесь следят охранники.

Именно поэтому сейчас непонятно, как вообще могло произойти подобное. По словам знакомых покойного, полиция и охрана кладбища на данный момент уже оповещены и ведут разбирательства.

Краткая информация о Евгении Осине

Имя: Евгений Осин

Отчество: Викторович

День рождения: 04.10.1964

Возраст: 54 года

Место рождения: Москва

Рост: 168 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певец

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0 Не нравится 1 Нравится 23.04.2019 Теги: Евгений Осин

Как вы считаете, заявление вдовы о том, что могилу подожгла приемная дочь певца, имеет под собой основание? 1  

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  • Макс / 23.04.19 13:58
    -
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    Мутная история. Она подросток. Ему никто по факту. Он последние годы закладывал конкретно. Детей рядом с ним в последние годы замечено не было. Девочка по сути ходит на могилу к чужому дядьке-алкоголику. Вопрос – а мать-то ее где?!
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