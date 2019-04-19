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Из-за сложной операции Михалков не смог появиться на красной дорожке ММКФ


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Вчера состоялось открытие 41-го по счету Московского международного кинофестиваля. Представители киноиндустрии на красной дорожке появлялись в роскошных вечерних туалетах, правда, поеживаясь от холода, быстро убегали в зал.

Погода не радовала присутствующих теплом, но женщин это не останавливало. Актрисы появлялись в платьях, обнажающих руки, ноги и плечи. Скромнее были одеты представительницы семьи Михалковых. Самого режиссера с ними не было.

Президент фестиваля не смог присутствовать на мероприятии и встречать всех приглашенных гостей. Незадолго до открытия ММКФ мужчина появился на пресс-конференции. Режиссер пришел на встречу, опираясь на костыли. Никита Сергеевич пояснил, что из-за не так давно перенесенной травмы врачам пришлось сделать две операции на ноге.

Вмешательство было сложным и по состоянию здоровья длительное время находиться на ногах он не может. Также мужчина рассказал, что врачи запретили ему долго сидеть и стоять. На данный момент ему фактически приходится заново учиться ходить.

Михалков пояснил журналистам, что ранее проходящий в июне фестиваль был в 2018 году перенесен на холодный апрель, так как летом большинство артистов, режиссеров и продюсеров уезжают на курорты и собрать всех сложно.

Никита Сергеевич рассказал и о своем видении будущего кино в России. Он отметил, что ментальность российского зрителя достаточно специфическая. Создать местным режиссерам продукт наподобие «Игры престолов», который смотрели бы во всем мире, не удастся. Впрочем, тягу к соперничеству с западом Михалков также не понимает. Он отмечает, что это раньше было принято считать успехом появление наших работ на западных фестивалях. Однако сейчас стоило бы обратить внимание на развитие отечественного рынка и повышение качества своего кино в целом, а не отдельных картин.

Настоящим искусством Михалков назвал фильмы, которые хочется пересматривать снова. Ни к чему не обязывающие комедии, по мнению режиссера – низкопробные продукты.

Краткая информация о Никите Михалкове

Имя: Никита Михалков

Отчество: Сергеевич

День рождения: 21.10.1945

Возраст: 73 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 187 см

Вес: 81 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актер, кинорежиссер

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0 Не нравится 1 Нравится 19.04.2019 Теги: Никита Михалков

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