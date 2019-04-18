Во время интервью с Собчак Светлаков отпускал в ее адрес нелицеприятные шутки
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Героем нового выпуска авторского шоу на канале Ксении стал Сергей Светлаков. Телеведущая задавала немало вопросов относительно его работы и заработков, иногда переходя грани дозволенного. В ответ продюсер и шоумен отпускал в адрес Собчак нелицеприятные шутки.
Так, Сергей честно рассказал, что ушел с «ТНТ» поскольку не видел своего дальнейшего развития в данной команде. На момент истечения контракта с каналом зарплата Светлакова составляла 400 – 500 тысяч долларов в год. Он отмечает, что заработок был неплохой, но руководство «СТС» предложило ему заманчивые перспективы.
Сегодня Сергей является главным лицом канала. Он ведет шоу «Слава Богу, ты пришел!», а также занимается разработкой и запуском сериалов и развитием других проектов «СТС». Мужчина настолько занят интересной ему работой, что практически полностью оказался от ведения корпоративов. Во время работы на ТНТ подрабатывать подобным образом ему приходилось часто.
В ходе интервью Собчак отметила, что Светлаков уже давно отошел от образа простоватого мужчины с района, любящего попить пива. Она без стеснения посмотрела, какой фирмы куртку носит шоумен, оценила его часы и хорошо сделанный маникюр и поинтересовалась, не является ли Сергей, называющий себя гомофобом, латентным представителем нетрадиционной ориентации.
В ответ на это Сергей разразился тирадой. Он заявил, что Собчак совсем не развивается как журналист. По мнению Светлакова, она как сидела 10 лет назад у костра, жаря картошку, так там и осталась. Собчак острую шутку оценила. Правда на следующую, когда Сергей предложил ей поесть конины в ресторане, немного обиделась.
В лучших традициях пиара и шоу подобного формата, Собчак не стала вырезать из передачи ни свои колкие вопросы, ни менее резкие шутки Светлакова.
Краткая информация о Сергее Светлакове
Имя: Сергей Светлаков
Отчество: Юрьевич
День рождения: 12.12.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: Свердловск (Екатеринбург)
Рост: 189 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актер, сценарист, телеведущий
Фотографии
Фотографии
А вам нравится новое шоу Собчак? 4
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Никольски / 18.04.19 22:30Что за матерщина!! Это люди культуры и политики. Не рот, а плмойные ямы у этих лощеных людей. Зачем Клео. Вы это парите??? Этих людей нельзя принимать в обществе. Стыдно с ними оказаться в одной компании.
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Мне понравилось / 18.04.19 19:24Да уж, Светлаков один из немногих, кто ее на место поставил.
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ST / 18.04.19 17:57Я так понимаю, формат «прожарки» наше ближайшее будущее. Страшно подумать, что будет, когда такой стиль общения в широкие массы пойдет.
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Матвей / 18.04.19 13:27Шоу, конечно в современном формате и зрителю заходит, но меня пугает другое, а ведь этот человек в президентs баллотировался….