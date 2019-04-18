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Во время интервью с Собчак Светлаков отпускал в ее адрес нелицеприятные шутки


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Героем нового выпуска авторского шоу на канале Ксении стал Сергей Светлаков. Телеведущая задавала немало вопросов относительно его работы и заработков, иногда переходя грани дозволенного. В ответ продюсер и шоумен отпускал в адрес Собчак нелицеприятные шутки.

Так, Сергей честно рассказал, что ушел с «ТНТ» поскольку не видел своего дальнейшего развития в данной команде. На момент истечения контракта с каналом зарплата Светлакова составляла 400 – 500 тысяч долларов в год. Он отмечает, что заработок был неплохой, но руководство «СТС» предложило ему заманчивые перспективы.

Сегодня Сергей является главным лицом канала. Он ведет шоу «Слава Богу, ты пришел!», а также занимается разработкой и запуском сериалов и развитием других проектов «СТС». Мужчина настолько занят интересной ему работой, что практически полностью оказался от ведения корпоративов. Во время работы на ТНТ подрабатывать подобным образом ему приходилось часто.

 В ходе интервью Собчак отметила, что Светлаков уже давно отошел от образа простоватого мужчины с района, любящего попить пива. Она без стеснения посмотрела, какой фирмы куртку носит шоумен, оценила его часы и хорошо сделанный маникюр и поинтересовалась, не является ли Сергей, называющий себя гомофобом, латентным представителем нетрадиционной ориентации.

В ответ на это Сергей разразился тирадой. Он заявил, что Собчак совсем не развивается как журналист. По мнению Светлакова, она как сидела 10 лет назад у костра, жаря картошку, так там и осталась. Собчак острую шутку оценила. Правда на следующую, когда Сергей предложил ей поесть конины в ресторане, немного обиделась.

В лучших традициях пиара и шоу подобного формата, Собчак не стала вырезать из передачи ни свои колкие вопросы, ни менее резкие шутки Светлакова.

Краткая информация о Сергее Светлакове

Имя: Сергей Светлаков

Отчество: Юрьевич

День рождения: 12.12.1977

Возраст: 41 год

Место рождения: Свердловск (Екатеринбург)

Рост: 189 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актер, сценарист, телеведущий

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0 Не нравится 1 Нравится 18.04.2019 Теги: сергей светлаков

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