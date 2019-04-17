СМИ сообщают, что жена Андрея Аполлонова ушла к молодому хоккеисту

На днях в СМИ появилась информация о том, что Андрей Григорьев-Аполлонов и его супруга Марина Банкова не живут вместе. Если верить сообщениям журналистов, вторая жена артиста ушла от него к своему новому возлюбленному еще полгода назад. Соперник у певца оказался интересным. Это игрок баскетбольного клуба «Химки» Андрей Зубков. Ему 27 лет и он на 21 год моложе артиста.

Согласно имеющимся у представителей СМИ сведениям, Мария ушла, забрав с собой двоих сыновей Андрея. Поскольку жилье баскетболиста находится неподалеку от дома, в котором до этого проживало семейство Григорьевых-Аполлоновых, детям не пришлось менять школу.

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Судя по инстаграму исполнителя, с детьми он видится часто. Также в его аккаунте имеются свежие видео и фотографии с Мариной. Из-за этого пользователи сомневаются, что информация достоверна. Журналисты, ссылаясь на неизвестные источники, утверждают, что супругам удалось договориться. Они решили не афишировать расставание. Сейчас пара якобы готовится к разводу, но на публике продолжает поддерживать видимость отношений.

Напомним, что Марина – вторая жена в жизни Андрея. С первой супругой Марией Лопатовой артист разошелся еще в 2000-х годах. Женщина оставила его, уйдя к баскетболисту Андрею Кириленко.

Отношения с Банковой у мужчины завязались в 2002 году. Познакомились они, когда Марина была несовершеннолетней. Только позже, когда отношения стали серьезными, девушка призналась, что обманывала артиста.

Пара узаконила союз после рождения второго ребенка. Оба сына артиста увлекаются спортом. Старший уже успел добиться определенных успехов. Его взяли в детский состав команды ЦСКА.

Пока что озвученную СМИ информацию ни певец, ни его супруга не комментировали. Насколько она достоверна, покажет время.