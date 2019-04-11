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Скарлетт Йоханссон на премьере «Мстителей» появилась в костюме с глубоким декольте


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В Лондоне состоялась премьера в финальной части «Мстителей», на которую прибыли звезды, сыгравшие в ленте. Появление Скарлетт Йоханссон, представшей на экране в образе Черной вдовы, впечатлило многих поклонников фильма и самой актрисы.

Последние годы, выходя в свет, женщина предпочитает одеваться достаточно сдержанно и скромно. Однако для своего появления в столице Великобритании, Скарлетт выбрала асимметричный костюм от бренда «Tom Ford» с глубоким декольте. Сразу следует отметить, что наряд сидел на ее фигуре отлично, подчеркивая все достоинства.

Брюки и жакет необычного кроя актриса дополнила классическими черными лодочками. Соответствовал образу сдержанный макияж с акцентом на губах, строгая прическа, а также серьги и браслет из золота.

34-летняя актриса появилась на премьере одна, без своего нынешнего спутника Колина Жоста. С мужчиной Скарлетт встречается уже два года. Ее новый возлюбленный – сценарист, ведущий и режиссер одного из популярных американских телешоу. В узких кругах поговаривают, что дело идет к свадьбе.

Напомним, Йоханссон дважды была замужем. Ее первое замужество с Райаном Рейнольдсом не сложилось из-за плотного рабочего графика обоих супругов. Во второй раз женщина связала себя узами брака с журналистом из Франции Ромэном Дориаком. К сожалению, этот брак оказался также недолговечен, зато в нем родилась дочь Роуз. В ней актриса души не чает.

Краткая информация о Скарлетт Йоханссон

Имя: Скарлетт Йоханссон

День рождения: 22.11.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: Нью-Йорк

Рост: 163 см

Вес: 57 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса, певица

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14 Не нравится 14 Нравится 11.04.2019 Теги: Скарлетт Йоханссон

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