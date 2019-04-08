Актер Виталий Гогунский и модель Ирина Маирко развелись после двух лет брака

Виталий Гогунский, звезда популярного сериала "Универ", расстался со своей супругой Ириной. Это произошло еще 18 марта, но поклонники одной из самых красивых пар отечественного шоубизнеса узнали о расставании лишь сегодня. Как оказалось, инициатором развода стала именно Ира, которую не устраивало, что Виталий слишком мало времени уделял семье.

В отношениях модели Ирины Маирко и актера Виталия Гогунского изначально было не все гладко. В 2009 году они познакомились на съемках молодежного сериала, и между ними закрутился роман, результатом которого стала общая дочь - Милана. Но тогда Гогунский оказался не готов к семейной жизни и молодые люди расстались. Правда, от воспитания и обеспечения малышки всем необходимым актер не отказывался никогда, сумев сохранить при этом и хорошие отношения с Ириной. А уже в апреле 2017 года пара, вскоре после объявления о своем воссоединении, сыграла пышную свадьбу. И конечно, влюбленные никогда не скрывали, что основной причиной быть вместе для них стала дочка Милана, которая одинаково любит маму и папу.

К сожалению, для долгого и счастливого брака этого оказалось недостаточно. Друзья пары признаются, что Виталий является слишком увлекающимся человеком, и если ему попадает в руки новый творческий проект, он погружается в него целиком. А Ирине приходилось взваливать на себя основные заботы и решать бытовые проблемы самостоятельно. По мнению Миарко, Гогунский очень мало уделял семье внимания, но при этом оказался весьма требовательным мужем. Не захотев больше этого терпеть, девушка подала на развод. 14 февраля, в День всех влюбленных, иск рассмотрели в Таганском суде Москвы, а 18 марта актер вновь стал холостяком.

Сама же Ирина написала о своей семейной жизни с Гогунским следующее: "Как убрать яйца, которые отросли в отношениях? Добро пожаловать в клуб стерв!".