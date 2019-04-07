 
 
 

 
 
На главную
 
 

Меган Маркл отказалась от команды врачей, предложенных королевой Елизаветой


2 15

Меган Маркл вновь будоражит общественность своим поведением. В этот раз герцогиня Сассекская решила бросить вызов самой королеве, наотрез отказавшись подчиниться протоколу.

Если говорить конкретнее, то супруга принца Гарри внесла корректировку в команду врачей, которые  должны будут позаботиться о ней во время родов. Так, по традиции, появление на свет членов королевской семьи курьируют доктора Алан Фартинг и Гай Торп-Бистон. Однако Меган, всегда отличавшаяся своими феминистскими взглядами, настаивает, что в этот раз не намерена следовать этим правилам, установленным королевой Елизаветой II, а хочет, чтобы родами руководила именно женщина-врач. Конечно, от присутствия в команде Фартинга и Торп-Бистона герцогиня не отказывается, иначе она рискует, тем самым, окончательно испортить отношения с бабушкой принца Гарри, но и верховодить на ее родах мужчинам она не позволит.

К слову, заклятая соперница Меган Маркл - Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская всегда в этом вопросе была более сговорчива. Ей ни разу не пришло в голову оспорить протокол и отказаться от команды врачей, предложенных Елизаветой. Именно поэтому все трое детей Кэтрин и Уильяма появились на свет при содействии двух вышеупомянутых специалистов.

Что же касается больницы, где должен появиться на свет наследник принца Гарри, то и здесь произошли значительные изменения. Планировалось, что, как и остальные члены королевской семьи, Меган будет рожать в госпитале Святой Марии, расположенном в столице Англии. Однако несколько дней назад стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские окончательно съехали из Кенсингтонского дворца и перебрались в коттедж Фрогмор Хаус, что находится в Виндзоре. Теперь молодая семья живёт в сорока километрах от Лондона, именно поэтому Меган решила не рисковать и присмотреться к госпиталю, который находится недалеко от ее нового дома.

 

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Меган Маркл

Фотографии

Показать еще

Фотографии



15 Не нравится 2 Нравится 07.04.2019 Теги: Меган Маркл

А кто из герцогинь больше нравится вам, покладистая Кейт или строптивая Меган? 9  

Оставить комментарий
  • Мария / 08.04.19 10:48
    -
    -4
    +
    Кейт и Уильям тоже неоднократно нарушали протокол, чем злили Елизавету. И ничего. Никто и ничего не говорил. А тут что, Гарри и Меган такие-сякие, делают так, как удобно ИМ, а не так, как указывает родственница. По попке атата проказникам. Займитесь собой, на самом деле.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лариса Бийск / 08.04.19 06:35
    -
    -5
    +
    Эх, девушки, это лечится) Меган прекрасна. А зависть ваша бесконечна. Девушки, писавшие здесь комментарии, вы хоть понимаете, что это уже не смешно даже? Вы все свои комплексы в одном посте выставляете напоказ. Ну не будет, понимаете, не будет счастливый человек, довольный собой ругать с остервенением женщину, которую НЕ ЗНАЕТ (!) лично и не видел даже никогда. Собой займитесь, пользы точно больше будет)
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
  • Саша-Сашуля / 07.04.19 19:24
    -
    51
    +
    Маркл привыкла привлекать к себе внимание, она же актриса. И даже будучи замужем за принцем, она оставила все свое позерство при себе. То тут какую-нибудь ерунду ляпнет, то там что-нибудь этакое учудит. Правильно Вы сказали, все эти кривляния не от большого ума. А Кэйт просто в силу воспитания более сдержана. Она - истинная англичанка и прекрасно вписывается в образ английской королевской семьи.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Миола / 07.04.19 18:45
    -
    41
    +
    Одной (Меган) не хватает воспитания. По теме ее «строптивости»- ну так никого она не убрала, просто добавила еще одну женщину акушера. И уж во время родов ее точно чпрашивать не будут как и кому руководить. Так что эти все кривляния не от большого ума, воспитания ( знала куда замуж шла) и уж тем более на революцию не тянут. Тянут на поговорит о себе в таблоидах. И да, Кейт все же будущвя жена короля и ее ребенок займет трон. Поэтому она вынуждена соблюдать протокол и многие ограничения. Это ее работа. А Меган с тз престола никому не сдалась и кто б о ней вспоминал после свадьбы, если б не ее провокации:) Не вижу смысла сравнивать этих женщин, тк у них совершенно разные роли в королевском семействе, а также изначально разное детство, воспитание и профессии.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Пчелка / 07.04.19 16:00
    -
    56
    +
    Вот не знаю, но мне, как и большинству, больше Кэтрин нравится. Милая, покладистая, очень обаятельная и приятная. А Меган - не хочу ничего плохого о ней сказать, но что-то в ее поведении и образе есть отталкивающее. Мне кажется, характер у нее скверный. И высокомерия много. Но Гарри ее очень любит, это по всему видно. Даже на разлад с любимым старшим братом из-за нее пошел. Хотя, на мой взгляд, зря.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Рука / 08.04.19 15:57
      -
      0
      +
      Покладистая?! Кхм. То вместо летней резиденции с королевой матерью, кредит к своим. То не работает, как положено, а лежит помирая от беременности. При этом тратит огромные состояния на реновации дворцов, которые сама себе выбала для жилья. А не те, что бабка указала. И расходы королевской семьи стали зашкаливать от ее появления. ДО Марко писали о Кейт , о сумасшедших тратах. Якобы в платье из ЗАРА, а на дворцы, украшения, секьюрити, отдых - расхолы сумасшедшие. Теперь можно на Мэган всех собак спустить.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору