Меган Маркл отказалась от команды врачей, предложенных королевой Елизаветой
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Меган Маркл вновь будоражит общественность своим поведением. В этот раз герцогиня Сассекская решила бросить вызов самой королеве, наотрез отказавшись подчиниться протоколу.
Если говорить конкретнее, то супруга принца Гарри внесла корректировку в команду врачей, которые должны будут позаботиться о ней во время родов. Так, по традиции, появление на свет членов королевской семьи курьируют доктора Алан Фартинг и Гай Торп-Бистон. Однако Меган, всегда отличавшаяся своими феминистскими взглядами, настаивает, что в этот раз не намерена следовать этим правилам, установленным королевой Елизаветой II, а хочет, чтобы родами руководила именно женщина-врач. Конечно, от присутствия в команде Фартинга и Торп-Бистона герцогиня не отказывается, иначе она рискует, тем самым, окончательно испортить отношения с бабушкой принца Гарри, но и верховодить на ее родах мужчинам она не позволит.
К слову, заклятая соперница Меган Маркл - Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская всегда в этом вопросе была более сговорчива. Ей ни разу не пришло в голову оспорить протокол и отказаться от команды врачей, предложенных Елизаветой. Именно поэтому все трое детей Кэтрин и Уильяма появились на свет при содействии двух вышеупомянутых специалистов.
Что же касается больницы, где должен появиться на свет наследник принца Гарри, то и здесь произошли значительные изменения. Планировалось, что, как и остальные члены королевской семьи, Меган будет рожать в госпитале Святой Марии, расположенном в столице Англии. Однако несколько дней назад стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские окончательно съехали из Кенсингтонского дворца и перебрались в коттедж Фрогмор Хаус, что находится в Виндзоре. Теперь молодая семья живёт в сорока километрах от Лондона, именно поэтому Меган решила не рисковать и присмотреться к госпиталю, который находится недалеко от ее нового дома.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А кто из герцогинь больше нравится вам, покладистая Кейт или строптивая Меган? 9
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Мария / 08.04.19 10:48Кейт и Уильям тоже неоднократно нарушали протокол, чем злили Елизавету. И ничего. Никто и ничего не говорил. А тут что, Гарри и Меган такие-сякие, делают так, как удобно ИМ, а не так, как указывает родственница. По попке атата проказникам. Займитесь собой, на самом деле.
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Лариса Бийск / 08.04.19 06:35Эх, девушки, это лечится) Меган прекрасна. А зависть ваша бесконечна. Девушки, писавшие здесь комментарии, вы хоть понимаете, что это уже не смешно даже? Вы все свои комплексы в одном посте выставляете напоказ. Ну не будет, понимаете, не будет счастливый человек, довольный собой ругать с остервенением женщину, которую НЕ ЗНАЕТ (!) лично и не видел даже никогда. Собой займитесь, пользы точно больше будет)
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Саша-Сашуля / 07.04.19 19:24Маркл привыкла привлекать к себе внимание, она же актриса. И даже будучи замужем за принцем, она оставила все свое позерство при себе. То тут какую-нибудь ерунду ляпнет, то там что-нибудь этакое учудит. Правильно Вы сказали, все эти кривляния не от большого ума. А Кэйт просто в силу воспитания более сдержана. Она - истинная англичанка и прекрасно вписывается в образ английской королевской семьи.
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Миола / 07.04.19 18:45Одной (Меган) не хватает воспитания. По теме ее «строптивости»- ну так никого она не убрала, просто добавила еще одну женщину акушера. И уж во время родов ее точно чпрашивать не будут как и кому руководить. Так что эти все кривляния не от большого ума, воспитания ( знала куда замуж шла) и уж тем более на революцию не тянут. Тянут на поговорит о себе в таблоидах. И да, Кейт все же будущвя жена короля и ее ребенок займет трон. Поэтому она вынуждена соблюдать протокол и многие ограничения. Это ее работа. А Меган с тз престола никому не сдалась и кто б о ней вспоминал после свадьбы, если б не ее провокации:) Не вижу смысла сравнивать этих женщин, тк у них совершенно разные роли в королевском семействе, а также изначально разное детство, воспитание и профессии.
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Пчелка / 07.04.19 16:00Вот не знаю, но мне, как и большинству, больше Кэтрин нравится. Милая, покладистая, очень обаятельная и приятная. А Меган - не хочу ничего плохого о ней сказать, но что-то в ее поведении и образе есть отталкивающее. Мне кажется, характер у нее скверный. И высокомерия много. Но Гарри ее очень любит, это по всему видно. Даже на разлад с любимым старшим братом из-за нее пошел. Хотя, на мой взгляд, зря.
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Рука / 08.04.19 15:57Покладистая?! Кхм. То вместо летней резиденции с королевой матерью, кредит к своим. То не работает, как положено, а лежит помирая от беременности. При этом тратит огромные состояния на реновации дворцов, которые сама себе выбала для жилья. А не те, что бабка указала. И расходы королевской семьи стали зашкаливать от ее появления. ДО Марко писали о Кейт , о сумасшедших тратах. Якобы в платье из ЗАРА, а на дворцы, украшения, секьюрити, отдых - расхолы сумасшедшие. Теперь можно на Мэган всех собак спустить.
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