Меган Маркл отказалась от команды врачей, предложенных королевой Елизаветой

Меган Маркл вновь будоражит общественность своим поведением. В этот раз герцогиня Сассекская решила бросить вызов самой королеве, наотрез отказавшись подчиниться протоколу.

Если говорить конкретнее, то супруга принца Гарри внесла корректировку в команду врачей, которые должны будут позаботиться о ней во время родов. Так, по традиции, появление на свет членов королевской семьи курьируют доктора Алан Фартинг и Гай Торп-Бистон. Однако Меган, всегда отличавшаяся своими феминистскими взглядами, настаивает, что в этот раз не намерена следовать этим правилам, установленным королевой Елизаветой II, а хочет, чтобы родами руководила именно женщина-врач. Конечно, от присутствия в команде Фартинга и Торп-Бистона герцогиня не отказывается, иначе она рискует, тем самым, окончательно испортить отношения с бабушкой принца Гарри, но и верховодить на ее родах мужчинам она не позволит.

К слову, заклятая соперница Меган Маркл - Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская всегда в этом вопросе была более сговорчива. Ей ни разу не пришло в голову оспорить протокол и отказаться от команды врачей, предложенных Елизаветой. Именно поэтому все трое детей Кэтрин и Уильяма появились на свет при содействии двух вышеупомянутых специалистов.

Что же касается больницы, где должен появиться на свет наследник принца Гарри, то и здесь произошли значительные изменения. Планировалось, что, как и остальные члены королевской семьи, Меган будет рожать в госпитале Святой Марии, расположенном в столице Англии. Однако несколько дней назад стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские окончательно съехали из Кенсингтонского дворца и перебрались в коттедж Фрогмор Хаус, что находится в Виндзоре. Теперь молодая семья живёт в сорока километрах от Лондона, именно поэтому Меган решила не рисковать и присмотреться к госпиталю, который находится недалеко от ее нового дома.